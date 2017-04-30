Миллиарды Захарченко

Следователям удалось выяснить источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко, утверждают СМИ. Отследить судьбу денег помогла упаковка.

Напомним, в сентябре 2016 года Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. В феврале его обвинили в получении еще двух взяток. При обыске в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, была обнаружена комната для денег с почти 9 млрд рублей в долларах и евро. Деньги были изъяты.

Деньги, изъятые при обыске в машине Дмитрия Захарченко

Мосгорсуд продлил арест полковника-миллиардера, оставив его под стражей до 5 июня. Тем временем следователи выясняют, откуда у Захарченко взялись баснословные денежные суммы.

Помогла упаковка: Захарченко хранил деньги в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, расфасованных американским Федрезервом, с кодами и печатями. Российский Центробанк направил запрос американским коллегам относительно денег и выяснил, что средства заказывали два российских банка.

Источник «Росбалта» утверждает, что эти банки (конкретные названия не приводятся) связаны с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые получали миллиардные подряды РЖД и дочерних структур. Значительная часть средств потом была обналичена, что-то оказалось у Захарченко. Затем деньги возвращались в банки – в виде депозитов частных лиц, подконтрольных Захарченко.

Однако летом 2016 года полковник узнал, что к нему проявляет интерес Федеральная служба безопасности, а у компаний, которым он оказывает покровительство, начались неприятности. Захарченко решил обналичить депозиты и отправить деньги в Швейцарию. Следствие получило доказательства, что отец полковника побывал в Швейцарии и открыл там несколько счетов.

Однако перекачать деньги на них не удалось – за Захарченко велось постоянное наблюдение. Поняв, что план провалился, полковник решил вновь «разнести» деньги по банкам в виде депозитов, однако на этом этапе полковника задержали.

У следователей есть основания полагать, пишет «Росбалт», что изъятые деньги могли быть «общаком» ряда силовиков – т.е. покровительство фирмам, снимавшим сливки с подрядов РЖД, оказывал не только Захарченко, но и ряд других сотрудников правоохранительных органов.

Однако пока никто не может точно сказать, есть ли в рядах МВД другие полковники-миллиардеры, подобные Захарченко.