Топ новостей 28 апреля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня обвинение предложило дать блогеру Соколовскому на 3,5 года за ловлю покемонов в храме, ЦБ понизил ключевую ставку, а также стали известны лозунги ЕР на митингах 1 Мая.
Обвинение предложило посадить блогера Соколовского на 3,5 года
На суде по делу блогера Руслана Соколовского сторона обвинения попросила приговорить его к трем с половиной годам колонии общего режима за оскорбляющие чувства верующих видеоролики. Блогер обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в семи эпизодах оскорбления чувств верующих и незаконном обороте оборудования для скрытой съемки.
По-моему, ощущение безнаказанности порождают НОДовцы и кадыровцы, а не блогер Соколовский. Но тех не судят. Боятся. https://t.co/K3iU7iFpJO— Tanya Felgengauer (@t_felg) 28 апреля 2017 г.
Обвинение запросило для Руслана Соколовского 3,5 года колонии. Половил покемонов в храме – присел сразу по 3 статьямhttps://t.co/slR5KDw2ro pic.twitter.com/0tmmhy363f— Лентач (@oldLentach) 28 апреля 2017 г.
ЦБ понизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 9,25% годовых. Этот шаг в ЦБ объяснили приближением инфляции к целевому уровню, продолжающимся снижением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности. В банке заявили о сохранении инфляционных рисков.
ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 процентных пунктов до 9.25%. Немного поколбасимся. К концу года могут снизить до 8.25%— Российский Рубль (@RussianRUB) 28 апреля 2017 г.
На митингах 1 мая россиянам предложат переехать на Дальний Восток
«Единая Россия» подготовила лозунги для своих активистов к 1 Мая. Они выйдут под лозунгами с восхвалением президента, угрозами тюрьмы в адрес коррупционеров и призывами уехать на Дальний Восток «за гектаром». Лозунги уже отправлены в регионы, где заявили об их несоответствии требованиям местного населения.
Как "Единая Россия" предлагает барнаульским школьникам прогуливать школу за деньги pic.twitter.com/bxRr72aNDX— Артем Косарецкий (@kosaretskii) 28 апреля 2017 г.
Белый дом назвал заслугой Трампа за первые сто дней «изоляцию России в ООН»
Белый дом назвал заслугой Дональда Трампа за первые 100 дней президентства удар по сирийской авиабазе и «изоляцию Сирии и России в Организации Объединенных Наций благодаря успешной дипломатии с главой КНР Си Цзиньпином». «Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», — отметили там. Сам Трамп отметил, что работа на посту оказалась труднее, чем ему представлялось.
52% амер-цев не одобряют курс Трампа в отн. России.Его выбирали с другой программой и др. обещаниями. Сегодня его адм.проводит линию Клинтон— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2017 г.
ЕСПЧ обязал РФ срочно проверить жалобы на побои заключенных по «болотному делу»
Европейский суд по правам человека обязал Россию до конца дня провести медобследование осужденных по «болотному делу» Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова, которые жаловались на избиение в исправительной колонии №1 в Ярославле. Обследование должны провести врачи, независимые от системы ФСИН в присутствии адвокатов.
Путин назвал ведущие к успеху человеческие качества
Владимир Путин рассказал на церемонии вручения золотых звезд Героя труда РФ рассказал, какие человеческие качества приводят к успеху. «Есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху», — отметил он.
Путин не уйдет.— Тётя Роза (@ANAKOYHER) 28 апреля 2017 г.
Он будет держаться до последнего.
До последнего россиянина.
Госдума предложила сделать Крым офшором
Госдума подготовит законопроекты об установлении в Крыму режима офшорной зоны. Фондам нового формата позволят вставать на налоговый учет по месту реального расположения и не платить налоги в РФ, а такая форма как «Международные трасты» позволит инвесторам, в том числе из-за рубежа, сохранить анонимность, но получать при этом доходы от вложений.
Рейхспротекторат Крым стал одним из худших мест на планете по свободе прессы pic.twitter.com/n8F3dY6EYd— Mars (@Mars_FM13) 28 апреля 2017 г.
ФСБ ответила Рашкину на запрос о «тайной империи»Медведева
ФСБ прислала ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина о «тайной империи» Дмитрия Медведева. «Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования". Информации по вопросу там чуть менее чем ноль», — отметил он.
Путин держит Медведева как расходный предвыборный материал. Отправит в отставку перед выборами и соберет кучу голосов наивных людей.— Степан Сулакшин (@s_sulakshin) 28 апреля 2017 г.
Навальный потребовал возбудить дело по факту нападения на него
Алексей Навальный подал заявление в полицию после нападения на него, в результате чего он получил химический ожог глаза. Нападавшему удалось скрыться, полицейский патруль не стал изымать данные с камер видеонаблюдения. Навальному же пришлось пропустить открытие своего штаба в Астрахани.
Абсолютно античная картина типа Гектор и Андромаха. Моя поддержка Алексею https://t.co/WnIRBIDccg pic.twitter.com/bxr3AO1PBQ— Алексей Венедиктов (@aavst) 28 апреля 2017 г.
«ВКонтакте» перезапустила раздел с музыкой
«ВКонтакте» впервые за 10 лет перезапустила свой музыкальный раздел, в нем появились группы «Плей-листы», «Рекомендации» и «Обновления». Иногда между треками при их переключении запускается реклама. Пользователи мобильного приложения Boom, который продвигает соцсеть, могут отключить ее за 149 рублей в месяц, скачивать на телефон музыку из «ВКонтакте» и прослушивать ее офлайн.
«ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку...— Сталкер (@ValBodin) 28 апреля 2017 г.
гы-гы
вы думали, птнский "платон вездессущий" только для дальнобоев...
зря
"ВКонтакте" обновила раздел с музыкой – ввела платную подписку и отключила кеширование в Android-приложенияхhttps://t.co/uFAsgXGTny pic.twitter.com/NHcKFtfYLR— Лентач (@oldLentach) 28 апреля 2017 г.