Кировский областной суд оставил в силе приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Это значит, что, несмотря на условные сроки, по действующему российскому законодательству Навальный не имеет права выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2018 году.

Такое решение суда наталкивает на определенные вопросы. Неужели Владимир Путин, высокий электоральный рейтинг которого никто не ставит под сомнение, боится участвовать в одних выборах с Навальным? Или, может быть, все-таки готовится почва для выдвижения преемника? При этом сценарии лишние кандидаты действительно могут сильно помешать.

Как бы то ни было, создается впечатление, что сейчас почти каждая новость приводит к нарастанию политической неопределенности. Интересно, кому это выгодно?