В Сочи 2 мая прошел первый раунд переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В тот же день Путин также поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Некоторые внешнеполитические темы в обоих разговорах совпали.

Основное внимание СМИ уделили визиту Меркель, так как за последние два года отношения между Россией и Германией только осложнялись. В ходе первого раунда переговоров, проходивших в сочинской резиденции Бочаров Ручей, как сообщил на совместной пресс-конференции Путин, удалось обсудить ситуацию в Сирии, на Украине и подготовку к саммиту G20.

Путин подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины вызывает значительную озабоченность сторон, и заверил, что и Меркель, и он находятся «в постоянном контакте и с другими участниками "нормандского формата"». Меркель отметила важность урегулирования.

«Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет... снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги... Перемирие, конечно, имеет существенное значение», – приводит газета «Коммерсантъ» ее слова.

Петровский район Донецка после обстрелов в ночь на 1 апреля 2017 dan-news.info

Канцлер ФРГ в очередной раз связала снятие санкций с России с выполнением минских договоренностей. В то же время, отмечают СМИ, она высказалась против идеи президента Украина Петра Порошенко о введении миссии ООН в Донбассе, пояснив, что не видит смысла искать новые форматы, пока там действует миссия ОБСЕ.

Лидеры двух стран также говорили о важности отношений между Россией и Германией. Однако, как утверждали журналисты телеканала «Дождь», побывавшие на пресс-конференции, Меркель практически не смотрела на Путина.

По мнению Александра Анатольевич Гусева, руководителя Центра стратегического развития стран СНГ, доктора политических наук, главного научного сотрудника института Европы РАН, прорывным в этой ситуации является сам визит Меркель, факт ее приезда в Россию. Кроме того, по его убеждению, переговоры с Меркель и разговор Путина с Трампом связаны между собой.

«Переговоры Путина с Меркель и звонок Путина Трампу – два серьезных вопроса, которые связаны между собой сегодня, особенно когда речь идет о контактах мировых лидеров ) а и Путин, и Меркель, и Трамп – действительно мировые лидеры, которые определяют повестку дня и систему международных отношений). Причем, что касается визита Меркель в Россию, ее вчерашнего приезда в Сочи, то, по моему мнению, это достаточно прорывное действие.

Этот визит важен и для Путина, и для Меркель. Для Меркель он принципиален с точки зрения предстоящих парламентских выборов – в сентябре этого года в Германии состоятся эти выборы, и, конечно, ХДС будет претендовать на победу в них в коалиции с ХСС. Учитывая, что лидером партии ХДС является Ангела Меркель, в случае победы партии она автоматически получает четвертый срок пребывания на посту федерального канцлера страны.

Напомню: в мировых СМИ ходят слухи о том, что за победой Трампа на выборах стоит Россия. Не исключаю, что и Меркель считает, будто Россия оказала достаточно серьезное влияние на избирательную кампанию в США. Российское руководство не хотело прихода к власти Клинтон и, хотя Трамп, конечно, может быть не лучше нее, похоже, что в Кремле предпочли его. И, думаю, Меркель подспудно понимает: этот визит и переговоры с Путиным являются достаточно серьезным действием в смысле прощупывания позиций России, выяснения, насколько Москва могла бы вмешаться в предстоящие выборы в Западной Германии.

Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в Сочи 2 мая 2017 kremlin.ru

Мне кажется, это и было лейтмотивом их беседы. Не то чтобы Меркель заручилась поддержкой Путина – нет, на переговорах такого уровня об этом не говорят. Но подсознательно прекрасно понимают, что за теми или иными словами может стоять. Что касается других вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров, то, понятно, что там была сирийская проблематика, украинская проблематика и так далее. Но все это сейчас заботит Меркель в меньшей степени, нежели предстоящие выборы. Потому что может случиться так, что ее партия не победит, а тогда не будет создано коалиционное правительство и она уже больше не будет канцлером. Такое все же может случиться.

Поэтому для нее нет смысла сейчас всерьез обсуждать проблемы второстепенные. Самое главное пока для нее – это выборы, и, уверен, все и крутилось вокруг выборов. Ни Украина, ни Сирия сейчас не являются для нее приоритетом. Это, скорее, темы наши, чем ее – для нас и Украина, и военная операция в Сирии важны с точки зрения позиции России как глобального игрока. А для Меркель сейчас приоритетно не это. И уж, конечно, не ситуация с геями в Чечне – это уже почти фейковые новости. Тут, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Главное для нее крутилось вокруг выборов – ведь на карту поставлена ее политическая судьба. Все остальное для нее сейчас не столь важно.

Хотя, по большому счету, эти темы мелочами назвать никак нельзя: для Европы очень серьезны и миграционный кризис, и ситуация в Сирии (которая является определяющей для миграции), и ситуация на Украине. Но все это для Меркель пока затмевает избирательная кампания», – сказал Александр Гусев.

Кроме того, вечером 2 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он стал третьим с момента вступления Трампа в должность: в конце января 2017 года Путин по телефону поздравлял Трампа с началом президентства, а в начале апреля Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

Как сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на некоего чиновника, знакомого с деталями, разговор вечером 2 мая длился около получаса. Прорывных договоренностей в его ходе не было достигнуто.

Основное внимание, как и предполагалось, уделялось вопросам координации действий России и США по борьбе с терроризмом в Сирии. Путин и Трамп согласились в том, что странам необходимо развивать диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств, чтобы искать варианты, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий.

Президенты также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и высказались в пользу личной встречи «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, в Кремле заявили, что беседа «носила деловой и конструктивный характер». В Белом доме разговор назвали «очень хорошим».

Стрельбы северокорейской армии в районе Вонсан, 25 апреля 2017 The Rodong Sinmun

Сообщения о договоренностях насчет Сирии не вызвали у экспертов особого энтузиазма. «"все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа", – цитирует на своей странице в Facebook привлекшую его внимание фразу из репортажа программы «Вести» телеканала «Россия 1» историк Иван Курилла. – Воля ваша, но фраза "положить конец страданиям" вызывает в памяти разговоры про эвтаназию.»

По оценке же Александра Гусева, это были переговоры, что называется, в «рабочем режиме», от которых и не следовало ожидать серьезных достижений.

«Что касается телефонного разговора Путина с Трампом, то дело тут, думаю, отнюдь не в стремлении обговорить, стоит ли им встречаться на саммите в Гамбурге. Считаю, что если бы Трамп захотел, они бы давно уже встретились – желание этого у Путина есть, и достаточно серьезное. Однако так получается, что встреча, скорее всего, пройдет уже только в Гамбурге в рамках G20 в июле. Хотя это – самая поздняя их всех встреч президентов США и России. Обама, например, встретился с Путиным в апреле, после инаугурации. Буш-младший встречался в июне. А Трамп намерен – в июле. Это тоже показатель, согласитесь.

Трамп уже встретился и с Меркель, и с Терезой Мэй, и с кем только ни встречался. Даже пригласил к себе президента Филиппин, крайне одиозного политика. А вчера заявил, что готов принять Ким Чен Ына, корейского лидера. То есть, все эти политики встречаются с ним раньше, чем президент России. Это же о чем-то говорит, верно? С точки зрения политических предпочтений. Поэтому я и делаю вывод, что, наверно, встреча с Путиным не является приоритетом для Трампа. Я расцениваю это так.

И, возвращаясь к самому разговору: ну, о чем могут говорить по телефону два не знакомых лично человека? Они же не разговаривали с глазу на глаз, не знают друг друга. Да, это уже третьи телефонные переговоры, но чтобы беседовать на серьезные темы, сначала надо познакомиться в личной беседе за закрытыми дверями, а уже потом можно будет возлагать какие-то надежды на телефон. Телефонные переговоры людей, даже наделенных громадными полномочиями, но по-настоящему не представленных друг другу, есть в определенной степени формальность.

Понятно, что они все же наполняли их серьезными содержанием – обсуждали вопросы о Сирии, КНДР, наверняка говорили об Украине, Латинской Америке, о взаимоотношениях России и США. Но я все же считаю, что личный контакт все же является определяющим, а его пока не было. Так что все это, что называется, были переговоры в рабочем режиме», – заключил Гусев.