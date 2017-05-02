Заголовки утра. 2 мая
«Коммерсантъ» в статье «Канцлерские товары» пытается понять, с чем приедет Ангела Меркель на встречу с президентом России.
«Под честное директорское»: гипермаркеты хотят получать личные гарантии от гендиректоров или владельцев поставщиков.
«Органическую еду заворачивают в документы»: Минсельхоз ускоряет введение госрегулирования на рынке чистого продовольствия.
РБК в статье «Очищение огнем: кто заплатит за мусоросжигательные заводы в Подмосковье» пишет, где будут построены новые заводы.
«Новеллы-2017: что изменится в российских законах в мае». В мае в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер нашей жизни.
«От популизма к прагматизму: что за 100 дней изменилось в Дональде Трампе». 100 дней, проведенных в Белом доме, изменили Дональда Трампа.
«Известия»: «Ярошенко лишили последнего шанса на возвращение». Министерство юстиции США ответило отказом на просьбу о депортации российского гражданина на родину.
«ЖКХ без счетчика может подешеветь»: комитет Госдумы по жилищной политике готовит закон, отменяющий повышающие коэффициенты для расчета коммунальных платежей.
«Встречам депутатов с избирателями найдут новый формат»: к законопроекту, приравнивающему мероприятия к митингам, внесли пять пакетов поправок.
«Газета.ru»: «Донбасс даст фору Чернобылю». У войны на востоке Украины будут тяжелые экологические последствия.
«США готовятся к войне в подземельях»: в Пентагоне создают подразделения и средства для войны в катакомбах.
«Ле Пен и Макрон переделывают Европу»: Марин Ле Пен предложила создать альтернативу Евросоюзу.
The Economist: «Новый подход Китая к преодолению бедности» (China’s new approach to beating poverty). Спустя несколько успешных десятилетий Китай столкнулся с проблемами.
«Первые 100 дней Дональда Трампа» (Donald Trump’s first 100 days). Обещаний выполнено мало, но сторонников американского президента Дональда Трампа это не смущает.
Bloomberg: «Макрон высмеял "денежную монополию" Ле Пен» (Macron Mocks Le Pen's ‘Monopoly Money’). Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон высмеял планы своей соперницы Марин Ле Пен по созданию новой национальной валюты.
«Мэй заявила, что история про столкновение с Юнкером указывает на то, что переговоры по Brexit'у будут трудными» (May Says Leak of Juncker Clash Shows Brexit Talks Will Be Tough). Немецкие СМИ в воскресенье рассказали о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сетовал на несговорчивость британского премьер-министра Терезы Мэй. Мэй использует эти спекуляции, чтобы добиться от избирателей большей поддержки.
The Wall Street Journal: «Ле Пен, атакуя финансы, нацелилась на левых избирателей» (Le Pen Targets Left-Wing Voters With Attack on Finance). Ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала мировую финансовую систему. Тем самым она рассчитывает завоевать симпатии левых избирателей.
«"Хамас" исключил призыв к уничтожению Израиля» (Hamas Drops Call for Israel’s Destruction). Движение «Хамас» в понедельник исключило из своей повестки пункт о необходимости уничтожения Израиля.