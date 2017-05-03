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03 мая 2017, 10:09
Валентина Матвиенко Вячеслав Володин Совет Федерации
Симон Жаворонков

Не тот статус

В. Матвиенко и В. Володин провели заседание Президиума Совета Законодателей
В. Матвиенко и В. Володин провели заседание Президиума Совета Законодателей
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственный Думы Вячеслав Володин внесли законопроект, повышающий статус парламентария при общении с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. Это нужно, считают авторы документа, для большей осведомленности властей о ситуации в регионах.

В законопроекте прописывается обязанность руководителей органов госвласти, организаций независимо от форм собственности и командования армии принимать депутатов и сенаторов во внеочередном порядке. Также законопроект обязывает губернаторов отчитываться перед местными парламентами.

В пояснительной записке говорится, что принятие этого законопроекта будет способствовать защите прав и свобод человека, укреплению законности и правопорядка. Авторы инициативы объясняют, что сейчас на федеральном уровне отсутствует единый механизм представления информации о деятельности региональной исполнительной власти и принятие законопроекта позволит повысить эффективность системы государственного управления, поскольку региональные органы власти получат доступ к более актуальной и достоверной информации о социально-экономическом положении.

 
Нищий у памятника нищему / pravоslavie.ru

Помимо Володина и Матвиенко законопроект подписали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

О том, что в Совете Федерации беспокоятся из-за реализации прав парламентариев, стало известно еще в конце апреля, об этом на заседании комитета СФ по регламенту рассказал его зампред Сергей Мамедов. Среди таких проблем, по его словам, вопросы прохода в различные официальные здания, взаимоотношения членов СФ с организациями и госорганами. На круглый стол, провести который планировалось в мае, Мамедов хотел пригласить депутатов Госдумы, а также представителей ведомств, которые донесли бы до своих сотрудников, «что они имеют право делать с федеральными парламентариями»: «Имеет ли сотрудник ГИБДД право досматривать машину, спрашивать страховку, права?» А для членов СФ можно подготовить памятку с разъяснением их прав, отметил Сергей Мамедов: «Вопросов очень много. Хотим сделать так, чтобы было единообразное понимание со всех сторон».

Первый зампред комитета Светлана Горячева возмутилась, что понимание прав парламентариев у представителей различных ведомств «нужно конкретизировать». Она пожаловалась, что недавно, возвращаясь вместе с сенатором Сергеем Поповым с похорон Вадима Тюльпанова, столкнулась с проблемами при посадке в самолет. «Старые аксакалы,— охарактеризовала она себя и господина Попова.— Но дошло до того, что пришлось вызывать руководителя смены, потому что оказалось, что наши удостоверения членов СФ на уровне студенческого билета. Мальчик, который сидел на VIP-обслуживании, был не в курсе, что это за удостоверение».

 
Заседание Совета Федерации

Валентина Матвиенко, в свою очередь, предлагала повысить статус запросов сенаторов. «Не умаляю важность обращений граждан, тем не менее запрос Совета Федерации все-таки должен иметь другой вес, и к нему должно быть другое отношение», — говорила она.

Отметим, что процесс внесения поправок в закон о статусе был запущен, когда началось обсуждение законопроекта, который приравнивает встречи депутатов с избирателями к митингам. Пока что документ не принят Госдумой, но его раскритиковали в Совете Федерации, а оппозиционные депутаты уже внесли свои правки — в случае их принятия встречи депутатов с гражданами все-таки смогут проходить без согласования с местными властями в формате «собраний», для которых это согласование изначально не требуется.

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