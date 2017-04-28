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28 апреля 2017, 18:00

Топ новостей 28 апреля

Суде по делу блогера Руслана Соколовского
Суде по делу блогера Руслана Соколовского
ngzt.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня обвинение предложило дать блогеру Соколовскому на 3,5 года за ловлю покемонов в храме, ЦБ понизил ключевую ставку, а также стали известны лозунги ЕР на митингах 1 Мая.

Обвинение предложило посадить блогера Соколовского на 3,5 года

На суде по делу блогера Руслана Соколовского сторона обвинения попросила приговорить его к трем с половиной годам колонии общего режима за оскорбляющие чувства верующих видеоролики. Блогер обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в семи эпизодах оскорбления чувств верующих и незаконном обороте оборудования для скрытой съемки.

ЦБ понизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 9,25% годовых. Этот шаг в ЦБ объяснили приближением инфляции к целевому уровню, продолжающимся снижением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности. В банке заявили о сохранении инфляционных рисков.

На митингах 1 мая россиянам предложат переехать на Дальний Восток

«Единая Россия» подготовила лозунги для своих активистов к 1 Мая. Они выйдут под лозунгами с восхвалением президента, угрозами тюрьмы в адрес коррупционеров и призывами уехать на Дальний Восток «за гектаром». Лозунги уже отправлены в регионы, где заявили об их несоответствии требованиям местного населения.

Белый дом назвал заслугой Трампа за первые сто дней «изоляцию России в ООН»

Белый дом назвал заслугой Дональда Трампа за первые 100 дней президентства удар по сирийской авиабазе и «изоляцию Сирии и России в Организации Объединенных Наций благодаря успешной дипломатии с главой КНР Си Цзиньпином». «Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», — отметили там. Сам Трамп отметил, что работа на посту оказалась труднее, чем ему представлялось.

ЕСПЧ обязал РФ срочно проверить жалобы на побои заключенных по «болотному делу»

Европейский суд по правам человека обязал Россию до конца дня провести медобследование осужденных по «болотному делу» Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова, которые жаловались на избиение в исправительной колонии №1 в Ярославле. Обследование должны провести врачи, независимые от системы ФСИН в присутствии адвокатов.

Путин назвал ведущие к успеху человеческие качества

 
В.Путин на церемонии награждения

Владимир Путин рассказал на церемонии вручения золотых звезд Героя труда РФ рассказал, какие человеческие качества приводят к успеху. «Есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху», — отметил он.

Госдума предложила сделать Крым офшором

 
Крым. Синяя бухта

Госдума подготовит законопроекты об установлении в Крыму режима офшорной зоны. Фондам нового формата позволят вставать на налоговый учет по месту реального расположения и не платить налоги в РФ, а такая форма как «Международные трасты» позволит инвесторам, в том числе из-за рубежа, сохранить анонимность, но получать при этом доходы от вложений.

ФСБ ответила Рашкину на запрос о «тайной империи»Медведева

ФСБ прислала ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина о «тайной империи» Дмитрия Медведева. «Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования". Информации по вопросу там чуть менее чем ноль», — отметил он.

Навальный потребовал возбудить дело по факту нападения на него

Алексей Навальный подал заявление в полицию после нападения на него, в результате чего он получил химический ожог глаза. Нападавшему удалось скрыться, полицейский патруль не стал изымать данные с камер видеонаблюдения. Навальному же пришлось пропустить открытие своего штаба в Астрахани.

«ВКонтакте» перезапустила раздел с музыкой

«ВКонтакте» впервые за 10 лет перезапустила свой музыкальный раздел, в нем появились группы «Плей-листы», «Рекомендации» и «Обновления». Иногда между треками при их переключении запускается реклама. Пользователи мобильного приложения Boom, который продвигает соцсеть, могут отключить ее за 149 рублей в месяц, скачивать на телефон музыку из «ВКонтакте» и прослушивать ее офлайн.

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