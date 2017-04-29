Венесуэла выходит из Организации американских государств. Дипломатическое представительство Венесуэлы в ОАГ вручило генеральному секретарю организации Луису Альмагро письмо, подписанное президентом страны Николасом Мадуро, об инициировании процедуры выхода Венесуэлы из организации. Как сообщается в официальном Твиттере ОАГ, получив ноту Венесуэлы, Альмагро заявил, что выход из организации — это не решение проблемы, так как решение — это «редемократизация страны», то есть перезагрузка демократических процессов.

Еще 26 апреля постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. В ответ на это глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро дал инструкцию приступать к выходу Венесуэлы из ОАГ, если это заседание все-таки будет созвано. Это подтверждается и записью в официальном Твиттере Мадуро: «Довольно интервенционистского произвола и нарушения законности! Венесуэла — это колыбель освободителей. Мы заставим уважать себя. Как глава государства, используя свои полномочия в соответствии с Конституцией, я приказал немедленно выйти из ОАГ», — говорится в сообщении. К тому же, хотя Мадуро и потребовал незамедлительно покинуть ОАГ, эта процедура занимает 2 года.

Родригес в своем микроблоге так объяснила решение о выходе: «Венесуэла выходит из ОАГ, потому что у нее есть достоинство, независимость, суверенитет, ради мира и будущего нашей родины», — написала она.

Венесуэла станет единственной американской страной, не входящей в ОАГ. Сейчас в стране обострилась политическая и экономическая ситуация. Массовые акции протеста населения проходят по всей стране, в том числе в ее столице — Каракасе. Недовольные граждане требует от властей проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы оппозиционных лидеров. На акциях протеста, которые вспыхнули по всей стране в четверг, было задержано более полутора тысяч человек.

Всего, с начала апреля, когда только начались протестные акции, в ходе манифестаций как против правительства, так и в его поддержку погибли 29 человек. Первые протесты — 4 апреля — были вызваны решением Верховного суда Венесуэлы, который ограничил власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Позже это решение было официально отменено, однако оппозиционно настроенные граждане потребовали от членов суда отставку и проведения досрочных выборов. Среди населения Венесуэлы распространено мнение, что именно неправильная политика социалиста Мадуро привела страну к кризису как в экономике, так и в отношении гражданских прав и свобод населения — они повсеместно подавляются.

Николас Мадуро считает, что оппозиция пытается организовать государственный переворот, и ей в этом активно содействуют США и средства массовой информации, которые ведут информационную войну против лидера. Ситуация в экономике Венесуэлы тоже крайне плачевная: электроэнергия поставляется с перебоями, в стране не хватает товаров первой необходимости, а инфляция уже в следующем году может достигнуть 1660%, считают эксперты МВФ.

В Министерстве иностранных дел России считают, что ситуацию может решить полноценный диалог всех сторон конфликта: «Ни одна из сторон не может отказывать другой в праве на существование и отстаивании своих взглядов. В то же время мы убеждены, что попытки добиться политических результатов при помощи митинговой стихии не соответствует демократической практике. Решение трудных и неотложных задач, которые стоят перед страной возможно только через организацию полноценного и эффективного диалога — это единственный цивилизованный способ преодолеть разногласия на основе конституции и действующего законодательства Венесуэлы при недопущении каких-либо форм нарушения ее суверенитета, вмешательства в ее внутренние дела», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг. Она также добавила, что «деструктивная роль внешних сил» налицо, и она велика.

Влияние внешних сил отметил и президент Сирии Башар Асад, чья страна находится в состоянии гражданской войны. По его мнению, сценарий венесуэльских событий похож на сирийский, потому что в обеих странах за ними стоят США: «Конечно, они будут похожи, потому что сторона, которая их планирует и приводит в жизнь — одна и та же. Это США в качестве маэстро и государства Запада, составляющие хор», — приводит слова сирийского президента РИА Новости со ссылкой на агентство Сана.

Асад также заметил, что страны Латинской Америки в последние десятилетия стали активно защищать свои интересы и интересы своих граждан, а это неприемлемо для США. «Поэтому они используют то, что происходит в мире, начиная с оранжевой революции на Украине и заканчивая недавним госпереворотом несколько лет назад, то, что происходит в арабских странах, в Ливии, Сирии, Йемене, чтобы применить это в Латинской Америке», — сказал сирийский президент.

Решение Венесуэлы выйти из ОАГ может быть реакцией властей на постоянные попытки США вмешаться в политику руководства страны, считает декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин. В интервью радио Sputnik он высказал мнение, что Венесуэла могла рассчитывать на смягчение позиции Вашингтона после избрания Дональда Трампа, но эти ожидания не оправдались. «Штаб-квартира ОАГ расположена в Вашингтоне и понятно, откуда идут все инициативы. Поэтому (Николасу) Мадуро просто ничего другого не остается: глава ОАГ Луис Альмагро в редких случаях не поминает Венесуэлу в стилистике "Карфаген должен быть разрушен" – так и там в таком духе каждое заседание», – поделился мнением Александр Чичин. Он также отметил, что ситуация неоднозначна, и в Венесуэле есть как противники Мадуро, так и его сторонники, однако в ОАГ события трактуются исключительно против власти – что весь народ выступает против нынешнего президента.