26 апреля в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла лекций выступил российский исламист, PhD по истории, профессор факультета истории ЕУСПб Альфрид Бустанов. Тема его лекции «Ислам для советских граждан: голоса изнутри».

Ислам – часть истории, часть российского общества. До Октябрьской революции в России имелось большое интеллектуальное наследие мусульман. Для этого периода существует огромный массив текстов – оригинальных произведений, которые были написаны учеными-богословами и интеллектуалами того времени. Что же со всем этим произошло после 1917 года?

Обычно в литературе можно встретить идею, что советская антирелигиозная политика подействовала на ислам, как атомная бомба, под корень уничтожив всю интеллектуальную традицию, существовавшую до революции. Однако исследования показывают, что все было не столь катастрофично. Хранилищами исламского наследия в те тяжелые для верующих времена стали частные собрания, семейные архивы и память.

Так, например, в горном Дагестане был найден фрагмент тетради – рукописная копия учебника по арабскому языку, которая была создана в 1958 году в медресе Мир Араб в Бухаре – одном из немногих в то время учебных заведений, где можно было официально получить исламское образование.

Этот фрагмент свидетельствует о том, что классическое арабское литературное наследие изучалось и в Советском Союзе.

Еще одна интересная находка – Коран, напечатанный в Уфе в 1955 году. Он примечателен тем, что содержит личные записи на полях и форзаце, что в принципе нонсенс и может вызвать ужас как у самих мусульман, так и у арабистов, поскольку в священных книгах писать нельзя.

Так что же такое ислам для советских мусульман? В первую очередь – это Коран, текст Корана и Сунна – наследие пророка.

В исламской традиции имеется огромное количество мнений ученых, комментариев, объясняющих, что имеется ввиду в Коране, трактующих те или иные его положения. Здесь же ни о каких комментариях речь не идет. Ислам для советских мусульман – то, что непосредственно написано в тексте Корана. И необходимо непосредственно обращаться к этим источникам и действовать, как там написано. Этот феномен условно можно назвать«фундаментализацией ислама» в течение советского века – сужение источников ислама до двух основных – Корана и Сунны.

Сразу после открытия богатейших частных архивов, сформировавшихся в течение советской эпохи в Центральной России и Западной Сибири, встал вопрос - как описывать и концептуализировать то, что в них находится?

Из-за резкого сокращения ресурсов, доступных исламским ученым в советское время, религиозный дискурс стал ареной отчаянной конкуренции.

Из имеющихся документов можно сделать вывод о существовании трех типов исламского авторитета. Это авторитеты, основанные, во-первых, на суфийской аффиляции и практиках, так называемом мистическом опыте мусульман.

Во-вторых это пуританский взгляд на источники ислама – апелляция во внутриисламских дебатах непосредственно к текстам Корана и Сунны, а не к мнениям и комментариям исламских ученых. И, наконец, использование советского языка, государственного языка, языка власти - присутствие советской риторики в явно традиционных исламских литературных жанрах, обращение к власти для решения вопросов исламской догматики.

Эти типы авторитетов связаны с системой аргументации и риторикой. При этом одни и те же люди для разных аудиторий могли говорить по разному – как языком классического богословия для одних нужд и аудиторий, так и языком советской бюрократии - для других (например, если нужно было добиться строительства еще одной мечети).

При этом изучения архивов показывает, что центральными понятиями в материалах частных собраний мусульман советского времени являются темы обсуждения справедливости и благочестия.

В исламской текстуальности советского времени наблюдается своеобразный микс течений и идей, смешанных с советской идеологией, которые имели место среди исламских общин. Так, большую роль в ней играет тема родины и советского патриотизма– особенно сильна она становится после Великой Отечественной войны. Также немалое значение придается теме труда.

Когда говорят о советском исламе, по большей части приходится слышать рассказы о репрессиях, уничтожении или о сопротивлении. Но изучая наследие той категории людей, которые так или иначе пережили эту эпоху репрессий и антирелигиозной политики, можно увидеть, что зачастую их оценки пережитого оказываются непредсказуемыми. Например, один из видных деятелей ислама советского времени муфтий Абдульбари Исаев в 50-е годы вспоминал свой опыт репрессий как «холодный ветер перемен» - ведь без перемен нельзя, несмотря на то, что они требуют жертв.

Амбивалентность советского опыта, который одновременно был источником страданий и источником власти ощутимо присутствует в источниках той эпохи. Так, например, в Ташкенте издавалось множество текстов, направленных против традиционных исламских народных практик, в частности, против посещения мусульманами святых мест – могил святых, особенных деревьев, священных ручьев и т.д. Советская власть поддерживала борьбу с популярными исламскими культами.

Как ни парадоксально, советская антирелигиозная политика вольно или невольно способствовала контактам среди мусульман, установлению связей между мусульманскими регионами, которые до этого контактировали довольно слабо. Так, в частном архиве в Пензенской области находятся переписанные фетвы из Бухары, в Дагестане обнаруживается сочинение о хадисах, написанное в Татарстане, переписанное дагестанским ученым в той же Бухаре и впоследствии привезенное в Дагестан.

В этой связи неправомочно говорить как об изоляции исламского дискурса от советского общества, так же как и о полном растворении ислама в общесоветских структурах и дискурсах.

К сожалению, в нашей стране нет учреждения, в котором были бы собраны фонды и архивы по истории советского ислама. И сейчас фактически исследователи сами и создают эти архивы, работая с наследниками, изучая и систематизируя сохранившиеся материалы. В перспективе планируется, что весь этот огромный массив будет оцифрован и выложен в интернет.