33-летний сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей стал гендиректором компании «Ил», одного из крупнейших предприятий страны по разработке и производству авиатехники. С марта Алексей Рогозин уже курировал в должности вице-президента все направление транспортной авиации ОАК — и этот пост он сохранит.

В самом назначении сына профильного вице-премьера на пост главы одного из крупнейших предприятий отрасли уже давно нет ничего удивительного, к этому давно привыкли, хоть конфликт интересов, безусловно, присутствует.

Интересно понять другое: Алексей Рогозин — не ближайший советник отца, а «просто» руководитель предприятия. Зачем он туда назначен? Чтобы обеспечить карьеру сыну? Или у Рогозина настолько короткая «скамейка запасных», что доверять остается только ему?