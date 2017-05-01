Кремль впервые отреагировал на многочисленные случаи использования зеленки в борьбе с оппозицией. Сделано это было, впрочем, неофициально и таким образом, что подозревать Администрацию президента в организации волны насилия, кажется, стали даже больше.

Напомним, первым за последнее время зеленкой был облит в конце февраля на марше памяти Бориса Немцова бывший премьер-министр, а ныне лидер оппозиционной партии «Парнас» Михаил Касьянов. Сделал это, по данным СМИ, член организации «Национально-освободительное движение» (НОД) — штаб-квартира этой структуры находится прямо напротив офиса Администрации президента, ее члены активно поддерживают действующую власть, причем не всегда мирным путем.

Потом зеленкой начали регулярно обливать Алексея Навального. Он заявил о своем решении выдвинуться в президенты и почти в каждом регионе, где он открывал свой избирательный штаб, его встречали люди с зеленкой.

Уже 26 апреля в Ставрополе зеленкой дважды облили журналиста Илью Варламова — сам он считает, что организаторами нападения являются люди из строительной компании «ЮгСтройИнвест».

На следующий день в очередной раз облили Навального — но на этот раз зеленка, или какой-то раствор на ее основе, попал в глаз, политик получил химический ожог и не исключена вероятность, что он частично ослепнет. Характерно, что камеры видеонаблюдения, которые должны были снимать место нападения, отчего-то не работали.

Уже после того, как стало понятно, что нападение на Навального причинило серьезный ущерб его здоровью, кто-то стал угрожать юристу ФБК Любови Соболь, что плеснет ей в лицо серной кислотой.

Пока единственный, кто добился задержания участников нападения — это Илья Варламов, но и он обращает внимание на то, что полиция не спешит проводить полное расследование.

И вот в воскресенье вечером «Газета.ru» со ссылкой на свои источники в Кремле написала, что федеральный центр поручит региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров. «Прессовать» активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость. «Фактически такие нападения приводят только к их раскрутке», — отмечает собеседник «Газеты.Ru». Правоохранительным органам будет рекомендовано пресекать преступления и привлекать виновных к ответственности.

Более того, задержания на Ставрополье произошло именно потому, что нападение на Илью Варламова стало «последней каплей».

Впрочем, один из собеседников «Газеты.Ru», «осведомленный в процессах как региональной, так и федеральной политики», считает, что в данном случае «рулевые внутренней политики» несколько лукавят. «Это что у нас, губернаторы такие плохие и не любят Навального с Касьяновым?» — задается вопросом собеседник издания. По его словам, сейчас губернаторский корпус не любит проявлять подобную самостоятельность и предпочитает согласовывать свои действия с центром.

Алексей Навальный также уверен, что за всеми нападениями стоит Администрация президента. «Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента. Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах. Куда зайду, откуда выйду. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы. Они же гарантируют неприкосновенность, «неработающие камеры» и нежелание полиции вести расследование», — написал он.