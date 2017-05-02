От Нила до Кубы

С 15 по 20 мая 2017 г. в Москве пройдет VII Международный фестиваль визуальной антропологии «Камера-посредник». Цель фестиваля – знакомство зрителей с повседневной жизнью людей в самых отдаленных уголках земного шара и установление с ними экранного диалога, показ многообразия и единства культур народов мира. «Полит.ру» выступает информационным партнером фестиваля.

Помимо представителей различных регионов России, фестиваль будет принимать гостей из Аргентины и Франции, Германии и Эфиопии, Испании и Норвегии и многих других стран. На экране будет показана традиционная культура народов, проживающих за Полярным кругом и в тропических лесах, в центре Европы и в центре Азии, на берегу океана и в сердце пустыни. Особенностью фестиваля 2017 года будет повышенное внимание к темам детства.

На фестивале будет показано 25 фильмов. Просмотры будут сопровождаться дискуссиями с участием авторов. Также в расписании «Камеры-посредника» – две специальные программы и мастер-классы ведущих визуальных антропологов. Для авторов, сделавших свой первый антропологический фильм, будет организован конкурс дебютов.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках. Конкурс дебютов и часть информационной программы можно будет увидеть в Гуманитарном корпусе МПГУ. Лучшие полнометражные фильмы будут представлены на вечерних сеансах в Центре документального кино (билеты на сайте ЦДК). Мастер-класс и лекция Владимира Боцева состоится в Институте этнологии и антропологии; мастер-класс Мартина Грубера в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Полная программа

VII Международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник»



15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ (Московский педагогический государственный университет. М. «Фрунзенская». Малая Пироговская, 1, стр.1. Ауд. 10.)

РОСЕ ИЗ ЗАГРАДА

Македония, 2015, 48 мин.

Владимир Боцев

Заград – деревня в области Порече (Республика Македония). В ней совсем мало жителей, среди них Росе. Ему 36 лет, и он живет со своей мамой. Фильм показывает повседневную жизнь Росе, а также обряды в честь праздника Крещения, совершаемые в деревне ежегодно. В этих обрядах в основном участвуют люди, оставившие деревню, но продолжающие приезжать на деревенский праздник.

Владимир Боцев, этнолог, хранитель в Музее Македонии. В центре его интересов обычаи, особенно карнавал и обряды с использованием масок. Принимал участие в ряде международных проектов. Автор этнографических документальных фильмов. Его работы были представлены на многих фестивалях антропологического кино в Европе. Устраивает этнографические выставки и активно публикуется.

19.00 ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ в Центре документального кино (М. «Парк культуры» (радиальная). Зубовский бульвар, 2)

РЕВУЩАЯ БЕЗДНА

Эфиопия / Испания / Великобритания, 2015, 86 мин.

Кино Пиньеро

Если вы пройдетесь по музыкальным барам или тусовочным местам в Аддис-Абебе, то увидите весьма характерные сцены. Но если вы захотите понять особенности распространенных в стране музыкальных стилей, то получите о них очень узкое представление. Возможно, вам удастся услышать где-то немного музыки амхара или гураге. Но как насчет остальных? Горы, пустыни и леса Эфиопии населяют более восьмидесяти различных народов и культур. В наши дни многие традиционные инструменты в стране заменены электронными, и многие местные бэнды сократились до солиста или солистки, поющих в сопровождении клавишных, играющих и бит, и мелодию. Но все-таки здесь еще есть музыканты, играющие музыку, которой они научились у своих родителей. Такие инструменты как крар, вашент, масинко или кэберо и в наше время звучат над холмами этой полной контрастов и разнообразия земли. Чтобы открыть для себя музыкальную вселенную и записать исчезающие музыкальные стили команда Ревущей бездны провела два года, делая полевые записи в каждом уголке Эфиопии, сложившиеся в эту аудиовизуальную поэму.

Кино Пиньеро, звукооператор и режиссер, с юных лет ведущий кочевой образ жизни и всегда берущий с собой звукозаписывающее оборудование и видеокамеру для фиксации материалов своих музыкальных путешествий, как в виде альбомов, так и в виде аудиовизуальных фрагментов. Следуя эклектичным веяниям, таким как африканский блюз, панк или экспериментальная музыка, записал и выпустил альбом для Алкибара Джуниора (Мали, 2007), La URSS (Испания 2006) и Orchestra Elastique A Fallible Girl OST (Лондон, 2012) и многих других.

В 2008 г. начал работать преподавателем звукорежиссуры в Испанском культурном центре в г. Бата в Экваториальной Гвинее и менеджером с начинающими хип-хоп исполнителями и местными известными музыкантами, такими как Gabri B. В 2011 г. он смонтировал видео- и аудиозаписи, сделанные в Западной Африке, в свой первый документальный фильм Le Message du Issa ber. В 2012 г. переехал в Эфиопию, где работал с такими артистами как Mulatu Astatkeor Samuel Yirga. Параллельно выпустил документальные фильмы Ревущая бездна(Международный кинофестиваль в Роттердаме 2016) и Новые голоса в старом цветке, а также работал в качестве звукооператора и саунд-дизайнера с режиссером Мигелем Лансо над его последними фильмами Chigger Ale (Кинофестиваль в Локарно 2013) и Crumbs (Международный кинофестиваль в Роттердаме 2015).

16 МАЯ, ВТОРНИК

15.00 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЕКЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС ВЛАДИМИРА БОЦЕВА.

М. «Ленинский пр-т». Ленинский проспект, 32А, 18 этаж, Малый зал Вход по предварительной записи по e-mail: roman.ignatiev@gmail.com

КУРБАН И ОБРЯДЫ С МАСКАМИ: ДВА ОБРЯДА СОВРЕМЕННОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МАКЕДОНЦЕВ

Традиционная культура македонцев в прошлом и настоящем играла и продолжает играть важную роль в их жизни. Связь македонцев с ценностями традиционной культуры находит особенное выражение в праздниках обрядового календаря, таких как Рождество, Новый год (Василица), Богоявление (Водици), Прощеное воскресенье (Прочка), Пасха (Велигден), день Св. Георгия (Ѓурѓовден), Ильин день (Илинден), Успение Богородицы (Голема Богородица), Рождество Богородицы (Мала Богородица), Дмитриев день (Митровден), Афанасьев день (Атанасовден) и пр. В эти широко отмечающиеся праздники и в другие, менее массовые, люди на своих собраниях совершают обряды, демонстрирующие верования македонцев и их усилия обеспечить безопасное будущее в отношении плодовитости, здоровья и удачи.

Будут показаны фрагменты из фильмов Владимира Боцева:

Во имя Господа. 10 мин. 2001 г. Реж. В. Боцев.

Фильм повествует об одном из наиболее распространенных обрядов македонцев: принесение жертвы кровью, или курбан.

Вода самовил. 12 мин. 2002 г. Реж. В. Боцев.

Вера македонцев в целебные свойства воды и в мифических существ «самовил».

3 Говедар-камень. 11 мин. 2002 г. Реж. В. Боцев.

Говедар-камень – одно из самых примечательных культовых мест Македонии. Фильм показывает обряды и верования людей, собирающихся здесь на празднование дня св. Георгия.

Поезд на Мартолци. 15 мин. 2003 г. Реж. В. Боцев.

Мартолци – село в области Азот (южнее г. Велес). В нем ежегодно 13-14 января выселившиеся жители возвращаются в село и совершают обряд с использованием масок «василичари».

Джоломари. 17 мин. 1999 г. Реж. В. Боцев.

Джоломари – обряд с масками, совершаемый жителями села Бегниште в регионе Тиквеш, поблизости от г. Кавадарци, одна из жемчужин обрядов с масками у македонцев.

Владимир Боцев, этнолог, хранитель в Музее Македонии. В центре его интересов обычаи, особенно карнавал и обряды с использованием масок. Принимал участие в ряде международных проектов. Автор этнографических документальных фильмов. Его работы были представлены на многих фестивалях антропологического кино в Европе.

Устраивает этнографические выставки и активно публикуется.

16.00 КОНКУРС ДЕБЮТОВ

Московский педагогический государственный университет (М. «Юго-Западная». Пр-т Вернадского, д. 88, Концертный зал).

ГОРОД-ИГРА

Египет, 2015, 31 мин.

Палома Яньес Серрано

Игра, хоть и представлена в Каире как культурный феномен, рассматривается здесь как вид развлечения, а не как эндогенная человеческая особенность. Поэтому любые обсуждения игры исключены из принципов образовательной политики и, следовательно, из системы обучения. Палома Янес Серрано обратила на это внимание в 2012 году, когда занималась созданием первого основанного на игре обучающего сценария в Каире. Проект был вдохновлен образовательной моделью Мини город, существующей в более чем 70 странах мира, и получил название Мини-Медина (‘мини-город’ на арабском языке). Он был направлен на создание модели города реального размера для детей, чтобы они могли изучать социальные механизмы, воображая свой идеальный город и свои роли в обществе. Фильм показывает различные способы, которыми дети играют в город и играют в городе, экспериментируя с тонкой линией, отделяющей игру от реальности.

Палома Яньес Серрано, в течение семи лет была независимым режиссером этнографических фильмов, снимая в Конго, Египте, Ливане, Испании, Бразилии и Мексике, занимаясь исследованиями проблем адаптации людей к меняющимся условиям, технологиям и политическим конфликтам, используя творческие междисциплинарные методы. Сняла два короткометражных (Город-игра и Наши горы), один полнометражный фильмы (Мир каждый день), множество анимационных фильмов, клипов, новостных роликов и коммерческого видео, показанных на телевидении (канал ТВ5, Франция 24) и на кинофестивалях (Фестиваль этнографических фильмов Квебека, Астра фильм-фестиваль, Фестиваль этнографических фильмов в Белграде, Этнофест), обсужденных на конференциях в Бразилии, Германии, Великобритании и Франции. Продолжает работу в качестве внештатного видеорежиссера в Королевском экономическом обществе, Британской медицинской ассоциации и на факультете права и антропологии в Манчестере. Обучает видеосъемке аспирантов Манчестерского университета и участников семинара Общества секвойи.

Параллельно является соучредителем четырех социальных предприятий: Nucleo ICA, молодежные этнографические исследования в Рио-де-Жанейро (Бразилия); производственная компания Сообщество секвойи, где она продолжает работу в качестве директора и координатора семинаров; Вообразите Испанию – экобезопасный инновационный старт-ап, где работала видеорежиссером и сняла короткометражный игровой фильм Перевернутая реальность о воздействии кризиса на испанскую сельскую молодежь, за который получила приз Европейского парламента.

СОЛЯРИС

Эстония, 2015, 25 мин.

Павел Борецкий



Фильм повествует о ночной жизни Таллиннского торгового центра – места, предназначенного для развлечений и отражающего целый мир. Неоднозначность операторского взгляда и захватывающая звуковая дорожка столкнут зрителя с грубой материальностью мимолетных встреч, циркулирующими системами и постепенно меняющейся атмосферой.

Павел Борецкий, визуальный антрополог и соучредитель научной организации Anthropictures, удостоенной ряда наград. Обладатель степени магистра в области устойчивого развития и магистр социальной антропологии (аудиовизуальная этнография). Проводил полевые работы в Сербии, Перу, Чехии и Эстонии, сосредоточившись на визуальной этноботанике, общественном строительстве и урбанизации в постсоциалистическом контексте.

СВЯЗАННЫЕ С ЧЕРНИЛАМИ

Австрия, 2016 год, 15 мин.

Йорг Ошманн, Ирис Омари Ансонг

В фильме с помощью методов качественного социального исследования рассматриваются представители образованного венского среднего класса, их ощущения и размышления о татуировках. На основе историй главных героев разворачивается комплексное повествование о личных мотивах и смысле этого давнего вида бодимодификаций. Фильм раскрывает ряд социокультурных реалий, в которых, вопреки консервативным предположениям, татуировка превратилась в индивидуализированную форму искусства и репрезентации.

Йорг Ошманн изучал кинопроизводство в Венской киноакадемии и создал свой первый документальный фильм о социальных изменениях в Тунисе («Привет, демократия») в 2013 году. В 2014 он начал изучать социальную и культурную антропологию в Венском университете и неожиданно столкнулся с этнографическим кинопроизводством и визуальной антропологией. Связанные с чернилами – его первый этнографический фильм.

БОКСЕРКИ

Испания, 2016, 19 мин.

Хайме Мурсьего

Жизнь в таком месте как Кариобианги (Найроби) нелегка, особенно когда речь заходит о девушках и женщинах. Женщины-боксеры пытаются спастись от таких невзгод, как бедность, преступность, наркотики и насилие путем приобретения физических и, в особенности, умственных навыков, которые дает им бокс.

Хайме Мурсьего, креативный дизайнер и режиссер, специализирующийся на моушн-графике. Родился на севере Испании в 1985 г., в настоящее время живет в Мадриде. После получения степени бакалавра по аудиовизуальной коммуникации он поступил в аспирантуру по мультимедийному и графическому дизайну.

Мурсиго начал работать в качестве дизайнера графики, но никогда не прекращал развивать свои навыки в видеосъемке и постпродакшене. Провел 5 лет, работая на различные телевизионные и рекламные компании, такие как Atresmedia TV или Zeppelin TV. В 2014 г. начал работать самостоятельно в качестве режиссера-фрилансера и графического дизайнера. В 2015 г. решил съездить в Найроби, чтобы снять свой первый короткометражный документальный фильм Боксерки.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

Россия, 2015, 30 мин.

Ирина Гришина

Фильм снят в учебно-исследовательской экспедиции Московского педагогического государственного университета и лицея №1553 им. Вернадского в улусе Мыла (Закаменский р-н, Республика Бурятия).

Важной частью мировоззрения закаменских бурят являются представления о перерождении души человека. С детьми возвращаются, перерождаясь, души ушедших, и так же – от взрослых к детям – передаётся самобытная культура предков. Фильм является совместной работой школьников, студентов, преподавателей и посвящён наблюдениям за миром взрослых и детей улуса.

Ирина Гришина, психолог, тренер, преподаватель, работает с подростками и молодежью в направлении личностно-профессионального самоопределения, магистр психологии. Последние 6 лет ездит в экспедиции Лицея №1553 имени В.И. Вернадского составе группы «Социокультурная психология и антропология» под руководством А.С. Обухова в разные уголки России и снимает фильмы в жанре визуальной антропологии.

19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Центр документального кино, Зубовский бульвар, 2

При поддержке Гёте-Института в Москве

МЫ – КУБА

Аннет Илиев

Германия, 2015, 90 мин.

Вдали от узнаваемых живописных видов Кубы поденный рабочий и оператор-любитель Андрес в течение семи лет снимал повседневную жизнь кубинцев в рабочем пригороде Гаваны. Режиссер Аннет Илиджью тайно вывезла из Кубы стопки кинопленок и смонтировала видеозаписи Андреаса в уникальный, живой и глубокий фильм, показывающий реальную жизнь обычных кубинцев накануне перемен, прежде недоступную для посторонних.

Андрес, отец-одиночка, направляет объектив своей маленькой камеры на свое непосредственное окружение: семью близкого друга, супружескую пару диссидентов, живущую по соседству и борющуюся за политические свободы, собственную дочь и пожилую тетю. Мы видим жизнь этих трех семей, отмеченную ежедневной борьбой за самые насущные права и потребности, против политизированной идеологической обработки, попытками спрятаться и поисками маленьких моментов счастья.

Аннет Илиев, редактор, режиссер и преподаватель, училась кинопроизводству в Университете кино имени Конрада Вольфа в Бабельсберге.

17 МАЯ, СРЕДА

16.00 КОНКУРС ДЕБЮТОВ

Московский педагогический государственный университет (Проспект Вернадского, 88, Концертный зал)

РАБОТАТЬ – ЗНАЧИТ РАСТИ

Норвегия, 2015, 30 мин.

Леа Клауе



Джеральд, Рубен, Нейса и их друзья – подростки, работающие носильщиками на рынке и чтецами молитв на кладбище в районе Кочабамба в Боливии. Вместе со своим профсоюзом –Боливийским рабочим детским союзом UNATSBO – они представляют свои идеи и отстаивают право на труд перед парламентом, которым будет принято решение о создании нового законодательного органа в отношении к детскому труду. Фильм показывает позицию детей по этому вопросу и их образ жизни. Работа для них – инструмент для расширения возможностей и роста, как в хорошем, так и в плохом смысле.

Леа Клауе родилась в 1989 г. в Берне, а выросла на юге, в альпийском регионе Швейцарии, где получила двуязычное образование. Бакалавр искусств в области медиа и социальной антропологии в Базельском университете. Также училась по обмену в Сантьяго (Чили) и получила степень магистра искусств в области визуальных культурологических исследований в Арктическом университете Норвегии (Тромсё), который окончила в июне 2015 г. Работать – значит расти – часть ее выпускной магистерской работы и ее первый фильм.

ГЕЗОИНДЕЛЬ

Израиль, 2015 год, 28 мин.

Эфрат Бергер

19-летний Иехуда вырос в ортодоксальной хасидской семье. После периода сомнений в себе и внутренней борьбы он решает отказаться от последнего оставшегося символа, все еще связывающего его с религиозным прошлым, и отрезает свои пейсы. Фильм показывает первые шаги Йехуды и его друзей в новый мир, их усилия в освобождении от своего прошлого.

Эфрат Бергер, режиссер и монтажер, окончила Факультет экранного искусства Академии искусств Бецалель. Гезоиндель –ее выпускной проект.

ОЩУЩЕНИЕ ИСТОРИИ

Индонезия, 2017, 33 мин.

Лиза Зурне

Каждый год в Джокьякарте историческая организация Сообщество Джокьякарта 1945 воссоздает одно из сражений с голландскими колонизаторами, произошедшее в 1949 г. Фильм стремится показать, как реконструкторы интерпретируют романтизированное прошлое, героями которого могут становиться сами.

Лиза Зурне окончила магистерскую программу по визуальной антропологии в Лейденском университете в декабре 2016 г. Ее фильм был снят в рамках этой программы.

ПАМЯТЬ

Россия, 2016, 20 мин.

Мария Соболева

Память о предках – краеугольный камень традиционной культуры Русского Севера. Она живет в практиках отпевания и поминовения усопших, в рассказах снах и приметах, пении псалмов и молитв. У этой памяти – женское лицо. Рассказы и пение жительниц Поморского берега Белого моря создают коллективный образ женской памяти.

Фильм – попытка автора создать из репортажных записей визуальное размышление, целостный аудиовизуальный образ, в котором и само пространство, и люди, его населяющие, являются хранителями памяти.

Мария Соболева родилась в 1986 г. в Санкт-Петербурге, закончила музыкальное училище им. Римского-Корсакова (2005, фортепиано) и Санкт-Петербургскую консерваторию (2010, музыковедение). В 2009-2010 гг. училась в киношколе АртКино. С 2011 г. живет на Соловецких островах, работает в Соловецком музее-заповеднике. С 2009 г. занималась полевой фото- и видеосъемкой в фольклорно-этнографических экспедициях на Поморском берегу Белого моря. Автор нескольких докладов и статей по визуальной антропологии и этнографии Русского Севера. Фильм Память –первая попытка автора объединить основные сферы научных и творческих интересов: киноязык, социальную антропологию и культуру Русского Севера.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ДЕБЮТОВ

19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Центр документального кино, Зубовский бульвар, 2

Информационная поддержка Института Франции в России

ФЛАНЁРЫ – УЛИЧНЫЕ ГУЛЯКИ

Канада /Франция, 2016, 79 мин.

Мэтью Лэнсит

Между кинопроектами и вслед за рождением дочери канадец в Париже (Мэтью Лэнсит) должен противостоять своему беспорядочному образу жизни и решить, есть ли в нем что-то, что стоит передать следующему поколению, или ему лучше пойти работать. В поисках следов flâneurs(гуляк Парижа 19 века), он отправляется вместе с дочерью на поэтические прогулки, во время которых, приняв на себя роль современного фланёра, встречается с людьми, помогающими раскрыть актуальность такой фигуры сегодня. В этих передвижениях туда и обратно, в отснятых улиц Парижа и сценках из домашней жизни молодого отца, возникает диалектическая взаимосвязь между младенцем, переживающим опыт познания мира, и фланёрами, пытающимися делать тоже самое.

Мэтью Лэнсит, отмеченный наградами канадский режиссер, в настоящее время обосновавшийся в Париже. Его работы были показаны на известных площадках Нью-Йорка (UnionDocs, Cutlog gallery, Anthology Film Archives), в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, в Filmhouse в Эдинбурге, на Тайване (Kaohsiung Film Archive), в Musée Dapper в Париже и Иерусалимской Фильмотеке. Оставив работу в нью-йоркской студии мультипликации, чтобы отправиться жить в Африку, Лэнсит создает свой первый полнометражный документальный фильм Похоронный Сезон,который был выбран для хранения Библиотекой и Архивами Канады и показан более чем 50 международными фестивалями (Sheffield Doc/Fest, Minneapolis International Film Festival, Rio de Janeiro International Film Festival, FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou и др.). Фланёры – его второй полнометражный документальный фильм.

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

16.00 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Институт стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М.В.Ломоносова

М. «Охотный ряд», Моховая, 11, ауд.128 (Вход по предварительной записи по e-mail:shifrin.oleg@rambler.ru)

МЕЖДУ ИСЛАМОМ И СВЯЩЕННЫМ ЛЕСОМ

Германия /США, 2016, 52 мин.

Мартин Грубер, Франк Зайдель

Антрополог и лингвист из Германии пытаются разобраться в ритуале, происходящем в маленькой деревушке на побережье Гвинеи в Западной Африке. Им говорят, что две противоречивые на вид и длящиеся четыре дня поминальные церемонии проводятся в честь недавно умершей женщины. Поминки включают мусульманские сороковины, устраиваемые местным имамом и ритуал Мкисаата, выполняющийся членами тайного женского общества Налу. Как вовлеченные в процесс мужчины режиссеры представляют свою версию событий, они все глубже и глубже вовлекаются в ритуал женщинами тайного общества и постепенно становятся его частью. Таким образом, Между исламом и священным лесом имеет дело с возможностями и невозможностями аудиовизуальной этнографии.

Мартин Грубер,исследователь и преподаватель на кафедре антропологии и культурологии Бременского университета. Изучал визуальную антропологию в Голдсмит колледже в Лондоне и социальную антропологию в Гамбургском университете. До получения докторской степени в области этнографического кинопроизводства в 2013 г. работал внештатным режиссером и исследователем. Научные интересы Мартина – аудиовизуальные исследования, этнографическое кино, городская антропология, экологическая политика и взаимоотношения человека и животных с фокусом на пчел. Проводил многолетние полевые исследования в Западной и Южной Африке, Бремене и Гамбурге.

Франк Зайдел изучал африканистику, культурную антропологию и политологию в Кёльнском университете в Германии. После завершения докторской диссертации в 2008 г. работал над исследовательским проектом в Университете Флориды (2010-2015). Франк – признанный исследователь-полевик, использующий весь доступный на сегодняшний день цифровой диапазон, а именно – видео, аудио, изображения, а также цифровое сопоставление различных видов описаний. Его подход к языковым исследованиям включает продвижение, обучение и/или сотрудничество с членами языковых сообществ при сборе и организации аудиовизуального материала. Следовательно, он курирует два цифровых лингвистических архива (или аудиовизуальных корпуса) двух исчезающих языков, на которых говорят на побережье Гвинеи в Западной Африке.

16.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Московский педагогический государственный университет (Проспект Вернадского, 88, Концертный зал)

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Италия, 2013, 50 мин.

Микеле Трентини

В небольшой отдаленной деревушке Пейо, расположенной на севере Италии в Альпах, по решению администрации провинции Тренто, запланировавшей сооружение современного образовательного комплекса для детей из пяти долинных деревень, была закрыта начальная школа, состоящая из 22 учеников разного возраста. Некоторые семьи, убежденные, что деревенская школа играет важную роль для их сообщества и предпочитающие родительский контроль, предусмотренный итальянской конституцией, запускают проект Виват, школа Пийо(Scuola Peio Viva). На первом этаже частного дома родители и преподаватели-волонтеры занимаются обучением девяти детей до пяти классов средней школы.

Микеле Трентини, режиссер и этнограф. Изучал социологию в Дрезденском университете (Германия) и в Тренто (Италия). С 2002 г. проводит исследования с использованием аудиовизуальных методов в Музее Трентина (Museo degli Usi e Costumi dellaGente Trentina). Автор многих фильмов, среди которых Фурриадроксус (2005), Три с половиной карнавала (2007), Король европейского карнавала (2009), Маленькая земля (2012) и других, отмеченных престижными международными наградами.

ЭТА ВЫСОКАЯ ИВА

Таджикистан, 2015, 45 мин.

Орзумурод Шарипов, Галина Родионова

В Большой кишлак пришло известие, что граница большого Города открыта и там состоится музыкальный фестиваль. Но есть одно препятствие в город пропускают только девушек. Хитростью и уловками мальчики попадают в город и оказываются в царстве женщин…

Орзумурод Шарипов, режиссер и продюсер. Родился в Душанбе. Окончил режиссерский факультет Таджикского государственного Института искусств, Ленинградский Институт театра, музыки и кинематографии, факультет управления Высшей кинематографической школы для режиссеров и сценаристов в Москве. Автор множества документальных фильмов, удостоенных престижных международных премий в Нью-Йорке, Локарно, Сан-Франциско, Лейпциге, среди которых: Весна желаний (2008), 11 000 км от Нью-Йорка (2005), Живые контейнеры (2003), Сладкая родина (2000), Корни (1999) и др.

Галина Родионова, социолог, кандидат экономических наук, более 12 лет работала в международных проектах сельского развития. Свой первый документальный фильм Хранители,посвящённый сельским музыкантам, сделала в 2007 г. Участвовала в IV и V Московском международном фестивале визуальной антропологии Камера-посредник. Автор двадцати фильмов, посвящённых в основном сельским музыкантам Таджикистана. Автор сайта и YouTube канала, на которых опубликованы её работы и работы, выполненные ею в соавторстве с участниками НПО «Голоса весны» (Таджикистан).

19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Центр документального кино, Зубовский бульвар, 2

ДАМИАНА КРИИГИ

Aргентина, 2015, 94 мин.

Алехандро Фернандес Моухан

1896 год. В дремучих парагвайских джунглях трехлетней девочке из народа аче удается выжить в резне, в которой белые поселенцы убивают ее семью. Похитители окрестили ее Дамианой. Для антропологов из аргентинского музея естественной истории Ла Плата девочка становится предметом расоведческих исследований. В 1907 году в возрасте 14 лет Дамиана была помещена в психиатрическую лечебницу. Там ее сфотографировали обнаженной, два месяца спустя она скончалась от туберкулеза. Даже после смерти исследования тела девочки продолжались Ла Плата и Берлине. Сто лет спустя молодой аргентинский антрополог идентифицирует часть ее останков, обнаруженных в хранилище музея Ла Плата. Голова была обнаружена немного позднее в госпитале «Шарите» в Берлине. На основе сохранившихся фотографий и антропологических отчетов из Аргентины и Германии фильм реконструирует историю Дамианы и сопровождает представителей народа аче, стремящихся вернуть останки девочки и наконец похоронить ее на земле предков.

Алехандро Фернандес Моухан родился в октябре 1952 г. в Буэнос-Айресе. Свою карьеру в киноиндустрии начал в 1980 г. в министерстве кинематографии. В 1989 г. снял свой первый документальный фильм Дымовые флаги. В 2001 г. вместе с Пабло Рейеро основал компанию Océano Films. С 2006 г. – руководитель Департамента кино в Общественной Телевизионной компании, Канал 7. Его фильмография включает более десяти фильмов и сериалов.

19 МАЯ, ПЯТНИЦА

16.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Московский педагогический государственный университет (Проспект Вернадского, 88, Концертный зал)

ЖИЗНЬ С «БОКО ХАРАМ»

Норвегия, 2016, 38 мин.

Тронд Вааге, Моузаму Ахамаду

С 2009 года организация «Боко Харам» распространяла ужас и насилие по всему региону вокруг Озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад). Трудно даже представить объем разрушений, многие потеряли близких, сотни тысяч покинули свои дома, спасаясь бегством. Огромное, пока не определенное точно, количество молодых девушек и юношей было убито или пропало без вести.

Этот фильм пытается обратиться к последствиям террора, нблюдая за матерью и ее сыном в течение шести драматических месяцев (в 2015). В этот период боевые действия Бока Харам все ближе и ближе приближались к деревне Магоде, на нигерийско-камерунской границе, где живет Антионетта. Ее сын Вакоте, живущий в Осло, старается следить за ситуацией дома и поддерживать мать, как только возможно.

Тронд Вааге, профессор в области визуальной антропологии в Арктическом университете (Норвегия, Тромсё). С 1990-х гг. проводил исследования одновременно в Северной Норвегии и в Северном Камеруне, занимаясь проблемами молодежи, урбанизации, гендера, этничности и визуальной антропологии. Преподавал визуальную антропологию на кафедре Исследований визуальной культуры в Арктическом университете (с 2003) и в нескольких объединенных университетах Западной Африки: Бамако, Мали Нгаундере, Камеруне. Автор многих фильмов, серди которых Баба Уба – водитель мототакси (1997), Мастер сказал так (2002), Борьба за выживание (2002), Владелец воды (2015) и др.

Моузаму Ахамаду, получил степень магистра на кафедре Исследований визуальной культуры в Арктическом университете (Норвегия, Тромсё). В настоящее время возглавляет магистерскую программу по визуальной антропологии в Университете Мароуа в Камеруне. Проводил исследования на различные темы в Северном Камеруне, Нигерии и Чаде. Его фильмография: Один год, два плана (2015), Кочевники перед вызовом (2010) и др.

ВРЕМЯ СЕНОКОСА

Россия, 2016, 45 мин.

Евгений Александров, Елена Данилко

Жизнь людей в таежных предгорьях Северного Урала во многом определяет Лес. Он всегда кормил и давал кров коренному финно-угорскому населению. С конца XVII века в этих глухих таежных местах стали селиться бежавшие из центра России старообрядцы. Малозаселенность территории, гонимость одних и терпимость других помогали мирно уживаться пришлому и местному населению.

Наступил двадцатый век… В тридцатые годы сюда стали ссылать людей со всей страны для заготовки леса. Напоминанием о сети лагерей, которые Варлам Шаламов описал в романе Вишера, остался поселок Красный берег. Соседняя с ним деревня Ванькова занимает особое место в округе. Повсеместному разрушению традиционного уклада пытается противостоять сплоченная семья старообрядческих священников Кречетовых.

Евгений Александров, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Директор Московского международного фестиваля визуальной антропологии Камера-посредник(2002-2017). Фильмография: Пустыня, моя пустыня… (1998), Помочь Федору (2000), В руце лета (2006), Филимонтология. Памяти Леонида Филимонова (2009), Семиогненная стрела (2010) и многих других.

Елена Данилко, антрополог, доктор исторических наук, работает в Институте этнологии и антропологии РАН. Исполнительный директор Московского международного фестиваля визуальной антропологии Камера-посредник. Автор фильмов Кумыс из башкирской лошади (2003), Учук(2005), В руце лета (2006) и др.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА В УАЙНАМОТА

Россия, 2016, 30 мин.

Алексей Обухов

Материалом послужили видеозаписи участников научно-исследовательской экспедиции в Мексику в марте 2016 года. В основу сюжета легли обрядовые действия, сопровождающие поклонение статуе Христа – Христо Негро – в Страстную пятницу. Авторы сосредоточились на кульминационных моментах: крестный ход, “побиение иудеев”, пленение Христа. Католические и шаманистские традиции коренных народов – кора и уичоль, проживающих в деревне Уайнамото и ее окрестностях, сплелись в причудливом единстве и представляют собой чрезвычайно интересный карнавальный комплекс, колорит которого создатели попытались передать с помощью включения зрителя в наблюдение за действием “изнутри”.

Алексей Обухов, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологической антропологии МПГУ, руководитель исследовательской специализации Социокультурная психология и антропология лицея №1553 имени В.И. Вернадского. С 1995 г. участвует и руководит исследовательскими экспедициями по изучению традиционных культур в различных регионах России и в других странах. Автор фильмов: Наследие (2016), Кенозерье: прошлое, настоящее, будущее (2014), Тёя: с Низа до Верха (2012) и др.

19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Центр документального кино (Зубовский бульвар, 2)

Информационная поддержка Института Франции в России

НИЛЬСКАЯ НЕВЕСТА

Франция, 2105, 63 мин.

Эдуар Миллс-Аффиф

В деревне, расположенной в дельте Нила, разыгрывается трагедия. Хеба любит Ахмеда, с которым помолвлена три года. Однажды она обнаруживает, что обручена с другим, незнакомым человеком. Дядя Хебы, живущий во Франции, приезжает и пытается вмешаться в ситуацию, яростно пытаясь пробить неприступную стену из традиций, семейных амбиций, жестких социальных норм и общей атмосферы покорности. Фильм снят в 2013 году, когда в Египте у власти находились Братья-мусульмане. Невеста Нила – это мучительное погружение в личную трагедию, переживаемую столь многими молодыми женщинами сегодня. Используя упрощенный подход, одновременно осторожный и всепроникающий, продуманный и спонтанный, Эдуард Миллс-Аффиф обнаруживает за семейной драмой глубокие противоречия кризисного периода в истории Египта.

Эдуард Миллс-Аффиф, 48-летний режиссер-документалист, снявший более пятнадцати фильмов, показанных на телевидении и получивших награды на международных фестивалях. Среди них: Bassin Miné(2012), Nouvelle Vague (2013), Мама Ya (2009) и др.

20 МАЯ, СУББОТА

14.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Центр документального кино (Зубовский бульвар, 2)

При поддержке Чешского центра в Москве

ОТЕЛЬ «СПЛЕНДИД»

Италия, 2106, 90 мин.

Мауро Буччи

Отель Сплендид – доверительный рассказ о сообществе мигрантов из Африки, которые живут в приемном пункте для беженцев. Это беглый взгляд на то, как итальянский отель превращается в убежище. Фильм подробно рассказывает о драматическом путешествии мигрантов в Европу и образе жизни, который они вынуждены вести, пока не завершена процедура их оформления.

Маурро Буччи, режиссер и независимый исследователь на поле визуальной антропологии. Автор научных эссе об этнографическом кино в итальянском киножурнале Bianco e Nero, в журнале Визуальная этнография, в коллективных антропологических трудах, изданных Clueb. Его последнее эссе для книги Смотря с Робертом Гарднером было опубликовано в августе 2016-го. Мауро Баччи с отличием окончил Университет Болоньи (курс Кино) и получил диплом Школы визуальной этнографии в Риме (ISFCI). Он самостоятельно вел съемку, записывал звук и монтировал Отель Сплендид – свою первую авторскую кинематографическую работу. Фильм основан на 12 месяцах полевых исследований методом включенного наблюдения.

МАССА

Чешская Республика, 2016, 32 мин.

Михал Павласек, Иво Бистржичан

Людская масса – квинтэссенция эволюции человека, притча о работе с материей, образ контроля над телами, подвешенными на ткани мира или извергнутыми из массы океанских вод на сушу. Она переплетается с телами и перемещениями охотников, собирателей и кочевников. Наше наблюдение за различными формами обобщенных масс, частью которых мы одновременно становимся, создает основу вечного бытия – или черной дыры, замкнутой в круг, как будто не имеющей ни начала, ни конца. И всё, что остается — суровая реальность следов, оставленных оголенными жизнями.

Михал Павласек, социальный антрополог, университетский преподаватель, внештатный журналист и документалист, любитель турецкого кофе, исследователь Института этнологии Чешской академии наук, соучредитель Anthropictures – свободной ассоциации социологов, проводящих независимые полевые исследования. Он автор фильмов Ищущие выход(2016), Другое Воеводово: размышления в картинках(2013), Прошлое, чехи и немцы в сербском Банате (2012).

Иво Быстржичан, режиссер-документалист, редактор и сценарист. Снял несколько документальных фильмов, таких как Медный возраст(2010), Мои последние 150 000 сигарет (2013), Преступление господина Читила (2014), Полумрак (2015) и многих других. Изучал социологию в Масариковом университете в Брно и режиссуру в Пражской академии искусств.

Организаторами фестиваля 2017 года являются МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Московский педагогический государственный университет.

Вся актуальная информация доступна на сайтах организаторов и сайте фестиваля.