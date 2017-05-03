Топ новостей 3 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Совфед предложил лишить права выезжать за границу самозанятых граждан, суд подтвердил приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса», а Владимир Путин в Сочи встретился с Реджепом Эрдоганом.

В России могут ввести запрет на выезд за границу для граждан, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью. «Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», - отметили в Совфеде.

Недальновидность СовФеда поражает, только что в Белорусии были самые массовые протесты по закону о "тунеядцах" и они на те же грабли. — Andrey Pivovarov (@brewerov) 3 мая 2017 г.

Реально в серой зоне (неформальная занятость, фриланс, зарплаты в конвертах, бизнес без юр лица и ИП) работает до 70% россиян.И будет больше pic.twitter.com/yyoUAO69qp — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) 3 мая 2017 г.

Жалоба Алексея Навального и Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса» оставлена без изменения. Приговор суда вступил в силу, и теперь, согласно закону, имея судимость по такой статье, Навальный не сможет выдвигаться на выборах президента. Он намерен обжаловать данное решение в ЕСПЧ.

Для участия Навального в выборах есть куча вариантов еще. Например ЕСПЧ отменяет приговор и все — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 3 мая 2017 г.

Р.Эрдоган и В.Путин / kremlin.ru

Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что совместные шаги России и Турции способны изменить ситуацию на Ближнем Востоке. «Я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона», — отметил он. Путин же выразил уверенность, что в самой Турции политическая ситуация стабилизируется.

Реджеп Эрдоган приехал в Сочи к Владимиру Путину: начались переговоры президентов России и Турции pic.twitter.com/SdSJYwxGys — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 мая 2017 г.

В банке «Пересвет», владельцем которого считается РПЦ, временная администрация обнаружила пропажу пяти миллиардов рублей. Накануне прихода временной администрации из кассы банка было изъято около 780 миллионов рублей, примерно 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро «под честное слово».

Из банка РПЦ пропали 5 млрд руб. Кассиры утверждают, что деньги выдавались "под честное слово"https://t.co/siIkSg0OeW pic.twitter.com/5xLv94VTt3 — Лентач (@oldLentach) 3 мая 2017 г.

В Сирии погиб российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников. «Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское артиллерийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков», — сообщили в ведомстве, не приведя подробности обстрела.

В Сирии погиб Богдан Деревицкий, военнослужащий-контрактник родом из Братска.

Светлая память pic.twitter.com/TDvbSCixyl — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 3 мая 2017 г.

Д.Трамп разговаривает по телефону

Телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не привели к прорывным результатам, заявили американские чиновники. Разговор длился около 30 минут. У США остались сомнения, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского конфликта. Договоренностей о личной встрече президентов на саммите G20 в июле достигнуто не было.

Похоже, Трамп хочет наладить хорошие личные отн. и с Путиным, и с Си Цзиньпином, оставив конфликтность с Москвой и Пекином своим министрам. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2017 г.

Мужчина в пилотке у стога сена

Совфед внес в Госдуму законопроект об усилении контроля за воинским учетом призывников. Предложенные поправки обязывают призывников вставать на воинский учет не только по месту пребывания или временной регистрации, но и по месту фактического проживания. Законопроект направлен прежде всего на иногородних студентов вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз. — Алина Новикова (@8znJk43nXBNfUpV) 3 мая 2017 г.

Техника для работ по реновации

Мэрия Москвы опубликовала постановление о порядке голосования жителей домов, включенных в программу сноса. Если ни один из собственников или проживающих по договору социального найма не принял участие в голосовании по сносу дома, то квартира считается проголосовавшей «за» реновацию. Сначала итоги голосования подведут по квартирам, а затем по дому в целом. Если за реновацию проголосуют более двух третей квартир, то дом внесут в программу. В Госдуме предложили перенести рассмотрение закона о реновации на июль.

1-й звонок утром:"Здравствуйте! Мы из общежития на Болотниковской.Почему нас не включили в реновацию?" Все общежития не вошли в список мэрии — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) 3 мая 2017 г.

Телевизор на фоне облаков

Большинство россиян (52%) до сих пор получают информацию о событиях в стране и мире из телевизионных передач. Однако индекс доверия для телевидения в этом году составил 42 пункта (в 2016 году – 52), для центральной прессы – 11 пунктов (в 2016 – 12, в 2007 – 36), а индекс доверия к новостным, аналитическим, официальным сайтам в Интернете и социальным сетям постепенно растет (с 7 до 11 пунктов).

«Телевизор ― это мусоропровод, работающий в обратную сторону»

(Лев Давидович Ландау) pic.twitter.com/SKlCvakaFU — Игра Интуит (@GameIntuit) 2 мая 2017 г.

В России сервисы RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten («Такси Сатурн» RedTaxi) создадут единый агрегатор. Будет образована акционерная структура, которая объединит штаты компаний, технологии, программные комплексы. Собственного парка такси у компании не будет, на него будут работать подключенные к сервису автомобили.