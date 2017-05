«Коммерсантъ» в статье «Ангела Меркель погрустила у ручья» пишет, чем закончились переговоры с немецким канцлером в сочинской резиденции Владимира Путина.

«Стоп, взято»: Фонд кино и Министерство культуры пытаются вернуть выданные субсидии через суд.

«Греция затянет пояс ради МВФ»: еврокредиторы согласились выделить стране очередные €7 млрд.

РБК в статье «К чему приведет повышение минимальной зарплаты до прожиточного минимума» пишет, что повышение МРОТ поможет России перейти к инновационной экономике, но в какие сроки — неизвестно.

«Конституционный маневр: зачем Мадуро созвал учредительное собрание». Впервые с 1999 года президент Венесуэлы созывает учредительное собрание для выработки новой Конституции.

«Майская переоценка: каким будет курс евро после выборов во Франции». На динамику евро могут повлиять результаты второго тура президентских выборов во Франции, а также итоги заседания Федрезерва США.

«Известия»: «Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарств». Производители заверяют, что это не скажется на качестве препаратов.

«Правительственные документы могут частично рассекретить»: Минэкономразвития поддерживает идею снять гриф «ДСП» с бумаг, не содержащих гостайны.

«В России снизилось потребление алкоголя»: в прошлом году средний россиянин выпил на 0,2 л меньше в пересчете на спирт.

«Газета.ru»: «Первомай не праздник для Одессы». В Одессе прошли траурные мероприятия по жертвам пожара в Доме профсоюзов 2014 года.

«Троянская война на стадионе в Сочи»: финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» закончился дракой.

«Я не верю, что мои дети виноваты»: силовики разыскивают ключевого подозреваемого по делу о взрыве в метро.

The Economist: «Маттео Ренци снова в итальянской политике — пока что» (Matteo Renzi is back in Italian politics, for now). Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци был вновь избран лидером правящей партии. Несмотря на убедительную победу, ему будет непросто взаимодействовать с парламентом.

«Ежедневная диаграмма: Эммануэль Макрон мог бы стать самым молодым лидером в истории Франции» (Daily Chart: Emmanuel Macron would be the youngest leader in French history). В западных экономиках население стареет, а лидеры становятся все моложе.

Bloomberg: «Меркель сказала Путину, что санкции необходимо оставить» (Merkel Tells Putin Sanctions Must Remain). Канцлер Германии Ангела Меркель во время прохладной встречи в Сочи сказала российскому президенту Владимиру Путину, что ЕС не может снять с России санкции.

«Brexit-платформа Терезы Мэй» (Theresa May's Brexit Platform). Предстоящие досрочные выборы в Британии будут необычными из-за их неожиданности и из-за контекста, в котором они состоятся.

The Wall Street Journal: «Греческая сделка с сокращениями открывает перспективу выхода из долговых обязательств» (Greek Austerity Deal Opens Up Potential Path Out of Bailout). Греция и ее международные кредиторы договорились о новых мерах по сокращению бюджетных расходов. В результате появилась перспектива переговоров об облегчении долга.

«Кампания Ле Пен признала копирование некоторых фрагментов речи» (Le Pen Campaign Acknowledges Parts of Speech Copied). Кампания кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен признала, что некоторые фрагменты речи, с которой Ле Пен выступила на этой неделе, были взяты из обращения выбывшего кандидата Франсуа Фийона.