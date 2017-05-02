Топ новостей 2 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня более половины опрошенных россиян пожелали Владимиру Путину нового президентского срока, Дмитрий Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума, а союз налогоплательщиков потребовал от ФНС проверить Алексея Навального.

Опрос «Левада-центра» показал, что при высокой явкие на выборах Владимир Путин мог бы получить 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский получили бы по 3%, Сергей Шойгу — 1%,столько же получил бы и Алексей Навальный. Со своим выбором не определились 19% респондентов, еще 10% не знают, пойдут ли вообще на выборы, а 13% точно уверены, что не пойдут. Нового срока для Путина пожелали 64% опрошенных.

Левада: за год доля тех, кто готов проголосовать за Путина, упала сразу на 14 процентов. С 62% в апреле прошлого года до 48% сейчас — I.K. (@Vorewig) 2 мая 2017 г.

В России важнее всего, что граждане довольны работой Путина, а не их недовольство мизерными зарплатами... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 2 мая 2017 г.

Если Навальный — Гитлер, то получается, что Владимир Владимирович — Гинденбург — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 2 мая 2017 г.

Ангела Меркель и Владимир Путин

На переговорах в Сочи с Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что Германия остается ведущим экономическим партнером для России, а работа в «нормандском формате» будет продолжена и после президентских выборов во Франции. Меркель же выразила надежду, что санкции против РФ снимут после исполнения соглашений по Украине.

В Сочи ни Путин, ни Меркель не отошли - и не могли отойти -от базовых позиций. Но сам факт предметных переговоров - сдвиг после долгой паузы — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2017 г.

Путин и Меркель в Сочи: Сергей Лавров вышел довольный с переговоров с немецкой делегацией pic.twitter.com/Jeun2gxrOp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 мая 2017 г.

Протестующие с плакатом "Денег нет, но вы держитесь"

Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума до 20 мая. Он также поручил дополнительно проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Дмитрий Медведев с утра поручил повысить МРОТ, рождаемость и биоразнообразие Волги. — Робот Роскомнадзора (@OVCIOM) 2 мая 2017 г.

Напоминаю, что в программу Навального входит повышение минимальной зарплаты до 25 тыс руб в месяц https://t.co/wzAcmBfxnE — Vladimir Ashurkov (@vashurkov) 2 мая 2017 г.

Алексей Навальный

Российский союз налогоплательщиков предложил ФНС проверить информацию о том, что Алексей Навальный может уклоняться от уплаты налогов. Авторы обращения ссылаются на публикации в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014-2015 годах Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей, а также, что в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей для реализации совместных проектов его и Навального.

На Навального накатали заяву в ФНС о неуплате налогов после публикаций о "чёрной кассе" ФБКhttps://t.co/7KLG6kJFLo pic.twitter.com/Cy2F86ZrLB — Лентач (@oldLentach) 2 мая 2017 г.

Удостоверение депутата ГД

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату законопроект о повышении статуса парламентариев при их работе с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, обеспечении парламентариям условий для их работы и создании единого механизма представления информации о результатах деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти в субъектах.

Пока депутаты Госдумы и сенаторы превращены в марионеток и ведут себя безвольно - ни о каком повышении их статуса и речи быть не может https://t.co/xNNxYHuB01 — Владислав Наганов (@naganoff_ru) 2 мая 2017 г.

Девушка с книгой

Российская библиотечная ассоциация предложила библиотекарям «воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера». Руководство библиотеки предложено наделить правом контролировать деятельность своих сотрудников в соцсетях и даже применять дисциплинарные взыскания.

когда библиотека - рассадник фашизма https://t.co/svwYafrExi единомыслие, просмотр переписки и личных дневников. Фашизм на марше — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 2 мая 2017 г.

"Библиотекарям будет запрещено публиковать порнографические ссылки в интернете"



это похоронит профессию — киберсотник (@Zhitnipalzhi) 2 мая 2017 г.

Алексей Рогозин назначен гендиректором компании «Ил» по решению совета директоров ОАК. Полномочия предыдущего директора «Ил» Сергея Вельможкина совет директоров досрочно прекратил. Приоритетным направлением работы ОАО «Ил» «является разработка грузовых и военно-транспортных самолетов».

Рад за сына Рогозина. История умеет глумиться. Дети чиновников начали обслуживать самолеты, на которых будут летать сами же чиновники — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 2 мая 2017 г.

Проект закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» предполагает возможность присуждения ученой степени по совокупности опубликованных работ, без защиты диссертации. В Минобрнауки отметили, что «публикация в достойных журналах или патент» подтверждают новизну разработки и ее потенциальное применение в промышленности. «Если таких результатов достаточно — зачем излишне усложнять процедуру формальными требованиями?» — отметили чиновники.

В Минобрнауки предложили присваивать ученые степени без защиты диссертации. Говорят, это всего лишь формальностиhttps://t.co/KDwR76KTVi pic.twitter.com/Yz5vJNCfMs — Лентач (@oldLentach) 2 мая 2017 г.

Роскомнадзор начал блокировать серверы со служебной информацией RuTracker. У пользователей возникли проблемы со скачиванием файлов, утверждают в компании Pirate Pay, которая специализируется на блокировках пиратских раздач. Роскомнадзор блокирует торрент-анонсеры, которые выдают пользователям IP-адреса источников, у которых можно скачать тот или иной файл. В итоге скачивание либо идет очень медленно, либо вообще прекращается.

Вы всерьез думаете что блокировка зеркал приведет к чему то? Гидра - отрубишь одну. Вырастет две @_rutracker_org Йохохо @roscomnadzor — Александр Щербаков (@aleks_shch) 2 мая 2017 г.

Денис Касперт немецкий рэпер-исламист

Переводчица ФБР Даниэла Грин в 2014 году ездила в Сирию, где вышла замуж за боевика запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) Дениса Касперта. Она предупредила мужа о том, что он находится под следствием. Касперт — немецкий рэпер, появлялся в пропагандистских видео ИГ. Он был убит в октябре 2015 года во время удара авиации США. Грин вернулась в Штаты, и ей предъявили обвинения. Переводчица заключила сделку со следствием и была осуждена на два года.