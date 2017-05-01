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01 мая 2017, 09:30
Крым Украина
Мария Блохина

«Мелкое пакостничество» и «отмороженные уши»

Дамба в Херсонской области Украины
Дамба в Херсонской области Украины

В воскресенье, 30 апреля, Украина объявила о завершении строительства дамбы, которая перекрыла  Северо-Крымский канал в районе поселка Каланчак, находящегося вблизи границы между Украиной и Крымом. Завершение строительства привело к тому, что пресная вода Днепра была окончательно перекрыта для полуострова, зато фермерские хозяйства Херсонской области теперь будут обеспечены водой для полива.

Руководство области устроило по этому случаю презентацию и сообщило, что на строительство дамбы ушло 35 миллионов гривен (примерно 74,8 миллионов рублей или 1,3 миллиона долларов), а сами работы велись в течение года. Но еще не все закончились, хотя дамба и возведена, пока завершен только первый этап — построена бетонная стационарная дамба, а далее необходимо обеспечить объект всей инфраструктурой, на это потребуется еще примерно 12 миллионов гривен (25,7 миллиона рублей или 451 тысяча долларов). До введения дамбы в эксплуатацию поступление воды из Украины в Крым преграждала конструкция из мешков в песком и бетоном, которая могла прорваться с наступлением поливного сезона.

В Крыму уверили, что действия Украины никак не отразятся на жизни полуострова. По словам депутата Госсовета Крыма и председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефима Фикса, проблем с водой нет: «Нам от этого ни холодно, ни жарко. Пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года, и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает», приводит ТАСС слова депутата. Действия украинских властей Фикс охарактеризовал как «мелкое пакостничество».

Член Совета Федерации и первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что эти действия украинских властей свидетельствуют о моральной ущербности затеи и пустой трате денег. По мнению Клинцевича, власти Украины хотят выдать желаемое за действительное: «Та же самая история, что и с энергетической блокадой Крыма. Вода на полуострове есть, а вот украинские гривны явно пущены на ветер. Что называется, назло бабушке отморожу уши», — прокомментировал сенатор, заметив, что Киев самостоятельно создает проблемы, а потом имитирует их решение.  

«Три года назад, перекрыв шлюзы на Днепре, они вместе с Крымом отрезали от водоснабжения и сельскохозяйственные районы Херсонской области. И вот теперь пришлось возводить дамбу, стоимостью 35 млн гривен. Но зато появилась возможность отрапортовать: мы окончательно обезводили засушливый Крым», — заметил Клинцевич.

По мнению политолога и политаналитика мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, слова и дела украинских властей не соответствуют: «Это очень большие деньги, особенно учитывая, что украинская экономика сейчас находится в тяжелом положении, проект совершенно бессмысленный. Официальный Киев неоднократно заявлял, что он очень беспокоится о гражданах Украины и, в принципе, о жителях Крыма, в том числе, с российским гражданством. В итоге беспокойство выражается в том, что они хотят строить очередную дамбу, чтобы вода не поступала в Крым», — сказал он в эфире «Вестей».

Ситуация с водой в Крыму не такая плачевная, какой ее рисуют украинские СМИ. Там идет активная работа по обеспечению полуострова необходимыми ресурсами, рассказал крымский общественный деятель Александр Талипов в интервью BFM.ru: «Идет бурение новых скважин, добыча собственной воды, но ресурсы этой воды не безграничны. Конечно, нужно развивать опресняющие установки. Было множество проектов по добыче питьевой воды путем опреснения морской воды, но насколько я знаю, практику такую до сих пор не внедрили и не применили. Делались репортажи, что некоторые предприятия перешли на опреснительные установки, но успешно они не заработали, потому что нужно массовое производство», — рассказал он, добавив, что, возможно, есть и некоторые удорожающие факторы. По крайней мере, предприятия, три года назад планировавшие перейти на опреснение морской воды, забросили эту идею.

«Данная технология, наверное, на данный момент властями не рассматривалась, поэтому, очевидно, нужно искать пути решения из сложившейся ситуации. Сейчас благоприятная погода была в Крыму, шли проливные дожди, водохранилища наполнились. На ближайшие несколько месяцев думать о запасах питьевой воды не приходится, я думаю, они будут еще только дальше наполняться. Но вот, что касается сельского хозяйства, могут возникать проблемы, связанные с орошением сельских угодий», — поделился взглядом изнутри Талипов.

Напомним, что Украина перекрыла водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу еще в 2014 году, когда в Крыму состоялся референдум о признании автономии полуострова и вхождении его в состав Российской Федерации. Полуострову пришлось непросто в решении вопроса водоснабжения: при поддержке Минприроды там были построены три водозабора, они вполне обеспечивают Крым питьевой и бытовой водой. Предполагается, что в ближайшие 2,5 года будет проложен магистральный водопровод из России до Керчи, что решит вопрос обеспечения водой восточной части региона.

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