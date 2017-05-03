Определены самые «заштрафованные» регионы России. Наиболее «штрафоопасным» для водителей оказался Татарстан - на каждого жителя республики по статистике приходится в среднем 1,45 штрафа ГИБДД в год. Самым штрафобезопасным назван Чукотский АО, где на одного жителя приходится 0,12 штрафа в год.

Рейтинг субъектов федерации по количеству наказаний за нарушения правил дорожного движения на единицу населения аналитики портала «Штрафы ГИБДД» составили на основании данных сервиса за 2016 год.

Согласно исследованию, в десятку самых «заштрафованных» регионов, помимо Татарстана, также вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Республика Кабардино-Балкария (1,17), Рязанская область (1,07), Республика Алтай (1,00), Нижегородская (0,97), Воронежская (0,95), Калужская (0,84) и Вологодская (0,82) области.

Меньше всего штрафов после Чукотки выписывается в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и на Алтае (по 0,24), на Ставрополье (0,25) и в Оренбургской области (0,26 штрафа на человека в год).

Антиновость дня

За последние сутки в регионах Дальнего Востока площадь природных пожаров увеличилась в 6 раз: здесь возникло около 30 новых пожаров, а их общая площадь выросла с 350 до 2100 га. Возгорания зарегистрировали в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, в Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областях.

Также опасения у метеорологов вызывает Северо-Западный федеральный округ, где май ожидается «сухим и теплым».

Президент России Владимир Путин уже назвал ликвидацию последствий природных пожаров проверкой губернаторов «на компетентность и дееспособность».

Непонятная новость дня

В акватории Черного моря в границах Новороссийска за месяц погибло 68 дельфинов. Этот факт был обнаружен природоохранной прокуратурой региона в ходе плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Погибший дельфин

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по фактам массовой гибели морских млекопитающих. В том числе планируется проведение лабораторных исследований проб морской воды и тел животных.

Ассорти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля. Председателем оргкомитета назначен зампредседателя правительства РФ Сергей Приходько, заместителем - губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Дмитрий Медведев

Правительство региона уже подготовило план мероприятий, приуроченных к юбилею. Он включает в себя реставрацию объектов культурного наследия Тулы, Белева, села Крапивны Щекинского района, благоустройство набережной Упы, ремонт подъездных путей.

Мероприятия охватят малые исторические города, вошедшие в состав Большой Засечной черты. Будет создан глобальный туристский маршрут, главными объектами которого станут Тульский кремль, Тульские засеки и малые города-крепости: Белев, Одоев, Венев, Лихвин (Чекалин), Крапивна и Дедославль (Дедилово).

Тульский кремль был построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.

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В Крыму начали выпускать шампанское «Массандра». В первую партию шампанских вин, выпущенных винодельческой компанией «Массандра» совместно с Севастопольским винодельческим заводом, вошли белое игристое брют, белое полусладкое и розовое полусладкое.

Как сообщает компания, к выпуску готовятся сладкое розовое мускатное «Крымское», сладкое белое мускатное «Крымское» и брют белый «Кокур».

Ожидается, что в этом году также будет выпущена первая партия игристых вин премиум-класса в объеме 5,5 тысяч бутылок.

До этого на нынешних мощностях «Массандры» игристые вина никогда не выпускались

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В Кемеровской области следственные органы начали проверку после обнаружения в соцсетях фотографии, на которой девушка прикуривает сигарету от свечей в храме. На странице есть запись, что на снимке - жительница Кемерово.

Как пояснили корреспонденту «РГ» в следственном управлении СК РФ по региону, следователям предстоит выяснить не только личность девушки и место ее проживания, но и из каких побуждений она совершила этот поступок. Если она таким образом пыталась оскорбить чувства верующих, то в отношении нее могут возбудить уголовное дело по статье об экстремизме - возбуждение ненависти по религиозному признаку. Если же это было простой хулиганской выходкой, то материалы дела будут переданы в полицию.

Но даже если окажется, что на фотографии изображена не кемеровчанка, следователи не отступятся. Если в ходе проверки выяснится, что девушка проживает в другом регионе, то материалы дела будут переданы по месту ее регистрации, подчеркнули в следственном управлении.