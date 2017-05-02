За неделю до второго раунда французских президентских выборов, который состоится 7 мая, СМИ оживленно обсуждают противостояние между вышедшими в финал кандидатами – ультраправой Марин Ле Пен и центристом Эммануэлем Макроном.

Wall Street Journal пишет, что Ле Пен сейчас пытается привлечь к себе симпатии левых избирателей и для этого занялась критикой мировой финансовой системы. Критика также распространяется и на Макрона, которого Ле Пен представляет бывшим инвестиционным банкиром, то есть фактически участником «дикой глобализации», категорически неприемлемой для французских левых. Макрон, в свою очередь, утверждает, что Франции не следует страшиться глобализации, а, наоборот, нужно использовать ЕС в качестве оружия против нечестной конкуренции.

Ле Пен, комментирует WSJ, сейчас стремится увеличить число своих сторонников, потому что в нынешних рейтингах, менее чем за неделю до выборов, она отстает от Макрона на 15-20 процентных пунктов. Выступая против финансовой глобализации, она ориентируется, прежде всего, на электорат ультралевого кандидата Жана-Люка Меланшона, выбывшего по итогам первого раунда голосования 23 апреля.

Рабочий наклеивает плакаты Марин Ле Пен / russian.rt.com

Financial Times тоже пишет, что Макрон и Ле Пен сейчас сражаются за поддержку рабочего класса. Пик конфронтации пришелся на первомайские демонстрации, где имели место столкновения между гражданами и полицией. Ле Пен пытается использовать разногласия в левой среде.

Макрон пытается встречным образом клеймить Ле Пен и ее партию «Национальный фронт». В частности, он ссылается на агрессивное поведение ультраправой молодежи в 1990-х гг. Кроме того, он пророчит избирателям «протекционизм, изоляционизм и национализм», если они будут голосовать за Ле Пен. Хотя прогнозы сейчас уверенно предрекают победу Макрона с большим отрывом, некоторые наблюдатели полагают, что фактический результат во многом будет зависеть от явки, которая может оказаться низкой, и это, вероятно, сыграет на руку Ле Пен.

Politico рассматривает сценарий, при котором Ле Пен может победить. Для этого, считает автор, ей нужна политическая буря, которую она и пытается спровоцировать, настраивая левых против Макрона и убеждая разочарованных консерваторов в том, что ее евроскептицизм далеко не так ужасен, как они, возможно, себе представляют. Шансы Ле Пен на победу пока очень малы. На нынешнем этапе ее отставание от Макрона больше, чем отставание Дональда Трампа, ныне американского президента, от его оппонентки Хиллари Клинтон на аналогичном этапе президентской гонки в США осенью прошлого года. При этом если Трамп был новой фигурой, то Ле Пен обладает складывавшейся годами репутацией политического маргинала.

Ле Пен это осознает, но при всех трудностях она явно намерена бороться до конца. Для этого она, скорее всего, будет придерживаться следующей стратегии. Во-первых, ее призывы теперь будут направлены на привлечение конкретных групп избирателей, которых не удалось привлечь до первого раунда. Если раньше она говорила о выборе между глобализацией и экономическим патриотизмом, то теперь она упростила свой месседж и позиционирует себя в качестве кандидата, который защитит французов.

Протестующий против избрания Марин Ле Пен / russian.rt.com

Во-вторых, ей нужно успокоить консерваторов. Главным образом, их пугают ее планы по проведению референдума о членстве Франции в ЕС, а также по выведению ее из еврозоны, если по итогам референдума французы проголосуют за отделение от ЕС. В связи с этим Ле Пен сильно смягчила свою антиевропейскую риторику.

В-третьих, ей нужно убедить левых избирателей воздержаться от голосования во втором раунде. Сейчас всего 15% избирателей, поддерживавших Меланшона, готовы проголосовать за Ле Пен. Поэтому ей важно показать его сторонникам, что если они и против нее, то за Макрона голосовать они точно не хотят. Конфигурация с электоратом Меланшона и Ле Пен, комментирует автор, напоминает ситуацию на американских президентских выборах, когда Трампу нужно было взаимодействовать с электоратом не получившего номинации социалиста Берни Сандерса.

Также Ле Пен собирается использовать ошибки Макрона и по возможности побеждать его во время теледебатов. Однако несмотря на эту продуманную стратегию, Ле Пен потребуется еще и большая удача, чтобы победить на выборах, заключает автор.