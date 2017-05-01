Аукционный дом Christie's в Нью-Йорке продал в прошедшую пятницу мраморную статуэтку из древней Анатолии известную как «Геннольский мечтатель» (Guennol Stargazer). Анонимный коллекционер заплатил за нее 14 471 500 долларов. Однако пока неизвестно, сможет ли покупатель сохранить свое приобретение. Правительство Турции считает статуэтку незаконно вывезенным из страны объектом культурного наследия и уже подало иск в суд о ее возврате.

Статуэтка была изготовлена в период энеолита, около 3000-2200 годов до н. э. Она принадлежит к так называемому «килийскому типу» фигурок, представляющих собой стилизованные геометрические изображения стоящих женщин. Первая подобная фигура была найдена возле города Килия, недалеко от Босфора (сейчас она находится в коллекции Американской школы классических исследований в Афинах). Из-за характерного направленного вверх взгляда в литературе эти фигурки также часто называют «мечтателями» (английское слово stargazer означает «звездочет» или «мечтатель»).

Для них характерно строго соблюдение пропорций: треть фигуры составляют голова и шея, треть – туловище и треть – ноги. Аналоги анатолийских «мечтателей» встречаются в скульптурном искусстве Кикладских островов той же эпохи, а также и среди предшествующих неолитических культур Эгейского моря. Только на островах Кикладского архипелага имелись не только миниатюрные, но и крупные подобные скульптуры, даже в человеческий рост, а также в отличие от анатолийских фигурок руки у кикладских скульптур чаще сложена на груди. Смотрят кикладские фигуры скорее вперед, а не вверх.

Точные функции анатолийских «мечтателей» неизвестны. Возможно, они были связаны с культом плодородия. Такие фигуры, видимо, использовались в погребальном обряде. Перед тем, как положить их в могилу, статуэтки обезглавливали. Поэтому целая скульптура «мечтателя» – большая редкость, хотя отдельные тела и головы можно встретить во многих музеях. Полных фигур известно всего пятнадцать, считая «Геннольского мечтателя». Но даже у этой фигурки первоначально голова была отколота, ее вернули на место уже в XX веке.

Высота фигурки 22,9 сантиметра. Она самая высокая среди себе подобных и, по признанию специалистов, выполнена с наибольшим мастерством. Немецкий археолог и исследователь кикладской культуры Юрген Тиме писал о ней: «Я не сомневаюсь, что экземпляр из Геннольской коллекции – из-за его исключительных размеров, качества и хорошего состояния – должен считаться вершиной среди всех остальных».

Точное место ее находки неизвестно. Не позднее 1966 года она была приобретена коллекционерами древнего искусства Алистером Бредли Мартином и Эдит Мартин и вошла в состав их знаменитой «Геннольской коллекции» (Guennol Collection). Название своему собранию супруги Мартин выбрали в память о медовом месяце, проведенном в Уэльсе. По-валлийски guennol означает «ласточка», как и фамилия Martin по-английски.

Алистер Бредли Мартин был внуком Генри Филипса-младшего, партнера сталилитейного магната Эндрю Карнеги. Он родился Нью-Йорке и в 1938 году окончил Принстонский университета. Наибольшей известности Алистер Бредли достиг в любительском теннисе (восьмикратный чемпион США в одиночном и тринадцатикратный в парном разряде). Был известен как щедрый меценат и увлеченный коллекционер. Мартин собирал книги, эстампы, ружья и автомобили.

Собирать предметы искусства Алистер Бредли и Эдит начали в 1947 году. Они не ограничивали свою коллекцию каким-либо одним регионом и периодом, а приобретали те произведения, которые их консультанты (а в этой роли выступали самые авторитетные специалисты) оценивали как наиболее выдающиеся. Поэтому хотя Мартины купили всего немногим больше сотни предметов, «Геннольская коллекция» была известна своими уникальными экспонатами.

В коллекции были произведения искусства от древнего Ближнего Востока до традиционных изделий немцев Пенсильвании. Алистер Бредли Мартин писал о коллекции: «Мы приложили все усилия, чтобы собрать наилучшие возможные объекты, древние или относительно современные, из Перу, Вавилонии, Китая или с берегов Гичи-Гуми [озеро Верхнее из Великих озер Северной Америки], имеющих большое историческое значение или просто безделушек». Предметы из собрания супругов Мартин выставлялись в Бруклинском музее изящных искусств и в Метрополитен-музее. В 1969 году Метрополитен-музей выпустил каталог коллекции, которые дает представление о ее разнообразии. В 1966 – 1993 годах в Метрополитен-музее была выставлена и анатолийская статуэтка.

В 2005 году один предмет из «Геннольской коллекции» уже стал сенсацией на аукционе. На торгах Sotheby's была продана «Геннольская львица» – произведение протоэламского искусства 3000-2800 годов до нашей эры. Она представляет собой статуэтку из отполированного известняка высотой 8,3 сантиметра. Купивший ее коллекционер заплатил 57,2 миллиона долларов. На тот момент это был рекорд аукционной цены на скульптуру, превзойден он был в 2010 году, когда «Шагающий человек I» работы Альберто Джакометти был продан за 104,3 миллиона.

Вернемся к судьбе «Геннольского мечтателя». В 1993 году фигурка была продана нью-йоркской галерее Меррин и в тот же год, 16 августа, перепродана анонимному частному коллекционеру тоже из Нью-Йорка. Теперь он решил выставить ее на аукцион. Дом Christie's не объявлял публично предпродажной оценки лота, предлагая заинтересованным людям узнать ее при личном обращении. В прессе накануне торгов предсказывалось, что цена составит два или три миллиона долларов. Исходить аналитики могли лишь из того, что в 2005 году подобный предмет – «Мечтатель Шустер» – был продан на аукционе Christie's за 1 808 000 долларов. Но результат – более 14 миллионов – намного превзошел все прогнозы. Покупатель снова предпочел сохранить инкогнито.

«Мечтатель Шустер». Статуэтка названа по фамилии первого владельца – Марион Элен Шустер (в замужестве Гольдшмидт-Ротшильд) из Лозанны.

Пока остается неясным, сможет ли этот покупатель забрать фигурку. Недавно министр культуры Турции Наби Авджи сообщил прессе, что предмет древнего искусства был обнаружен в турецкой земле и незаконно вывезен из страны. Правительство Турции подало иск в американский суд, который дал срок в 60 дней на то, чтобы предоставить доказательства турецкого происхождения артефакта. По словам Наби Авджи, соответствующие научные заключения у турецкой стороны имеются и будут представлены суду.

Судьям придется решать сложную проблему. С одной стороны, статуэтка находилась в собственности супругов Мартин уже в 1966 году, то есть до вступления в действие «Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» (1970). С другой стороны, еще в 1906 году Османская империя приняла закон, по которому все археологические находки на ее территории, сделанные как в государственной, так и в частной земле, считаются собственностью государства, а их вывоз запрещен без специального разрешения. Позже эти положения закона 1906 года неоднократно подтверждались в новых законодательных актах уже Турецкой республики.

Аукционный дом Christie's получил от суда разрешение выставить статуэтку на торги до окончания дела, но он не будет требовать от покупателя внесения денег и передавать ему купленную статуэтку, пока суд не завершится. Также Christie's оставляет за покупателем право расторгнуть сделку по собственной инициативе, если условия его не удовлетворят.