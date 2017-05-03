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03 мая 2017, 10:59
Михаил Захаров

Греф? Шувалов? Кудрин? В поисках нового премьера

По мере приближения главного электорального события в российской политической жизни — президентских выборов — увеличивается актуальность вопроса о том, какую экономическую и политическую программу предложат России на следующий политический цикл. Сомнений в том, кто победит на выборах сегодня нет ни у кого — понятно, что с авторитетом Владимира Путина не под силу спорить ни одному российскому политику. Но вот вопрос: а кто возглавит новое правительство после выборов? То есть кто будет провайдером путинской политики в предстоящие шесть лет. 

Политические аналитики в интернете вовсю обсуждают различные варианты того, как может выглядеть стратегия президента после выборов и кто будет ответственным за ее проведение в жизнь. Инициировали обсуждение политические аналитики Станислав Белковский  и Олег Матвейчев. На фоне разговоров о новом правительстве после Медведева, они начали рассуждать о новом премьере. У Белковского следующие фавориты - Матвиенко, Рогозин, Орешкин, Греф. У Матвейчева - Греф, Рогозин, Матвиенко.

Подключились к обсуждению и другие российские эксперты: Алексей Мухин, Павел Данилин, Борис Кагарлицкий, Аббас Галлямов и еще с десяток известных политических аналитиков. Исходный посыл экспертов состоит в следующем: с большой вероятностью российскому правительству после президентских выборов понадобится перезагрузка. Правительство Дмитрия Медведева работало в непростых условиях санкционного режима и экономического кризиса и в целом его работу можно оценить положительно. Но для дальнейшего развития и перехода к фазе экономического роста России нужен человек на посту главы кабинета министров с новым концептуальным взглядом на экономику.

Таких людей в путинской обойме предостаточно, как и показал экспертный флэш-моб. Называли самых разных людей совершенно противоположных по политическому бэкграунду и представлениям об экономике. Если подсчитать число упоминаний потенциальных претендентов на кресло премьера, то в консенсус-прогнозе экспертов с большим преимуществом лидирует нынешний глава Сбербанка Герман Греф. Логика вполне понятна. Греф отвечал за первую путинскую программу преобразований в экономической сфере в самом начале 2000-х. И реализации той программы (журналисты ее даже окрестили «программой Грефа») мы обязаны взрывным ростом экономики в первой половине 2000-х вплоть до кризиса 2008 года. Греф фактически выступил автором российского экономического чуда. 

К тому же Герман Оскарович несколько лет руководил министерством экономического развития, ему доверяет президент, он запустил реформы в такой костной и в плохом смысле слова советской компании как Сбербанк. В этом смысле кому еще, как не Грефу, быть премьером? 

Впрочем, есть и иные кандидаты, по мнению экспертов. «Мой вариант: Кудрин, Греф, Дюмин», - так полагает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Олег Бондаренко наряду с Грефом также называет Сергея Шойгу и Дмитрия Рогозина. А Аббас Галлямов добавляет к потенциальным претендентам на пост главы правительства после Медведева еще и Владислава Суркова, Вячеслава Володина и Игоря Шувалова. При этом, по его мнению, и Дмитрия Медведева списывать со счетов рано. Шойгу и Козак — действительно очень сильные управленцы, причем управленцы-универсалы, за плечами которых стоит масса успешных кейсов. Шойгу завершает перевооружение армии, выстроил в свое время МЧС — одно из самых эффективных ведомств в России. За плечами Козака еще больше разнообразных проектов — от административной реформы и преобразований в сфере ЖКХ до проекта (увы, неудачного) приднестровского урегулирования. Оба хорошо понимают, как управлять большими структурами и разводить противоречивые интересы политических и бизнес-акторов. Впрочем, есть нюанс — реформы в армии пока не завершены, да и Дмитрию Козаку пока есть чем заняться на своем посту. 

Также в опросе большей популярностью пользовался (хотя с популярностью у экспертов фигуры Германа Грефа сравнить нельзя) и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Понятно, ведь Шувалов очевидно отлично понимает задачи экономического развития, много лет курирует макроэкономическую проблематику. 

Шувалова упоминает и Алексей Мухин в своем прогнозе, а также того же Германа Грефа и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Политаналитик Максим Жаров упоминает также Дмитрия Козака и мэра Москвы Сергея Собянина. Я бы вспомнил не только о Шувалове, но и о главе Счетной палаты Татьяне Голиковой. Последнее предположение проходит, скорее, по разряду экзотики, но, с другой стороны, в новейшей истории России пока не было женщины во главе правительства, а профессионал-экономист Голикова очень неплохой. А вот в плане аппаратного веса с нею может поспорить и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, да и другие наши выдающиеся женщины-управленцы. 

Несколько уступил по популярности Игорю Шувалову Алексей Кудрин — он занял в этом виртуальном соревновании третью позицию. Про премьерство Кудрина нередко говорили, но есть одно большое «но». Сам Владимир Путин в ходе одной из «прямых линий» аттестовал Кудрина «лучшим министром финансов», но добавил, что Кудрин, дескать, прекрасный экономист и большой профессионал, но на не слишком силен в решении социальных вопросов. Надо думать, что позиция президента с тех пор не очень изменилась. Под руководством Кудрина сегодня готовится одна из экономических программ нового президентского срока, но это не безальтернативная программа. Однако отрицать авторитет Кудрина никто из экспертов не пытается, чему доказательством его законное третье место. 

Понятно, что решение по кандидатуре премьера — исключительно прерогатива президента. Но экспертный прогноз показывает, что России требуется сильный управленец с хорошим знанием макроэкономических процессов. В этом плане тройка «Греф, Шувалов, Кудрин» представляется вполне соответствующей запросам страны. 

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