Новость дня

Определены самые популярные направления внутреннего круизного туризма в России в 2017 году.

В топ-10 популярных для круизного туризма аналитическое агентство «ТурСтат»городов включило Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.

Также большим спросом у туристов пользуются путешествия на остров Кижи, на Валаам и Соловецкие острова. Популярны также поездки по Каме, Вятке и Оке и речные путешествия из Архангельска по Северной Двине.

В Сибири очень востребованы круизы по Енисею, Лене и Амуру.

Особо специалисты выделили путешествия по Черному морю, которые начинаются в этом году. В частности, в начале мая откроется маршрут Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Стамбул - Сочи. В 2018 году планируется также запустить поездки по Каспийскому морю.

Антиновость дня

В Удмуртии более 50 детей - участников XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» были госпитализированы с симптомами пищевого отравления из детского оздоровительного лагеря «Дружба» в пригороде Ижевска. В турнире, который проходил с 30 апреля, приняло участие 83 команды из 28 регионов и 41 города России - более 500 старших школьников.

В ночь на 2 мая часть школьников начали жаловаться на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. Организаторы вызвали скорую. В итоге, по их данным, 53 ребенка и один взрослый были госпитализированы в инфекционную больницу. Медики определили, что заболевание было вызвано вирусом – всем госпитализированным поставили диагноз «вирусная диарея».

После сообщения об инциденте для оперативного решения вопросов в лагере побывали и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев и глава администрации Ижевска Юрий Тюрин.

Столовая. Приготовление щей

Работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора изымают пробы воды и продуктов, которыми кормили школьников. Управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В сообщении ведомства указывается, что производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике заявило, что детей в лагерь было завезено гораздо больше расчетной численности – в чемпионате участвовало 500 школьников при том, что лагерь «Дружба» рассчитан всего на 380 человек. По утверждению самих организаторов, часть детей размещалась в другом лагере, расположенном по соседству.

Непонятная новость дня

В Екатеринбурге будущих участников Императорского бала отправили соревноваться в новом виде спорта, который недавно изобрели в местной епархии.

Речь идет об 11 упражнениях на турнике. Для участия в турнире из числа участников бала отобрали по 10 юношей и девушек. Девушки выполняли два упражнения: перехват и сгибание ног до угла 90 градусов в положении виса на турнике. Юноши выполняли выход силой на две и одну руку, армейское подтягивание и склепку.

Новый вид спорта, получивший название «Русский силомер», придумали в Храме-на-Крови, и посвятили последнему российскому императору Николаю II, который «каждый день делал гимнастические упражнения» и «по многу раз «крутил солнышко»«.

Императорский бал пройдет в Екатеринбурге 19 мая под патронажем местной епархии и свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Ассорти

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа поддержала намерение Федерации танцевального спорта Югры профессионально развивать акробатический рок-н-ролл.

В конце лета 2017 года федерация будет проходить аккредитацию и планирует включить в список и этот новый для нее вид спорта.

Танец с элементами акробатики

Губернатор уже отметила, что эта инициатива должна заинтересовать руководителей предприятий, которые могут организовывать на своей площадке тренировки. Это «отличный вид спорта для работающих людей», заявила губернатор. «Тут и физическая нагрузка, и снятие стресса, и сплочение коллектива, и спорт», - приводит слова Комаровой пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время акробатический рок-н-ролл развивается в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Мегионе.

Напомним, что акробатическим рок-н-роллом профессионально занимается Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина.

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Вечером 1 мая в Ульяновской области два мотоциклиста вылетели на встречную полосу и врезались во встречные автомобили; в результате ДТП погибли три человека, в том числе оба мотоциклиста. По сообщениям местных СМИ, один из погибших мотоциклистов оказался настоятелем храма мученицы Татьяны в поселке Октябрьском игуменом Флавианом, второй – его братом.

В сети уже появилось видео инцидента, судя по которому, священник и его брат на огромной скорости пошли на обгон на своих мотоциклах, но не смогли уклониться от встречных автомобилей. Не справившись с управлением, игумен Флавиан на огромной скорости врезался в автомобиль Renault. Вслед за ним в другую встречную машину влетел и ехавший за ним сзади младший брат. В итоге оба байкера разбились насмерть и скончались до прибытия скорой помощи, также погиб пенсионер, находившийся за рулем иномарки.

В полиции же сообщили, что 46-летний Флавиан не имел прав на управление мотоциклом.

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В Нижнем Новгороде две маленькие пумы, родившиеся в городском зоопарке «Лимпопо», получили клички Свобода и Революция. На пятые сутки после рождения сотрудникам зоопарка удалось осмотреть и взвесить пумят: их вес составляет 486 и 684 грамма. «Малыши здоровы, чувствуют себя хорошо, питаются маминым молоком», - говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Родителей Свободы и Революции зовут не столь выспренно - Бетти и Бонифаций. Малышкам же дали такие громкие имена, поскольку они появились на свет утром 22 апреля - в день рождения Владимира Ильича Ленина.

Пока полюбоваться на котят не получится, но уже через две-три недели детеныши немного подрастут, окрепнут, и тогда мама начнет выводить их на прогулку.