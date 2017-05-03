Предположение, что глава российского государства Владимир Путин может отказаться от идеи выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, обсуждать не стоит: нет никаких оснований думать, что это произойдет. Напротив, все признаки говорят о том, что Путин примет участие в выборах и что государственная машина уже сейчас работает на это. Такое мнение высказал политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, комментируя суть статьи аналитика «Полит.ру» Василия Измайлова по этой теме.

В статье под названием «Выборы-2018 без Путина?» аналитик, ссылаясь на «косвенную информацию, поступающую из разных источников и впервые артикулированную в минувшую пятницу на телеграмм-канале «Давыдов Индекс»», высказывает и исследует предположение о том, что «в окружении первого лица совершенно серьезно рассматривается вероятность его невыдвижения на выборы следующего года».

По его оценке, именно эта гипотеза позволяет объяснить происходящий в последнее время политический процесс в России, а также действия некоторых российских олигархов за границей.

«Дело не только в том, что Владимир Владимирович Путин – человек очень неглупый и, скажем осторожно, очень искушенный в той политике, которую он сам отчасти и выстраивает. Дело в том, что он преследует несколько стратегических целей, одной из которых является – думаю, так это звучит в его интерпретации – некоторое устойчивое развитие системы, которую он заложил и отчасти выстроил.

Учения ОМОНа

Очевидно, что в нынешних внешнеполитических условиях об устойчивом развитии этой системы говорить не приходится, поскольку система, привыкшая работать за первые 13-14 лет на расширение и накачку денег, сталкивается с очень большими проблемами, когда оба этих фактора замедляются или отсутствуют», – напоминал Измайлов.

Тем не менее, говоря о вероятности неучастия президента России в выборах 2018 года, Григорий Голосов выразил несогласие с тезисом, что такой поворот событий вероятен. По его мнению, в стране «фактически, уже идет медийная кампания в поддержку Путина» и для него уже сейчас «зачищается политическое поле». «Нет никаких разумных оснований думать, что Путин вообще может отказаться от выдвижения в президенты», – считает политолог.

Голосов подчеркнул, что не готов обсуждать такую теорию без четких оснований и что ссылка на анонимные источники таковой все же не является. «Ссылкой на неназванные источники, конечно, можно объяснить все, что угодно. Но, к сожалению, в действительности это – не объяснение», – сказал он.

«Есть вся совокупность признаков того, что Путин будет участвовать в этих выборах. И вся российская государственная машина сейчас с очевидностью работает на это. Безусловно, в президентской администрации думают о каких-то вариантах на случай совершенно экстремального поворота событий, на этот счет аналитики могут делать всякие предположения – это их работа. Но ни один добросовестный аналитик, думаю, такой вариант публично обсуждать не будет.

Хороший стратег готовится ко всему: он должен, теоретически, готовиться и к тому, марсиане завтра высадятся на Землю, и понимать, что с ними тогда делать. Более того, я уверен, что в Соединенных Штатах есть специалисты, которые где-то там «в подвалах ЦРУ» думают над такими возможностями. Но это не для публичного обсуждения. Публичное обсуждение подобных возможностей означает просто дезориентацию публики», – полагает Григорий Голосов.

Дорога со знаком "Инопланетяне, стоп"

Напомним, тема неучастия российского президента в выборах обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Сам Путин в интервью агентству Bloomberg в сентябре 2016 года, описывая, каким видит своего преемника на посту президента, заявил, что это будет человек «молодой, но зрелый».

В апреле же 2017 года после того, как СМИ в этой связи стали упоминать имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, Путин заметил, что «преемника президента определяет только российский народ, и никто другой».

Ничего более конкретного российский лидер ни в том, ни в другом случае по традиции не сказал и сам никаких имен не назвал: политологи отмечают, что скрывать собственные намерения и делать высказывания или совершать шаги, которые могут даже ввести в заблуждение, Путину вообще свойственно.