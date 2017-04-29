Утром в субботу Северная Корея в очередной раз провела испытание баллистической ракеты, пуск был произведен в 5:30 по местному времени из района Пхеньяна, предположительно, с авиабазы Пукчхан. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Испытание закончилось неудачей: ракета полетела в северо-восточном направлении, но затем взорвалась, не покинув пределы Северной Кореи. Американский источник предположил, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-17, однако пока нет достоверной информации на этот счет. Это уже третий ракетный пуск за месяц и 75-ый за время правления Ким Чен Ына, который пришел к власти в 2011 году. 17 из этих пусков прошли неудачно, в их числе и два последних.

Россия в ответ на очередной ракетный пуск привела системы противовоздушной обороны, расположенные на Дальнем Востоке, в состояние повышенной готовности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации Виктор Озеров, сообщает РИА Новости. «Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ», — рассказал сенатор, подчеркнув, что Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР, однако нельзя исключать технические неполадки. «Наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — сообщил Озеров.

Соседи Северной Кореи в очередной раз бьют тревогу. Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с ракетным пуском на экстренно созванном заседании: «Если была запущена баллистическая ракета, то это является явным нарушением резолюции Совета Безопасности, и наша страна решительно считает это недопустимым. Мы заявили серьезный протест», - сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС. По словам Суги, премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился, чтобы правительство было готово к непредвиденному развитию событий.

В Южной Корее официальный представитель внешнеполитического ведомства Чо Чжун Хек в ходе внеочередного брифинга осудил действия КНДР и обвинил власти Северной Кореи в нарушении многочисленных резолюций Совбеза ООН. По его мнению, этот ракетный пуск — серьезная угроза для мира и стабильности мирового сообщества. «Такое поведение Пхеньяна является очередным доказательством опрометчивости и недалекости северокорейских властей, отвергающих стремление международного сообщества к денуклеаризации», — заявил Чо Чжун Хек.

Главным оппонентом Северной Кореи остаются США, президент Дональд Трамп отреагировал на пуск ракеты постом в Твиттере: «Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и их высокоуважаемому президенту, запустив, пусть и неудачно, ракету. Плохо», — написал он.

Как стало известно, в связи с последними событиями США могут ускорить процесс введения санкций против КНДР. Представитель Белого дома допустил, что из «более крупного пакета» санкций может быть взята часть уже готовых мер, и ускорено их введение.

Власти КНДР ранее объявляли о намерении создать такую межконтинентальную баллистическую ракету, которая будет способна достичь США. И пусть сейчас это вряд ли реализуемо, с теми усилиями, которые прикладывает КНДР, вполне возможно, что ей удастся этого добиться.

Сразу после инцидента с ракетным пуском КНДР министр по национальной безопасности США выступил на CNN и в ходе интервью допустил, что Северная Корея действительно способна создать ракету, которая сможет нанести ядерный удар по США, и это может произойти в период правления Трампа. По словам Келли, все предшественники нынешнего президента делали попытки воздействовать на КНДР, заставить их прекратить работу над ядерной и ракетной программами, но именно при Трампе Пхеньян может наконец разработать такую ракету, которая сможет поразить США. «Если мы сможем предсказать, когда именно это произойдет, нам нужно остановить их до этого», — сказал министр.

Как раз накануне инцидента состоялось специальное министерское заседание Совбеза ООН: главы МИД стран ООН обсудили северокорейскую проблему. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что в будущем у КНДР может возникнуть возможность нанести удар по США, именно поэтому Вашингтон активно участвует в обсуждении и поиске решений этой проблемы. «Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными»,— заявил Тиллерсон, предложив усилить финансовую изоляцию КНДР, сообщает РИА Новости. Если это будет необходимо, к дипломатическим и финансовым инструментам давления добавятся и военные действия в ответ на агрессию со стороны Пхеньяна.