Топ новостей 28 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня обвинение предложило дать блогеру Соколовскому на 3,5 года за ловлю покемонов в храме, ЦБ понизил ключевую ставку, а также стали известны лозунги ЕР на митингах 1 Мая.

На суде по делу блогера Руслана Соколовского сторона обвинения попросила приговорить его к трем с половиной годам колонии общего режима за оскорбляющие чувства верующих видеоролики. Блогер обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в семи эпизодах оскорбления чувств верующих и незаконном обороте оборудования для скрытой съемки.

По-моему, ощущение безнаказанности порождают НОДовцы и кадыровцы, а не блогер Соколовский. Но тех не судят. Боятся. https://t.co/K3iU7iFpJO — Tanya Felgengauer (@t_felg) 28 апреля 2017 г.

Обвинение запросило для Руслана Соколовского 3,5 года колонии. Половил покемонов в храме – присел сразу по 3 статьямhttps://t.co/slR5KDw2ro pic.twitter.com/0tmmhy363f — Лентач (@oldLentach) 28 апреля 2017 г.

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 9,25% годовых. Этот шаг в ЦБ объяснили приближением инфляции к целевому уровню, продолжающимся снижением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности. В банке заявили о сохранении инфляционных рисков.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 процентных пунктов до 9.25%. Немного поколбасимся. К концу года могут снизить до 8.25% — Российский Рубль (@RussianRUB) 28 апреля 2017 г.

«Единая Россия» подготовила лозунги для своих активистов к 1 Мая. Они выйдут под лозунгами с восхвалением президента, угрозами тюрьмы в адрес коррупционеров и призывами уехать на Дальний Восток «за гектаром». Лозунги уже отправлены в регионы, где заявили об их несоответствии требованиям местного населения.

Как "Единая Россия" предлагает барнаульским школьникам прогуливать школу за деньги pic.twitter.com/bxRr72aNDX — Артем Косарецкий (@kosaretskii) 28 апреля 2017 г.

Белый дом назвал заслугой Дональда Трампа за первые 100 дней президентства удар по сирийской авиабазе и «изоляцию Сирии и России в Организации Объединенных Наций благодаря успешной дипломатии с главой КНР Си Цзиньпином». «Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», — отметили там. Сам Трамп отметил, что работа на посту оказалась труднее, чем ему представлялось.

52% амер-цев не одобряют курс Трампа в отн. России.Его выбирали с другой программой и др. обещаниями. Сегодня его адм.проводит линию Клинтон — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2017 г.

Европейский суд по правам человека обязал Россию до конца дня провести медобследование осужденных по «болотному делу» Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова, которые жаловались на избиение в исправительной колонии №1 в Ярославле. Обследование должны провести врачи, независимые от системы ФСИН в присутствии адвокатов.

В.Путин на церемонии награждения

Владимир Путин рассказал на церемонии вручения золотых звезд Героя труда РФ рассказал, какие человеческие качества приводят к успеху. «Есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху», — отметил он.

Путин не уйдет.

Он будет держаться до последнего.

До последнего россиянина. — Тётя Роза (@ANAKOYHER) 28 апреля 2017 г.

Крым. Синяя бухта

Госдума подготовит законопроекты об установлении в Крыму режима офшорной зоны. Фондам нового формата позволят вставать на налоговый учет по месту реального расположения и не платить налоги в РФ, а такая форма как «Международные трасты» позволит инвесторам, в том числе из-за рубежа, сохранить анонимность, но получать при этом доходы от вложений.

Рейхспротекторат Крым стал одним из худших мест на планете по свободе прессы pic.twitter.com/n8F3dY6EYd — Mars (@Mars_FM13) 28 апреля 2017 г.

ФСБ прислала ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина о «тайной империи» Дмитрия Медведева. «Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования". Информации по вопросу там чуть менее чем ноль», — отметил он.

Путин держит Медведева как расходный предвыборный материал. Отправит в отставку перед выборами и соберет кучу голосов наивных людей. — Степан Сулакшин (@s_sulakshin) 28 апреля 2017 г.

Алексей Навальный подал заявление в полицию после нападения на него, в результате чего он получил химический ожог глаза. Нападавшему удалось скрыться, полицейский патруль не стал изымать данные с камер видеонаблюдения. Навальному же пришлось пропустить открытие своего штаба в Астрахани.

Абсолютно античная картина типа Гектор и Андромаха. Моя поддержка Алексею https://t.co/WnIRBIDccg pic.twitter.com/bxr3AO1PBQ — Алексей Венедиктов (@aavst) 28 апреля 2017 г.

«ВКонтакте» впервые за 10 лет перезапустила свой музыкальный раздел, в нем появились группы «Плей-листы», «Рекомендации» и «Обновления». Иногда между треками при их переключении запускается реклама. Пользователи мобильного приложения Boom, который продвигает соцсеть, могут отключить ее за 149 рублей в месяц, скачивать на телефон музыку из «ВКонтакте» и прослушивать ее офлайн.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку...

гы-гы

вы думали, птнский "платон вездессущий" только для дальнобоев...

зря — Сталкер (@ValBodin) 28 апреля 2017 г.