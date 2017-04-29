В Сибирском федеральном округе из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожаров здесь составляет уже более 330 тысяч га. Специалисты прогнозируют дальнейшее ухудшение пожароопасной ситуации, в частности, в Бурятии. Власти называют основной причиной бедствия человеческий фактор.

Вечером 28 апреля в Киренском районе Иркутской области сгорела деревня Бубновка. С огнем пытались бороться сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове. Распространению огня также способствовал шквалистый ветер. В результате было принято решение об эвакуации всех жителей. В деревне сгорело 59 из 86 домов, в которых проживали 435 человек, никто из них не пострадал.

Позже в региональном главке МЧС заявили, что причиной пожара в Бубновке стал человеческий фактор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главного управления МЧС по региону. По свидетельству очевидцев, мужчина сжигал мусор на своем участке. «Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения», — пояснили представители ведомства, отметив, что «виновник пожара установлен» и с ним «работают дознаватели». В свою очередь, Следственный комитет РФ (СКР) завел уголовное дело о халатности. Следователи оценят действия или бездействие должностных лиц администрации Киренского муниципального образования, а также выяснят, почему они допустили условия для распространения огня.

Cжег свой дом и едва не лишил крова соседей

Подобный инцидент также произошел в городе Слюдянка Иркутской области. Там, по данным МЧС, местный житель, уничтожая мусор на своем приусадебном участке, «сжег свой дом и едва не лишил крова соседей». Дачники, которые «убирались» на своих участках, также устроили пожары в Тулунском и Зиминском районах Иркутской области. В Братском районе, по информации МЧС, причиной возгорания стали работы владельца некоего предприятия, который, используя источник открытого огня, устроил лесной пожар. «Все нарушители оштрафованы согласно кодексу об административных правонарушениях», — добавили в ведомстве.

В Бурятии в Прибайкальском районе в минувшую пятницу также произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черемушки сгорело 17 жилых домов и несколько административных зданий. По предварительным данным СКР, сумма ущерба местным жителям превысила 7,5 миллионов рублей. В отношении главы сельского поселения Оксаны Тришкиной возбуждено уголовное дело, она подозревается в халатности.

Как отмечает следствие, в поселениях, граничащих с лесопарками и расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо создавать защитные противопожарные минерализованные полосы, а летом удалять растительность. «Однако главой сельского поселения Гремячинское, на территории которого находится село Черемушки, достаточные меры по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта не принимались», — отмечается в сообщении СКР.

В свою очередь, правительство Республики Бурятия пообещало выделить пострадавшим при пожаре в Черемушках из резервного фонда по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Плохое начало

После пожаров в Иркутской области и в Бурятии на всей территории Сибирского федерального округа (СФО) был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом этом в минувшую пятницу сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. Он также распорядился приостановить всю лесозаготовительную деятельность в СФО «до снятия режима чрезвычайной ситуации», а также «особого противопожарного режима».

Это первый федеральный округ, где был введен режим ЧС с начала пожарного сезона в 2017 году: в настоящее время в Сибири, согласно лесопожарному мониторингу Рослесхоза, горит более 330 тысяч га лесов. По данным МЧС, от природных пожаров в Сибирском федеральном округе пострадало 98 домов — на территории Бурятии и Иркутской области. Гибели людей в результате пожаров не допущено. Из пострадавших населенных пунктов эвакуированы 443 человека, из которых 435 размещены в пунктах временного размещения.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что «картина начала пожарного сезона на сегодняшний день хуже, чем по итогам прошлого года». При этом он обратил внимание, что среди «традиционных передовиков по горимости» Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область, обратив внимание на неготовность региональных властей к пожароопасному сезону. В Генпрокуратуре накануне предложили отобрать полномочия по контролю за лесами у «проблемных регионов».

Глава лесной программы «Гринписа России» Алексей Ярошенко в интервью «Коммерсанту» прокомментировал ситуацию с пожарами в Сибири. Он отметил, что ситуация в этом году отличается от прошлогодней — в основном горят не лесные территории, а близлежащий к населенным пунктам подлесок из-за поджогов травы.

По словам эколога, самая главная проблема от пожаров — это дым. По его данным, количество жителей, проживающих на территориях повышенной задымленности, увеличилось с 420 тысяч человек (на 26 апреля) до 1,7 млн человек (на 28 апреля). «Мы видим, что ситуация уже вышла из-под контроля, режим ЧС нужно было вводить еще позавчера»,— констатировал Алексей Ярошенко. По прогнозам «Гринписа России», основанных на данных космического мониторинга, увеличение площади пожаров можно ожидать в Бурятии.