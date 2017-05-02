Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам труда, финансов и экономического развития подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Документ об этом опубликован 2 мая на сайте правительства, законопроект должен быть подготовлен и внесен на рассмотрение правительства к 20 мая 2017 года.

Медведев пообещал довести МРОТ до прожиточного минимума 19 апреля, выступая с отчетом перед Государственной Думой. Тогда премьер заявил, что МРОТ повысят до прожиточного минимума «в ближайшие несколько лет».

Приравнивание МРОТ и прожиточному минимуму, казалось бы, достаточно очевидная идея — те кто работает должны как-то выживать. Но на самом деле у многих экономистов есть много претензий к этой концепции.

Митинг профсоюзов в Москве. 2014

Во-первых, МРОТ и прожиточный минимум — не совсем то, чем они кажутся, исходя из названия.

Согласно закону, прожиточный минимум — это «стоимостная оценка потребительской корзины», то есть продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для сохранения «здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности», а также обязательные платежи и сборы. Сейчас в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т. д. Стоимость непродовольственных товаров, а также коммунальных услуг оценивается в половину суммы, потраченной на продукты. То есть, иными словами, потребительская корзина — это стоимость элементарных продуктов питания далеко не самого хорошего качества, помноженная на два.

В прожиточный минимум не входит аренда за квартиру — предполагается, что человек получает социальное жилье, или живет с родственниками, или вовсе имеет квартиру в собственности. В прожиточный минимум не входит лекарственное обеспечение, хотя очевидно, что система ОМС далеко не всегда способна предоставить больным необходимые препараты.

Иными словами, прожиточный минимум — достаточно условная величина, которая используется скорее для статистики и социальной помощи (именно на эту величину часто ориентируются выплаты пособий и т. д.).

В IV квартале 2016 года прожиточный минимум для человека трудоспособного возраста составил 10466 рублей.

Минимальный размер оплаты труда означает, что месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего все трудовые обязанности, не может быть ниже установленного правительством уровня. Правда, сотрудника можно нанять на условиях совместительства или неполного рабочего времени, так что при желании в месяц можно платить и меньше МРОТ.

С 1 июля 2016 года правительство установило МРОТ на уровне 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля 2017 года он вырастет до 7,8 тысяч. Интересно, что с момента введения Трудового кодекса, то есть с 2002 года, в нем записано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, но «сроки и порядок» повышения МРОТ до этого уровня устанавливается отдельным законом.

Проблема с повышением МРОТ в том, что это может привести к росту безработицы. Спор, конечно, скорее теоретический — 7,5 тысяч в месяц за полный рабочий день в России получают в тех областях, где контроль государства и так призрачный. Но все-таки считается, что если работодателя заставить поднимать зарплату, то он начнет отказываться от низкоквалифицированных сотрудников, которые как раз и получают низкую зарплату.

Но есть и другая точка зрения. Так, Алексей Навальный предлагает увеличить МРОТ сразу до 25 тысяч рублей — в его видении государство должно, фактически, стать профсоюзом своих граждан, тогда работодатели будут вынуждены «играть» по его правилам.

Вполне вероятно, что обещание Дмитрия Медведева, наконец, довести МРОТ до прожиточного минимума — реакция на эти пункты программы оппозиции, поскольку иначе в ее распоряжении оказывается слишком удобный и понятный лозунг.