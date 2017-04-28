Около 10% учителей русского языка и математики имеют пробелы в знаниях по базовым предметам, утверждает Рособрнадзор. О проблеме заявил глава ведомства Сергей Кравцов на Общем собрании Российской академии образования.

«Наши исследования показали: более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой. Это только те исследования, которые проводили мы по учителям русского языка и математики», – приводит его слова информационное агентство РИА Новости. По мнению Кравцова, будущие учителя, заканчивая вузы, не всегда владеют программой в полном объеме, и отсюда проистекают сложности в работе, когда они, получив диплом, начинают преподавать.

Претензии к качеству образования иногда высказывают и родители детей школьного возраста; впрочем, не всегда их замечания связаны с уровнем знаний учителей, а иногда касаются вопросов педагогических. В то же время сами учителя нередко жалуются на изменения программы, необходимость преподавать без нормальных учебных пособий и рост самых разных требований к их работе со стороны профильных ведомств.

Ситуацию по просьбе «Полит.ру» прокомментировал Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По его мнению, проблемы учителей связаны с недостаточной образованностью только отчасти.

«Вопросы к персональной подготовке школьных учителей, безусловно, существуют. Одним из источников этой проблемы являются 1990-е годы и начало 2000-х, когда профессия школьного учителя далеко не входила в число наиболее популярных. Эта профессия тогда была в числе аутсайдеров для многих молодых людей, которые заканчивали школу и начинали готовить себя к карьере школьного педагога.

В последние годы, в том числе в ходе реализации майских указов президента (имеются в вижу указы 2012 года – прим. ред.), повысилось финансирование школы, и в педагоги стали идти более подготовленные молодые люди. Однако отголоски этой проблемы остались. С другой стороны, в последние годы в системе школьного образования активно реализуются реформы: это и переход к Единому государственному экзамену, к итоговым аттестациям в более младших классах, и менее заметные, но важные для работы школы реформы. То есть, требования к педагогам в последние десятилетия достаточно существенно меняются, и учителя вынуждены перестраиваться, реформатироваться на ходу, и это, безусловно, тоже влияет на их профессиональные навыки и компетенцию.

Кроме того, родители, особенно в крупных городах, выставляют существенные требования к школьной подготовке ребенка, чтобы тот мог поступать в вузы. В результате учитель зачастую находится еще и под некоторым давлением родительского сообщества – а также под административным давлением. В ходе всех наших исследований последних лет учителя нам сообщают, что административная нагрузка на них постоянно повышается. Эта нагрузка, безусловно, отвлекает учителя, отнимает у него достаточно много времени, которое он мог бы потратить на самоподготовку. При этом учителя проходят повышение квалификации (это обязательное для них условие), и мы видим (эта тенденция последних лет ярко выражена), что они стараются работать над своими навыками и самостоятельно, в том числе с помощью информационных технологий.

В целом картина такова. Сами же родители сообщают нам о том, удовлетворены ли они работой учителей, и получается, что большинство удовлетворены тем, как учитель готовит их детей и насколько может дать им те знания и навыки, которые необходимы. И это большинство значительное, оно составляет почти 80% – такая доля опрошенных родителей в целом удовлетворены качеством обучения. То есть, можно предположить, что проблема в каком-то сегменте учителей есть, но эта проблема не является критичной и не относится к массовым к представлении родителей.

Теперь о результатах прохождения учителями анкетирования или проверки их знаний. Вопрос, на который сначала нужно ответить, чтобы оценить ситуацию, таков: каким должен быть проверяемый уровень знаний у учителя? Что является границей отсечения, при каком уровне знания предмета учитель получает удовлетворительную или хорошую оценку, а начиная с какого уровня учитель получает неудовлетворительную оценку? Это существенный вопрос, поскольку в школе по каждому предмету, особенно когда мы говорим о предметах, по которым делается полный охват при итоговой аттестации школьника. Какой должна быть глубина проверки знаний учителя? Словом, перед тем, как проверять учителей, нужно максимально конкретизировать требования к уровню их знаний.

Понятно, что учитель не может научить 100% учеников всему, не может сделать так, чтобы все школьники сдали итоговую аттестацию на максимальный балл, если это не специальные школы и не специально отобранные дети. Это просто невозможно. Точно так же совершенно невозможно представить ситуацию, когда 100% учителей обладают знаниями максимального уровня по предмету. Видимо, логично здесь определить планку по каждому предмету: что нужно знать учителю. Что должен знать ученик, мы знаем: каждый год это показывают результаты ЕГЭ. Что должен знать учитель – это уже вопрос конкретной методологической работы по каждому предмету.

Ученицы первого класса

Итак, в целом родители школьников удовлетворены тем, как учителя дают предмет, в какой форме и с какими результатами; в целом мы видим, что подавляющее большинство школьников каждый год сдают итоговые экзамены на те баллы, которые признаются приемлемыми с точки зрения методологии каждого предмета; и мы видим, что учителя уделяют большое внимание своей подготовке по предмету, но при этом вынуждены существенно отвлекаться на то, чтобы адаптироваться к новым требованиям и чтобы нести существенный объем административной нагрузки.

Так что проблемы, о которых говорил глава Рособрнадзора, связаны и с последствиями ситуации в 1990-х, и постоянно меняющимися требованиями к учителю, и с тем, что в профессиональном отношении эти требования объективно растут. Поскольку растут требования к человеческому капиталу, растут требования к уровню знаний, и требования к учителю объективно увеличиваются. И понятно, что, будучи вынужденными удовлетворять объективно все более высоким требованиями, часть учителей достигает этого быстрее, часть – медленнее. И, видимо, часть учителей не может этого сделать в силу своих особенностей.

Как всегда, у любой профессии есть свои лидеры, свои аутсайдеры и широкий средний в профессиональном отношении слой. И в случае со школьными учителями мы можем предположить такую же картину, пользуясь данными социологии и теми оценками, которые дают авторы исследований», – сказал Дмитрий Логинов.