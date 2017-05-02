В последнее время политологи много рассуждают о том, будут ли на президентских выборах 2018 года в России какие-то неожиданности и какие именно вероятны. Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов комментирует ситуацию. По его оценке, политический процесс последних месяцев выглядит необъяснимым, если не сделать одного предположения.

«Политический процесс зачастую выглядит собранием необъяснимых фактов. И работа людей, которые пытаются его интерпретировать, заключается в том, чтобы придумать некоторую теорию, которая в наибольшей степени соответствует непротиворечивому объяснению этих фактов.

Это не всегда получается, это не всегда нужно делать. Это не всегда продуктивно. Однако часть событий последнего времени заставляют – в частности, меня – попытаться объяснить происходящее в рамках некоторой единой логики. Что это за логика, насколько она оправданна, наверно, станет понятно чуть позже. И – постоянная мантра – я никоим образом не утверждаю, что эта логика единственная и исключительно она претендует на истинность.

Я даже готов на этот раз отказаться от всяких ретроспекций, поскольку все факты последнего времени известны. Это и массовая кампания против премьер-министра, и не такая массовая, но очень эффективная кампания против спикера Государственной Думы. Это и не совсем понятная история вокруг Навального, которого то поднимают, то опускают, то закидывают зеленой, то не закидывают зеленкой. Это и попытка конструирования сразу нескольких альтернативных «Навальных», главным из которых является, если брать в расчет критерий зеленки, известный блогер Варламов. И так далее, и так далее, и так далее…

Вместе с тем, исходя из некоторой внутренней логики, очень сложно объяснить все эти события, за исключением одного. Совершенно очевидно, что идет медленное и последовательно «вышибание» людей, которые хоть в какой-то степени претендуют на то, чтобы принять значимое участие в будущих президентских выборах.

И тут мы сразу сталкиваемся с главным вопросом: а для чего это делается? Поскольку совершенно очевидно, что кандидат номер 1 принципиально недосягаем, и как некоторое время назад показал мой коллега Андрей Щербаков, избираем достаточно быстро и просто не только с точки зрения избирательных технологий, но и с точки зрения императива «70/70» (статьи Андрея Щербакова по теме: 1, 2, 3. Другие материалы Щербакова по поводу проекта «70/70»: 1, 2, 3).

Объяснения этому может быть три. Первое: мы переоцениваем содержание нынешнего внутриполитического блока, который, казалось бы, должен заниматься выстраиваением позитивной повестки. Вместе с тем, он пытается исполнить свою задачу, раскрутив повестку негативную. Это не очень похоже на Сергея Владиленовича Кириенко и его сотрудников, но кто знает? Обстоятельства, возможно, оказались сильнее их.

Второе. Мы имеем дело с движениями сразу нескольких групп, которые высказывают интерес к внутриполитической повестке, по-видимому, будущих президентских выборов. Каждая из этих групп преследует свои цели, продвигают своих кандидатов и манипулирует общественным сознанием в своих интересах.

Классическим примером этого может служить история с роликом «Навальный – Гитлер», который, по общему мнению, был рожден в недрах администрации президента. И только расследование, произведенное одним из наших, так скажем, информированных коллег (во многом с подачи части представителей власти), показало, что ролик этот никакого отношения к администрации президента не имеет, а был сконструирован человеком по имени Юрий Дегтярев, в свое время ответственным за часть медиа-проектов движения «Наши» и тесно связанным (прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно) с консалтинговым агентством «Михайлов и партнеры».

И есть третье объяснение. Оно заключается в том, что мы не знаем чего-то очень большого, что оказывает воздействие на процессы, о которым мы ведем речь.

Всякий человек, который интересуется политическими процессами в России, конечно, падок на объяснение, подобное третьему. И, конечно же, пытается найти нечто, что глобально может объяснить все видимое. Не стану исключением и я, сославшись на косвенную информацию, поступающую из разных источников и впервые артикулированной в минувшую пятницу на телеграмм-канале «Давыдов Индекс». Согласно этой информации, в окружении первого лица совершенно серьезно рассматривается вероятность его невыдвижения на выборы следующего года.

С чем связано столь странное, возможно, на первый взгляд, движение, ясно. Я говорил об этом в нескольких своих предыдущих текстах. Дело не только в том, что Владимир Владимирович Путин – человек очень неглупый и, скажем осторожно, очень искушенный в той политике, которую он сам отчасти и выстраивает. Дело в том, что он преследует несколько стратегических целей, одной из которых является – думаю, так это звучит в его интерпретации – некоторое устойчивое развитие системы, которую он заложил и отчасти выстроил.

Очевидно, что в нынешних внешнеполитических условиях об устойчивом развитии этой системы говорить не приходится, поскольку система, привыкшая работать за первые 13-14 лет на расширение и накачку денег, сталкивается с очень большими проблемами, когда оба этих фактора замедляются или отсутствуют.

Мы не так давно видели интервью господина Орешкина, министра экономического развития, который говорил о том, что хоть какое-то увеличение ВВП России связано с необходимостью привлечения такого-то количества денег. Мы, в общем, понимаем, что санкции эффективны лишь отчасти, поскольку и частные компании, и некоторые кривые схемы позволяют власти привлекать какие-то заемные средства на наш рынок. Но делать это все сложнее, и все это сопряжено с большими издержками, а главное, как мы видим из статистики, – это не дает желаемого результата.

В публичном дискурсе сформулирован некоторый консенсус, согласно которому основным источником внешнеполитических зол для наших западных контрагентов является конкретное лицо, занимающее сегодня должность президента Российской Федерации. И, в теории, его уход с этого поста может развязать руки тем силам, которые заинтересованы в торговле и в сотрудничестве с Россией. Этих сил на Западе, безусловно, много, поскольку бизнес-интересов никто не отменял. А Россия, при всей своей относительной продвинутости в последнее время, как говорил один умный человек, в некоторых отношениях остается Клондайком.

И тогда пазл складывается. Первое лицо говорит, что в сложившихся обстоятельствах оно не видит для себя возможности оставаться в должности. Поскольку – новое время, новые вызовы, новое все. В общем, существуют люди, которые придумывают, как сказать нечто подобное. Так вот, первое лицо говорит это – и выдвигает вместо себя некоего Преемника-2. Преемник-1 был Дмитрий Анатольевич Медведев, а теперь будет некий Преемник-2. Мы пока не знаем его имени.

Митинг "За честные выборы". 2012 Vladimir Varfolomeev

Сделать это можно только при условии предоставления Западом некоторых гарантий того, что в ответ на уход Владимира Владимировича от номинально первых позиций он, Запад, открывает кредитные линии, постепенно снимает санкции, налаживает сотрудничество, et cetera, et cetera…

Совершенно очевидно, что на этом пути очень много издержек, поскольку об этом невозможно договариваться с правительствами. Как держат слово наши американские партнеры, мы приблизительно знаем. И, при всем скепсисе в отношении наших почвенно-державных друзей, надо признать, что, конечно, англо-саксонская администрация – не тот контрагент, которому можно не то чтобы верить на слово, а с которым вообще можно иметь дело.

Наверно, то же самое они говорят и про нас.

Но есть финансовые круги, которые являются в известном смысле гарантами будущих сделок и будущего сотрудничества. Так вот, по слабо доносящимся с той стороны «Голосам» рассказывают, что Роман Аркадьевич Абрамович и Олег Владимирович Депираска в последнее время ведут переговоры с Ротшильдами о том, чтобы подобная сделка оказалась возможной.

Так ли это, нет ли, достоверно сказать нельзя. В самом деле, не звонить же Роману Аркадьевичу и не спрашивать же: «Роман Аркадьевич, вы тут с Ротшильдами о чем-нибудь договорились?» Было бы странно так делать. Однако и выбор переговорщиков с очень определенным бэкграундом, и своевременность суждений, и, более того, некое разлитое в воздухе чувство нерешенности говорят нам о том, что эту гипотезу следует принимать всерьез.

А если мы эту гипотезу принимаем, становятся понятными и фильм Навального, и те акценты, которые он содержит, и атака на Володина. Более того, знающие люди говорят, что в скором времени произойдем массовый вброс компромата на Сергея Борисовича Иванова и на Сергея Владиленовича Кириенко, которые тоже многими рассматриваются как потенциальные интересанты «президентских выборов без президента».

В том случае, если выдвигаемая гипотеза верна, очень скоро мы, во-первых, столкнемся с новыми порциями интересных документов и интересных свидетельств; во-вторых, полагаю, станем косвенными соучастниками битвы, которая будет разворачиваться за традиционные и особенно электронные медиа. Поскольку репутация будущих участников президентских выборов, что называется, «при прочих равных» будет зависеть исключительно или во многом от того, как и на кого какие медиа будут работать.

Мы понимаем потенциальных участников. Это Национальная медиагруппа. Это «Газпром-медиа». Это государственные медиа под брендом ВГТРК. Это крупные медийные корпорации типа того же «Михайлов и партнеры», о котором мы упоминали. И здесь возможны самые неожиданные альянсы и самые неожиданные расхождения.

Вот, например, те же самые «Михайлов и партнеры», которые, с одной стороны, связаны с братьями Ковальчуками, а с другой стороны, с братьями Ковальчуками связан и Сергей Владиленович Кириенко. Казалось бы, речь должна идти о некотором синергетическом сотрудничестве и постепенном увеличении совокупной доли на рынке! Однако мы видим другое.

О чем это может свидетельствовать? Наверно, о том, что силовые линии интересов разного рода предпринимательских групп несколько более сложны, чем мы привыкли об этом думать.

Ну, и самое главное, что в этой связи возникает – это некоторый глобальный кастинг. В том случае, если запрос на преемника сохраняется в течение ближайших месяцев, следует ожидать вывода на потенциальную орбиту сразу нескольких участников этих выборов. Кто это будет и какие группы они будут представлять, остается только догадываться.

Понятно, что это будет кто-то из успешных министров, причем, скорее всего, в меньшей степени связанных с силовым или околосиловым блоком, чем это могло бы быть год назад. Ну, у нас не так много успешных министров. Понятно, что речь должна идти о некоторых губернаторах. Но совершенно очевидно, что тот губернаторский корпус, который находится вообще в очень серьезном кризисе и пребывает в постоянной ротации, не готов выдвинуть из своих рядом больше, чем трех-четырех человек.

Возможно (я об этом писал в своем предыдущем материале) речь идет о выходце из каких-то силовых структур, по отношению к которым у наших западных партнеров нет, скажем так, избыточной непереносимости. И, в общем, фаворита в этой области я отчасти уже называл. Но так это или нет, сегодня говорить с достоверностью нельзя.

С достоверностью сегодня можно говорить о том, что мы наблюдаем довольно отчетливую пробуксовку системы; мы наблюдаем переконфигурацию на рынке медиа – в частности, очень интересное событие происходит в последнее время на рынке политических телеграмм-каналов. Не хочу никому делать рекламу, особенно – не всегда добросовестным журналистам. Поэтому могу сказать только, что некоторые каналы, которые традиционно считаются в массовом сознании лидерами, вдруг почему-то замолкают или начинают нести такую околесицу, которая, как у Гоголя, «вообще ни на что не имеет подобия».

Наверно, это связано именно с тем, о чем я говорю.

Скорее всего, в самое ближайшее время мы столкнемся с проявлениями активности некоторых консолидированных групп, которые (или конгломераты которых) будут «двигать» тех ли иных кандидатов. В общем, нас ожидает довольно веселое теплое время года – конец весны и большую часть лета, кажется, мы проведет в наблюдении за тем, что такое российская внутриполитическая борьба. От этого зрелища мы, кажется, успели отвыкнуть за последние лет пять», – сказал Василий Измайлов.