Российская экономика после кратковременного оживления в начале 2017 года вновь оказалась в стагнации. Так утверждают эксперты из «Центра развития» НИУ ВШЭ в своем бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», основываясь на данных Росстата.

«Проблемы экономического роста остаются на первом плане: последствия рецессии 2015–2016 годов еще не преодолены, модель устойчивого долгосрочного роста также пока не сформировалась. С точки зрения текущей экономической конъюнктуры, к негативному влиянию на экономический рост неопределенности и нехватки внутреннего спроса в конце 2016 — начале 2017 года прибавился эффект укрепления реального курса рубля. Проблема создания условий для поддержания устойчивых долгосрочных темпов роста также остается полем для дискуссий», — рассуждают авторы бюллетеня.

«В начале 2017 года наметившийся было рост российской экономики вновь застопорился. Конечно, пока, с учетом частого изменения данных Росстата, утверждать это категорично нельзя. Однако нельзя не отметить, что, например, в промышленности объемы выпуска… в I квартале, по данным Росстата, выросли относительно того же периода прошлого года всего на 0,1% против роста на 1,3% в целом за 2016 год», — говорится в бюллетене.

Швейное производство

При этом эксперты ВШЭ полагают, что процесс адаптации российской экономики к кризисному падению на нефть все-таки завершился, и ожидают роста ВВП в 2017 году на 1,4%. «Скорее всего, в целом завершился процесс краткосрочной адаптация экономики к кризисному падению цен на нефть. С учетом роста цен на нефть в 2017 году до $50 за баррель мы ожидаем рост ВВП за год на 1,4%, что будет сопровождаться умеренным ростом потребления, инвестиций и промышленного производства. К сожалению, пока что большинство секторов экономики, если опираться на данные Росстата, имеет более негативную динамику», — заключают экономисты.

Между тем в правительстве уже готовятся вводить обещанные премьер-министром инвестиционные льготы. В течение ближайших недель принципиальное решение уже будет принято, сообщил в четверг вечером журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах приема, организованного РФПИ и российско-японским деловым советом по случаю визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

«Обсуждались разные варианты, есть ряд серьезных развилок, и в ближайшие недели мы будем работать над тем, чтобы эти развилки пройти и понять, как мы будем двигаться вперед. Пока конкретных решений не принято», — сказал министр. «Будем стараться работать как можно быстрее, чтобы решения были приняты, чтобы они были понятны для бизнеса и чтобы не влияли на экономическую активность, потому что очень важно, чтобы неопределенность, которая появилась в связи с этим вопросом, максимально разрешить, чтобы было понятно, в каких условиях будет работать бизнес», — добавил Орешкин.

Также Орешкин заявил, что Минэкономразвития ожидает в апреле годовую инфляцию на уровне 4,3%, как в марте. «В апреле инфляция может быть немного повыше, чем 4,2%, — около 4,3%. Но здесь важно понимать, что рост уровня инфляции, который сейчас произошел, носит временный характер и связан в первую очередь с динамикой цен на плодоовощную продукцию», — сказал Орешкин.

Инфляция. Стоимость продуктов

Данная ситуация действительно не повлияла на решимость Центрального банка: уже в пятницу совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9,25%.

Неделей ранее Орешкин говорил, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в апреле на уровне 4,2%. Но на прошлой неделе Росстат отчитался о росте недельной инфляции до 0,2%. Цель Центрального банка по инфляции на 2017 год — 4%.