Пока очередная пенсионная реформа еще даже не началась, а старая пенсионная система уже, фактически, разрушена, пенсионные деньги становятся удобной разменной монетой для решения насущных проблем. На этот раз с помощью пенсий решили наказать самозанятых.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил «Российской газете», что для самозанятых россиян будут дополнительно стимулировать платить налоги, в том числе с помощью запрета на выезд за границу и лишение полноценной пенсии. При этом сенатор отметил, что государство не будет принуждать эту категорию граждан платить налоги.

Рязанский напомнил, что уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. «Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? — сказал сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов».

Пенсионеры на скамейке

Если у россиянина нет определенного стажа или минимума баллов, то после наступления пенсионного возраста государство ему платит минимальную пенсию по старости — сейчас она, в зависимости от региона, составляет 7-8 тысяч рублей в месяц.

Другой способ давления на самозанятых, которые не собираются платить налоги — это право выезжать за пределы России. «Возможно, — подчеркивает Рязанский, — будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства».

Претензии государства к самозанятым, которые не платят налогов, понятны. Дело в том, что, согласно закону, за детей, студентов, инвалидов и пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но помимо них в законодательстве написано «и иные категории граждан» — то есть, фактически, все, кто официально не работают и, соответственно, не платят налогов.

Фактически сенатор предлагает самозанятым покупать патенты. Патент могут приобрести репетиторы, няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по стране патент стоит 20 тысяч рублей в год.

Парикмахер. Мастер-классы по прическам

Проблема в том, что 20 тысяч — это сильно меньше, чем тратит в среднем на одного человека ПФР, ФОМС и ФСС, сейчас патенты, фактически, воспринимаются как замена подоходному налогу. Так что не исключено, что в будущем стоимость патентов будет расти — что сделает их среди россиян еще менее популярными.

Чем в итоге закончится борьба правительства с самозанятыми гражданами — то есть с теми, кто не рассчитывает на поддержку государства, а зарабатывает на жизнь самостоятельно, пусть и не платя налоги и взносы в страховые фонды — сложно сказать, но содержать от 12 до 25 миллионов безработных, а именно столько самозанятых в стране по данным Минтруда и Росстата, бюджет явно не сможет.

Вдобавок ко всему стоит учитывать, что заставить платить налоги четверть работоспособного населения страны не так-то просто, в соседней Белоруссии введение «налога на тунеядцев» — сбора в страховые фонды с безработных — привело к массовым демонстрациям, которые вынудили даже Александра Лукашенко пойти на попятную.