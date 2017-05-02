Россияне в целом пока не могут представить во главе страны кого-либо помимо Владимира Путина. Об этом, во всяком случае, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», про которые во вторник пишет «Коммерсантъ».

Пока что 48% опрошенных заявляют, что проголосуют на ближайших президентских выборах за Владимира Путина. Его традиционные соперники — лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — набирают по 3%, при том, что статистическая погрешность опроса — 3,4%. Министр обороны Сергей Шойгу и оппозиционный политик Алексей Навальный набирают по 1%.

При этом 19% россиян пока «не знают, за кого именно стали бы голосовать». Еще 10% не уверены, пойдут они на выборы или нет, а 13% точно не будут принимать участия в голосовании. Таким образом, 42% россиян пока не определились с участием в выборах или с кандидатом, за которого голосовать.

По данным «Левада-центра», лишь 22% россиян хотят, чтобы через год Владимира Путина «на посту президента сменил другой человек», а 64% считают, что он должен быть вновь избран президентом.

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Интересно, что пока Владимир Путин официально не объявлял о своем желании участвовать в выборах президента. Само собой предполагается, что Путин выдвигаться все-таки будет, именно под него придумана схема «70/70» (70% голосов за победителя при 70% явке), именно для него готовится экономическая программа, именно его каждый день показывают по телевидению.

В тоже время, например, представителей оппозиции зачем-то обливают зеленкой — хотя социологи показывают, что Навальный не способен составить конкуренцию Путину. Последовательное молчание президента, опять же, можно толковать по-разному.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов предполагает, что одним из вариантов развития событий вполне может стать отказ Владимира Путина от участия в выборах 2018 года. Причин для того может быть несколько — налаживание таким образом отношений со странами Запада, снятие санкций, придание стабильности выстроенной системе власти и т. д.

«Скорее всего, в самое ближайшее время мы столкнемся с проявлениями активности некоторых консолидированных групп, которые (или конгломераты которых) будут «двигать» тех ли иных кандидатов. В общем, нас ожидает довольно веселое теплое время года – конец весны и большую часть лета, кажется, мы проведет в наблюдении за тем, что такое российская внутриполитическая борьба. От этого зрелища мы, кажется, успели отвыкнуть за последние лет пять», — сказал Василий Измайлов.

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Если это действительно так, то в ближайшем будущем, считает Измайлов, нас ждет «некоторый глобальный кастинг». «В том случае, если запрос на преемника сохраняется в течение ближайших месяцев, следует ожидать вывода на потенциальную орбиту сразу нескольких участников этих выборов. Кто это будет и какие группы они будут представлять, остается только догадываться. Понятно, что это будет кто-то из успешных министров, причем, скорее всего, в меньшей степени связанных с силовым или околосиловым блоком, чем это могло бы быть год назад. Ну, у нас не так много успешных министров. Понятно, что речь должна идти о некоторых губернаторах. Но совершенно очевидно, что тот губернаторский корпус, который находится вообще в очень серьезном кризисе и пребывает в постоянной ротации, не готов выдвинуть из своих рядом больше, чем трех-четырех человек. Возможно речь идет о выходце из каких-то силовых структур, по отношению к которым у наших западных партнеров нет, скажем так, избыточной непереносимости», — предположил эксперт.