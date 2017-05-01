Оревуар, Евросоюз?

Накануне второго тура президентских выборов во Франции оба претендента на кресло главы исполнительной власти – и Эммануэль Макрон, и Марин Ле Пен – заговорили о возможности выхода Франции из Евросоюза. Правда, Frexit соперники оценивают по-разному.

О том, что 7 мая Франция выберет не только нового президента, но и свое место в единой Европе, стало ясно давно. Эммануэль Макрон неоднократно называл себя проевропейцем и заявлял: «Моим приоритетом будет защита Европейского союза и интересов граждан ЕС». Марин Ле Пен, напротив, выступает за дезинтеграцию, вплоть до референдума не только по выходу Франции из ЕС, но и из НАТО, а также за отказ от евро.

Ле Пен перед вторым туром выборов сюрпризов не преподнесла. В эфире радиостанции Europe 1 политик предложила создать альтернативу ЕС. Правда, Ле Пен оговорила: «Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса».

Раз отклонилась, давайте «найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества. <…> Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным», заявила Ле Пен.

А вот Макрон удивил – если вырвать его слова из контекста, можно подумать, что кандидат в президенты радикально сменил курс за несколько дней до второго тура выборов: «Нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз».

Но нет – выход Франции из ЕС для Макрона по-прежнему не вариант, политик даже подчеркнуто противопоставляет себя «Национальному фронту» (напомним, Марин Ле Пен начала предвыборную кампанию как лидер «Национального фронта», однако после первого тура объявила, что продолжает борьбу как независимый кандидат, временно приостанавливая членство в движении».

Макрон поясняет, что, с его точки зрения, единая Европа нуждается в реформах: «Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт"».

Frexit может стать для Евросоюза катастрофой. Франция – не только вторая страна ЕС по численности населения и размеру экономики (после Германии), но и член еврозоны, в отличие от Великобритании. Соответственно, выбор французов 7 мая в значительной степени определит и будущее Евросоюза.

В первом туре выборов Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. По данным опроса компании OpinionWay, сейчас за Макрона готовы проголосовать 61% избирателей, принявших участие в опросе. За Марин Ле Пен – всего 39% респондентов, обладающих правом голоса.