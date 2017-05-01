Brexit заставил бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра вернуться в политику. Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror.

«Brexit стал для меня прямой мотивацией более активно заниматься политикой. Нужно выполнять эту работу, и я буду это делать», — сказал он. По словам Блэра, он собирается принимать активное участие в организации политических дебатов. При этом становится членом парламента, а значит и претендовать на посты в правительстве, Блэр не собирается, он пообещал не бросать работу в своем благотворительном фонде.

«Не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал. Это бы означало, что я не забочусь об этой стране, а это не так», — рассуждает бывший премьер-министр. Блэр уверен, что британцы могут передумать выходить из ЕС, когда они увидят положения конечной сделки по Brexit.

В начале марта, напомним, в издании The Mail on Sunday появилась информация, что что Блэр в Вашингтоне участвует в неофициальных переговорах, в ходе которых ему предложили работать в команду президента Дональда Трампа. Занимать посты в администрации США он не имеет права, так как является гражданином Соединенного Королевства, но мог бы стать советником, например, по вопросам мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Тони Блэра назвала эту информацию выдумкой. Ранее Блэр уже был назначен спецпосланником «ближневосточного квартета», куда входил ЕС, США, Россия и ООН.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о назначении досрочных выборов в парламент. Они пройдут 8 июня 2017-го, чуть менее чем через год после референдума о «Брекзите». По словам Мэй, выборы необходимы, так как оппозиция в парламенте пытается заблокировать выход страны из Евросоюза.

При этом сейчас у консерваторов крайне незначительный перевес в парламенте, 330 из 650, по данным последних опросов правящая партия может увеличить свое представительство в парламенте. Вдобавок, в случае победы, Тереза Мэй возглавит правительство по итогам выборов, а не в результате отставки предыдущего премьера и внутрипартийной борьбы.

29 апреля министр по выходу Британии из ЕС Дэвид Дэвис охарактеризовал грядущие переговоры с Брюсселем как «сложнейшие в нашей жизни». «Позиции обеих сторон понятны — мы хотим, чтобы эти переговоры прошли в духе доброй воли, искреннего сотрудничества и с целью создания тесных партнерских отношений между Великобританией и ЕС», — сказал Дэвис.

Ранее Евросоюз озвучил принципы, которыми будет руководствоваться на переговорах. Первым приоритетом стала гарантия всех прав, включая свободу перемещения и полное социальное обслуживание граждан стран ЕС, живущих на Британских островах, и подданных Великобритании, проживающих в странах ЕС. Общее число тех и других, по словам Дональда Туска, составляет около 4,5 млн человек или 1% от всего населения ЕС. Второй приоритет — урегулирование всех финансовых обязательств Брюсселя и Лондона друг перед другом за весь период членства Великобритании в ЕС. Третий приоритет — поиск решения, которое гарантирует, что после Brexit между Ирландией и Северной Ирландией не появится никаких физических границ и будут сохранены все принципы Белфастского соглашения 1998 года, которое позволило стабилизировать ситуацию в Белфасте.

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