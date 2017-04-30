45-ый президент США республиканец Дональд Трамп в субботу выступил перед своими сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания) с еженедельным обращением, в котором на этот раз подвел итоги первых 100 дней собственного президентства. Ничего нового не прозвучало, Трамп лишь озвучил некоторые результаты и повторил все те же тезисы, что постоянно фигурируют в его выступлениях еще со времени избирательной кампании.

«С первого дня моей администрации, мной управляла простая идея: моя единственная преданность вам, нашим прекрасным гражданам», — сказал глава государства. Несмотря на то, что рейтинги демонстрируют его крайнюю непопулярность у населения, Трамп назвал эти 100 дней «самыми успешными в истории страны». В качестве своей главной заслуги он назвал возвращение рабочих мест и привел в пример проделанную работу в штатах Мичиган, Огайо и Пенсильвания, сообщает Fox News. Именно этим штатам, которые колебались между кандидатами на президентских выборах, но в конце концов проголосовали за республиканца, Трамп обязан своей победой на выборах.

Как написал Трамп в своем Твиттере, топовые — и, по его мнению, лживые — СМИ отказались публиковать список достижений администрации Трампа, в числе которых 28 законодательных актов, усиление границ и «огромный оптимизм».

В числе своих достижений американский президент назвал назначение судьи Верховного суда Нила Горшуха, утверждение нефтепровода Кистоун и пересмотр контракта на военную программу военных истребителей F-35, причем в переговорах с разработчиками истребителя Трамп участвовал лично, и в итоге удалось сэкономить более 725 миллионов долларов.

Неудачи в первые 100 дней Трампа тоже были, например, ему так и не удалось утвердить план по реформе ObamaCare, предложенная новой администрацией альтернатива не нашла поддержку в конгрессе, и республиканцы сами сняли его с голосования, осознавая, что она все равно не пройдет. Пока им не удалось подготовить и налоговую реформу, которая бы нашла достаточную поддержку. Кроме того, никаких серьезных законодательных актов тоже не было принято при Трампе, несмотря на то, что республиканцев больше в обеих палатах американского парламента.

Председатель Демократического Комитета по выборам в Сенат, сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен в качестве достижений республиканцев у власти назвал активизацию демократов. «Трамп и Республиканская партия показали, что они не в состоянии достичь результатов, не выполняя свои обещания во всем, от здравоохранения до налоговой реформы», — сказал сенатор.

При этом те результаты, которых президент все-таки достиг за эти три с небольшим месяца, нельзя назвать безупречными, скорее, даже наоборот. Его методы в отношении миграционной проблемы оказались провальными, как и решение ужесточить въезд в страну гражданам из ряда мусульманских стран. Несмотря на неоднозначное отношение американцев к иммиграционной риторике Трампа, он продолжает говорить о строительстве стены на границе с Мексикой. «У нас будет стена, она нам нужна, и мы ее построим», — заявил Трамп, уколов своего предшественника Барака Обаму замечанием, что его администрация позволила многочисленным бандам пересечь американскую границу. «Мы не остановимся, пока не победим эти банды. Мы сделаем это быстро, и мы заставим их вернуться домой», — пообещал президент.

В ходе своего выступления Дональд Трамп не раз в негативном ключе вспомнил Обаму. Он заявил, что прошлая администрация «оставила после себя кавардак» в стране. В вину своему Обаме он ставит и многочисленные международные соглашения, участие в которых невыгодно для США. «Это в том числе одностороннее Парижское соглашение по климату, по которому Соединенные Штаты заплатили миллиарды долларов, а Китай, Россия и Индия ничего не вложили и не вложат. Вам это не напоминает иранскую сделку?» — напомнил Трамп. Это соглашение было подписано в декабре 2015 года в рамках международной борьбы с глобальным изменением климата. В отличие от Обамы, Дональд Трамп относится к документу более критично, к концу следующего месяца будет принято решение о продолжении соблюдения США его условий.

К тому же, за время пребывания Трампа у власти разгорелся скандал из-за связей политиков и дипломатов с Россией, в частности, с чрезвычайным и полномочным послом РФ в США Сергеем Кисляком. Обвинения в связях и лоббировании российских интересов, которые стали озвучивать американские СМИ, привели к отставке советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, который пробыл на посту лишь 3,5 недели. Его журналисты обвинили в обсуждении с Кисляком отмены антироссийских санкций. На субботнем выступлении Трампа ему припомнили этот скандал, и, когда он говорил свои коронные слова о том, что сделает Америку снова великой, кто-то из толпы подбросил в воздух целую охапку небольших российских флагов.