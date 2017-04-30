Видео дня. Испытания крупнейшего в мире гидросамолета

В Китае провели наземные испытания крупнейшего в мире гидросамолета AG600. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, максимальная скорость – 500 километров в час. За 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки, а также провести в воздухе до 12 часов.

Самолет AG600 будут использоваться для борьбы с лесными пожарами и для спасательных операций.

Ожидается, что в мае состоится первый полет AG600 над сушей, а во второй половине года самолет-амфибия пролетит над водой.