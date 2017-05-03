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03 мая 2017, 19:10
Великобритания Тереза Мэй
Анна Сакоян

Британские выборы и жесткие переговоры

Стрела с раскрашенным оперением в цвета Британского флага
Стрела с раскрашенным оперением в цвета Британского флага

Британия, уже начавшая процесс отсоединения от ЕС, готовится к досрочным парламентским выборам, которые должны состояться 8 июня. Британский парламент 3 мая прекратил работу – как положено, за 28 рабочих дней до выборов.

Лейбористы пытаются использовать открывшуюся возможность, чтобы укрепить свои позиции в парламенте, однако большинство комментаторов считают, что их шансы ничтожно малы. В контексте переговоров с Брюсселем наибольшее доверие у избирателей вызывают ныне правящие консерваторы. Переговоры обещают быть жесткими. Лишнее подтверждение тому – препирательства между ЕС, требующим, чтобы Британия, выходя из его состава, выплатила 100 млрд. евро, и британским правительством, которое отказывается выплачивать эту сумму.

Редакция Bloomberg пишет, что решение британского премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные выборы 8 июня было большой неожиданностью для Британии, в частности для большинства министров. Уже из-за сжатых сроков эти выборы непохожи на обычные. Кроме того, они отличаются от традиционных выборов тем, что они будут проходить в контексте уже начатой процедуры отсоединения от ЕС. Конвенциональная предвыборная гонка обычно предполагает развернутую агитацию на основе подробных программ. В нынешней ситуации предвыборная агитация основывается на сжатых манифестах.

 
Тереза Мэй британский премьер-министр / flickr.com/photos/number10gov

Тематика манифестов также специфична. Для Мэй, которая рассчитывает победить, главная задача состоит в том, чтобы представить в общих чертах свой подход к переговорам об отделении. Вдаваться в детали она, конечно, не сможет, поэтому речь пойдет, прежде всего, о принципах, которыми будет руководствоваться ее команда. Наиболее значимая тема в этом смысле – соотношение между сохранением связей с ЕС и укреплением собственного суверенитета. Тема суверенитета, в свою очередь, включает в себя два направления – независимость законотворчества и контроль над границами и иммиграцией. Еще одна обсуждаемая тема – это перспектива соглашения о переходном периоде после отсоединения.

Конечно, несмотря на доминирование европейской тематики, претендующим на победу консерваторам придется так или иначе касаться традиционных предвыборных внутриполитических моментов. Обычно на предвыборном этапе партии делают много громких заявлений и обещают заведомо больше, чем могут сделать. Так было, например, на предыдущих выборах, когда консерваторов возглавлял предшественник Мэй – Дэвид Кэмерон. Речь идет об обещаниях, касающихся пенсий и трудоустройства. У Мэй здесь из-за общего необычного контекста есть большое преимущество. Как и в случае с вопросом отделения от ЕС, она может фактически ограничиться описанием общих принципов, на которых основывается ее центристский консерватизм. Если ей всё это удастся, она существенно укрепит свои позиции избранием.

Financial Times пишет о плачевном положении лейбористов, которые сейчас переживают кризис. Кризис проявляется в том, что перед выборами они пытаются набрать вес за счет заключения альянсов с другими партиями (либерал-демократами и зелеными). Это говорит о том, что они уже не могут напрямую обращаться к избирателям, как это делают влиятельные партии, а вынуждены объединяться, наоборот, с менее значительными игроками.

 
Вход в Лондонское метро рядом со зданием Парламента

Politico пишет, что главный предвыборный козырь Мэй – это председатель Еврокоммиссии Жан-Клод Юнкер. Речь идет о просочившихся в прессу сведениях о том, что на встрече с Мэй на прошлой неделе он выразил раздражение по поводу ее несговорчивости. Для британского правительства эта утечка была некоторой неожиданностью, однако оно быстро развернуло ситуацию в свою пользу. Утечка дала Мэй повод указать избирателям на трудности предстоящих переговоров и на необходимость поддержки с их стороны. Также в этом контексте ей выгодно сравнивать себя с лидером лейбористов Джереми Корбином, который в качестве переговорщика вызывает у общественности меньше доверия.

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