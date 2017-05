«Коммерсантъ» в статье «Канцлерские товары» пытается понять, с чем приедет Ангела Меркель на встречу с президентом России.

«Под честное директорское»: гипермаркеты хотят получать личные гарантии от гендиректоров или владельцев поставщиков.

«Органическую еду заворачивают в документы»: Минсельхоз ускоряет введение госрегулирования на рынке чистого продовольствия.

РБК в статье «Очищение огнем: кто заплатит за мусоросжигательные заводы в Подмосковье» пишет, где будут построены новые заводы.

«Новеллы-2017: что изменится в российских законах в мае». В мае в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер нашей жизни.

«От популизма к прагматизму: что за 100 дней изменилось в Дональде Трампе». 100 дней, проведенных в Белом доме, изменили Дональда Трампа.

«Известия»: «Ярошенко лишили последнего шанса на возвращение». Министерство юстиции США ответило отказом на просьбу о депортации российского гражданина на родину.

«ЖКХ без счетчика может подешеветь»: комитет Госдумы по жилищной политике готовит закон, отменяющий повышающие коэффициенты для расчета коммунальных платежей.

«Встречам депутатов с избирателями найдут новый формат»: к законопроекту, приравнивающему мероприятия к митингам, внесли пять пакетов поправок.

«Газета.ru»: «Донбасс даст фору Чернобылю». У войны на востоке Украины будут тяжелые экологические последствия.

«США готовятся к войне в подземельях»: в Пентагоне создают подразделения и средства для войны в катакомбах.

«Ле Пен и Макрон переделывают Европу»: Марин Ле Пен предложила создать альтернативу Евросоюзу.

The Economist: «Новый подход Китая к преодолению бедности» (China’s new approach to beating poverty). Спустя несколько успешных десятилетий Китай столкнулся с проблемами.

«Первые 100 дней Дональда Трампа» (Donald Trump’s first 100 days). Обещаний выполнено мало, но сторонников американского президента Дональда Трампа это не смущает.

Bloomberg: «Макрон высмеял "денежную монополию" Ле Пен» (Macron Mocks Le Pen's ‘Monopoly Money’). Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон высмеял планы своей соперницы Марин Ле Пен по созданию новой национальной валюты.

«Мэй заявила, что история про столкновение с Юнкером указывает на то, что переговоры по Brexit'у будут трудными» (May Says Leak of Juncker Clash Shows Brexit Talks Will Be Tough). Немецкие СМИ в воскресенье рассказали о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сетовал на несговорчивость британского премьер-министра Терезы Мэй. Мэй использует эти спекуляции, чтобы добиться от избирателей большей поддержки.

The Wall Street Journal: «Ле Пен, атакуя финансы, нацелилась на левых избирателей» (Le Pen Targets Left-Wing Voters With Attack on Finance). Ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала мировую финансовую систему. Тем самым она рассчитывает завоевать симпатии левых избирателей.

«"Хамас" исключил призыв к уничтожению Израиля» (Hamas Drops Call for Israel’s Destruction). Движение «Хамас» в понедельник исключило из своей повестки пункт о необходимости уничтожения Израиля.