До второго тура президентских выборов во Франции осталась ровно неделя. В первом туре определились два кандидата — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Влиятельные политики и французские знаменитости стали призывать своих сторонников и поклонников голосовать за конкретных кандидатов. Так, действующий президент страны Франсуа Олланд заявил, что гражданам следует отдать свои голоса за центриста Макрона.

«Голос, отданный за Макрона, следует рассматривать как преграду, которая предотвратит приход крайне правых к власти, обеспечит самой Франции гарантии того, что она сможет остаться такой, какой должна быть. Неявка на выборы, отказ от голосования будут лишь содействовать кандидату правых, повысят ее процент голосов. Не следует забывать и того, что чем меньше голосов получит теперь "Национальный фронт", тем меньше будут в будущем его притязания», — цитирует ТАСС его заявление на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Олланд уверен, что присутствие Ле Пен в Елисейском дворце грозит реальной опасностью для всей Франции, и поэтому она не должна победить на выборах. К опасностям, по его словам, относится замаскированный Ле Пен выход из Евросоюза и зоны евро: «Это они делают потому, что знают, что на самом деле французы не хотят такого выхода из ЕС и зоны евро, осознавая, что подобный шаг приведет к снижению их покупательной способности, возможности брать кредиты, успешно рассчитываться по ним», — предостерег Олланд, заметив, что Макрон своими методами и предложениями сможет продолжить политику, которая велась его предшественниками в направлении развития и продвижения проекта Евросоюза в тесном контакте с Германией. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель тоже выразила надежду на победу Макрона. По ее мнению, он будет сильным лидером.

Популярный французский футболист, а ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан тоже выступил в поддержку Макрона, он считает, что французам не следует голосовать за Ле Пен: «Я далек от идей "Национального фронта". Крайние взгляды опасны, крайности не подходят никому», — заявил спортсмен. Его слова не остались без внимания Марин Ле Пен: «Учитывая заработок Зидана, я не удивлена такими комментариями. Полагаю, у Зидана есть немалые финансовые возможности, поэтому он заинтересован в победе Макрона: чтобы сохранить свое богатство, заработанное благодаря таланту», — ответила она.

В интервью Le Parisien Марин Ле Пен заявила, что ее оппонент считает, что она может победить на грядущих выборах: «Я полагаю, что он сам так думает, учитывая то лихорадочное состояние и агрессивность, которые овладели им и его друзьями из шоу-бизнеса в последние дни»,— заметила кандидат. На этой неделе она объявила о создании коалиции с партией «Вставай, Франция!» и ее лидером Николя Дюпон-Эньяном, который поддержал ее кандидатуру после первого тура. Сам Дюпон-Эньян тоже баллотировался в президенты, но набрал лишь 4,7% голосов. Ле Пен пообещала ему пост премьер-министра в случае победы во втором туре.

Решение о создании коалиции она объяснила необходимостью противостояния кандидату, выражающему интересы конкретных групп людей, и который борется за власть не для того, чтобы служить стране и ее гражданам, а чтобы «пользоваться Францией».

В том же интервью Марин Ле Пен анонсировала одну из идей, которые она планирует реализовать, став президентом Франции. Она намерена вернуть Франции собственную валюту: «Мы должны контролировать валюту и адаптировать ее к экономике, потому что сегодня единая валюта — это бремя», — сказала Ле Пен, объяснив это тем, что евро мертв и поэтому должен использоваться разве что крупными компаниями на международном рынке.

Макрон на этой неделе оказался не таким активным, как Ле Пен, вероятно, причина в том, что он высоко оценивает свои шансы, видит международную поддержку и общественные настроения. Но соцопрос, проведенный Французским институтом изучения общественного мнения, показывает, что французы скептически относятся к грядущим выборам. По мнению 40% опрошенных, ни одному из кандидатов не удастся объединить общество, 45% респондентов считают, что ни Макрон, ни Ле Пен не смогут справиться с безработицей. При этом 42% допускают, что Ле Пен под силу снизить террористическую угрозу и обеспечить безопасность французов, еще 22% предположили, что Макрон сможет решить эти проблемы.

Напомним, что по итогам первого тура, Марин Ле Пен набрала меньше голосов, чем Эмманюэль Макрон, ее поддержали 21,43% французов, а Макрона — 23,86%.