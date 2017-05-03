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03 мая 2017, 13:24
публичные лекции фоторепортаж

Лекция Альфрида Бустанова об исламе. Фоторепортаж

Альфрид Бустанов
Альфрид Бустанов
Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру

26 апреля в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла лекций выступил российский исламист, PhD по истории, профессор факультета истории ЕУСПб Альфрид Бустанов.

Читайте репортаж Евгении Холиной «Ислам для советских граждан: голоса изнутри» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Ислам – часть истории, часть российского общества. До Октябрьской революции в России имелось большое интеллектуальное наследие мусульман. Для этого периода существует огромный массив текстов – оригинальных произведений, которые были написаны учеными-богословами и интеллектуалами того времени, рассказал Альфрид Бустанов. 

Обычно в литературе можно встретить идею, что советская антирелигиозная политика подействовала на ислам, как атомная бомба, под корень уничтожив всю интеллектуальную традицию, существовавшую до революции. Однако исследования показывают, что все было не столь катастрофично. 

Например, в горном Дагестане был найден фрагмент тетради – рукописная копия учебника по арабскому языку, которая была создана в 1958 году в медресе Мир Араб в Бухаре – одном из немногих в то время учебных заведений, где можно было официально получить исламское образование.

Еще одна интересная находка – Коран, напечатанный в Уфе в 1955 году. Он примечателен тем, что содержит личные записи на полях и форзаце, что в принципе нонсенс и может вызвать ужас как у самих мусульман, так и у арабистов, поскольку в священных книгах писать нельзя.

Так что же такое ислам для советских мусульман? В первую очередь – это Коран, текст Корана и Сунна – наследие пророка.

В исламской традиции имеется огромное количество мнений ученых, комментариев, объясняющих, что имеется ввиду в Коране, трактующих те или иные его положения.  Здесь же ни о каких комментариях речь не идет. Ислам для советских мусульман – то, что непосредственно написано в тексте Корана.

Сразу после открытия богатейших частных архивов, сформировавшихся в течение советской эпохи в Центральной России и Западной Сибири, встал вопрос - как описывать и концептуализировать то, что в них находится?

Из имеющихся документов можно сделать вывод о существовании трех типов исламского авторитета. Это авторитеты, основанные, во-первых, на суфийской аффиляции и практиках, так называемом мистическом опыте мусульман.

Во-вторых, это пуританский взгляд на источники ислама – апелляция  во внутриисламских дебатах непосредственно к текстам Корана и Сунны, а не к мнениям и комментариям исламских ученых. И, наконец, использование советского языка, государственного языка, языка власти - присутствие советской риторики в  традиционных исламских литературных жанрах, обращение к власти для решения вопросов исламской догматики.

Изучение архивов показывает, что центральными понятиями в материалах частных собраний мусульман советского времени являются темы обсуждения справедливости и благочестия.

К сожалению, в нашей стране нет учреждения, в котором были бы собраны фонды и архивы по истории советского ислама. И сейчас фактически исследователи сами и создают эти архивы, работая с наследниками, изучая и систематизируя сохранившиеся материалы. В перспективе планируется, что весь этот огромный массив будет оцифрован и выложен в интернет.

Следующая лекция в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла – «Становясь чиновником: как формируется оптика Левиафана». Ее прочтет магистр антропологии, сотрудник исследовательского центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Диске 15 мая. 

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