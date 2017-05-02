#Россия 2.05. Главное
Новость дня
Определены самые популярные направления внутреннего круизного туризма в России в 2017 году.
В топ-10 популярных для круизного туризма аналитическое агентство «ТурСтат»городов включило Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.
Также большим спросом у туристов пользуются путешествия на остров Кижи, на Валаам и Соловецкие острова. Популярны также поездки по Каме, Вятке и Оке и речные путешествия из Архангельска по Северной Двине.
В Сибири очень востребованы круизы по Енисею, Лене и Амуру.
Особо специалисты выделили путешествия по Черному морю, которые начинаются в этом году. В частности, в начале мая откроется маршрут Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Стамбул - Сочи. В 2018 году планируется также запустить поездки по Каспийскому морю.
Антиновость дня
В Удмуртии более 50 детей - участников XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» были госпитализированы с симптомами пищевого отравления из детского оздоровительного лагеря «Дружба» в пригороде Ижевска. В турнире, который проходил с 30 апреля, приняло участие 83 команды из 28 регионов и 41 города России - более 500 старших школьников.
В ночь на 2 мая часть школьников начали жаловаться на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. Организаторы вызвали скорую. В итоге, по их данным, 53 ребенка и один взрослый были госпитализированы в инфекционную больницу. Медики определили, что заболевание было вызвано вирусом – всем госпитализированным поставили диагноз «вирусная диарея».
После сообщения об инциденте для оперативного решения вопросов в лагере побывали и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев и глава администрации Ижевска Юрий Тюрин.
Работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора изымают пробы воды и продуктов, которыми кормили школьников. Управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В сообщении ведомства указывается, что производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря.
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике заявило, что детей в лагерь было завезено гораздо больше расчетной численности – в чемпионате участвовало 500 школьников при том, что лагерь «Дружба» рассчитан всего на 380 человек. По утверждению самих организаторов, часть детей размещалась в другом лагере, расположенном по соседству.
Непонятная новость дня
В Екатеринбурге будущих участников Императорского бала отправили соревноваться в новом виде спорта, который недавно изобрели в местной епархии.
Речь идет об 11 упражнениях на турнике. Для участия в турнире из числа участников бала отобрали по 10 юношей и девушек. Девушки выполняли два упражнения: перехват и сгибание ног до угла 90 градусов в положении виса на турнике. Юноши выполняли выход силой на две и одну руку, армейское подтягивание и склепку.
Новый вид спорта, получивший название «Русский силомер», придумали в Храме-на-Крови, и посвятили последнему российскому императору Николаю II, который «каждый день делал гимнастические упражнения» и «по многу раз «крутил солнышко»«.
Императорский бал пройдет в Екатеринбурге 19 мая под патронажем местной епархии и свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Ассорти
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа поддержала намерение Федерации танцевального спорта Югры профессионально развивать акробатический рок-н-ролл.
В конце лета 2017 года федерация будет проходить аккредитацию и планирует включить в список и этот новый для нее вид спорта.
Губернатор уже отметила, что эта инициатива должна заинтересовать руководителей предприятий, которые могут организовывать на своей площадке тренировки. Это «отличный вид спорта для работающих людей», заявила губернатор. «Тут и физическая нагрузка, и снятие стресса, и сплочение коллектива, и спорт», - приводит слова Комаровой пресс-центр регионального правительства.
Отмечается, что в настоящее время акробатический рок-н-ролл развивается в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Мегионе.
Напомним, что акробатическим рок-н-роллом профессионально занимается Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина.
* * *
Вечером 1 мая в Ульяновской области два мотоциклиста вылетели на встречную полосу и врезались во встречные автомобили; в результате ДТП погибли три человека, в том числе оба мотоциклиста. По сообщениям местных СМИ, один из погибших мотоциклистов оказался настоятелем храма мученицы Татьяны в поселке Октябрьском игуменом Флавианом, второй – его братом.
В сети уже появилось видео инцидента, судя по которому, священник и его брат на огромной скорости пошли на обгон на своих мотоциклах, но не смогли уклониться от встречных автомобилей. Не справившись с управлением, игумен Флавиан на огромной скорости врезался в автомобиль Renault. Вслед за ним в другую встречную машину влетел и ехавший за ним сзади младший брат. В итоге оба байкера разбились насмерть и скончались до прибытия скорой помощи, также погиб пенсионер, находившийся за рулем иномарки.
В полиции же сообщили, что 46-летний Флавиан не имел прав на управление мотоциклом.
* * *
В Нижнем Новгороде две маленькие пумы, родившиеся в городском зоопарке «Лимпопо», получили клички Свобода и Революция. На пятые сутки после рождения сотрудникам зоопарка удалось осмотреть и взвесить пумят: их вес составляет 486 и 684 грамма. «Малыши здоровы, чувствуют себя хорошо, питаются маминым молоком», - говорится в сообщении на сайте зоопарка.
Родителей Свободы и Революции зовут не столь выспренно - Бетти и Бонифаций. Малышкам же дали такие громкие имена, поскольку они появились на свет утром 22 апреля - в день рождения Владимира Ильича Ленина.
Пока полюбоваться на котят не получится, но уже через две-три недели детеныши немного подрастут, окрепнут, и тогда мама начнет выводить их на прогулку.