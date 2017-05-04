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04 мая 2017, 15:58
Apple деньги
Анна Сакоян

Наличные миллиарды Apple

Девушка со смартфоном Apple
Девушка со смартфоном Apple

Объем наличности Apple во втором квартале составил $256,8 млрд., что на $10 млрд. больше, чем в предыдущем квартале. Эта новость очень заинтересовала СМИ. Часть материалов посвящены объяснению масштабов и описанию имеющихся в связи с этим у Apple возможностей. Некоторые комментаторы обращаются в связи с этим к теме корпоративного налогообложения в США.

Telegraph опубликовала материал, где автор для иллюстративности подсчитывает, что можно было бы сделать с этими $250 с лишним миллиардов. На эти деньги можно купить 395 млн. айфонов. Их можно раздать из расчета $35 на каждого человека на планете. Эти деньги покрывают 15 лет выплат Британии Евросоюзу. На них можно купить шесть компаний: Tesla, Snapchat, Twitter, Netflix, Uber и Spotify. На них можно построить 12 трамповских стен (американский президент Дональд Трамп хочет построить стену на границе между Мексикой и США). Или на них можно купить любую компанию, входящую в индекс FTSE 100 (в том числе нефтяного гиганта Royal Dutch Shell).

 
Стена на границе Мексики и США

CNBC отмечает, что спекуляции о том, что бы Apple могла купить на свои средства, начались еще давно. Специфика в том, что Apple хранит эти средства в основном вне США по налоговым причинам. Сейчас Трамп и республиканцы, господствующие в конгрессе, собираются изменить правила в рамках программы по репатриации американских зарубежных резервов. Это может позволить Apple потратить часть денег на приобретения, избежав при этом больших налоговых расходов.

Также CNBC приводит мнение инвестора, который считает, что Apple пора начать тратить деньги. В нынешнем виде этот его сервисы находится в рискованном положении, потому что у него появились и развиваются серьезные конкуренты, в том числе Netflix и Samsung. В такой ситуации имеет смысл занять более агрессивную позицию. Кроме того, по мнению инвестора, обладать такими средствами и не тратить их очень непорядочно со стороны компании.

Редакция издания Las Vegas Review-Journal обращается к теме корпоративных налогов. По ее мнению, данные о состоянии Apple – лучший аргумент в пользу необходимости реформы по корпоративному налогообложению. Проблема в том, что обладая таким капиталом, Apple никак не использует эти деньги на благо американской экономики, а только копит. Нынешний налоговый режим в США таков, что компании заинтересованы в выведении своих операций, активов и рабочей силы за рубеж. Иными словами, этот режим способствует изобретательности в плане уклонения от уплаты налогов.

Сейчас корпоративный налог в США (в совокупности – федеральный и по штатам) составляет 39%. Это один из самых высоких налогов в мире. Фактическая процентная ставка, которую платят американские корпорации, ниже, но и это больше, чем то, что платят аналогичные компании в других странах. Еще один своеобразный момент состоит в том, что если компания возвращает в США средства, заработанные за рубежом, то она платить налог еще и с этих сумм.

Все это приводит к тому, что многие компании (Apple – яркий пример, но также Microsoft, General Electric и другие) предпочитают не тратить свои средства или тратить их за рубежом, но точно не вливать их в американскую экономику.

 

 
Д.Трамп в Овальном кабинете

Трамп сейчас предлагает понизить корпоративный налог до 15% и также ввести дополнительные послабления, благодаря которым компаниям будет выгодно возвращать деньги на родину. Критики этого плана отмечают, что если компании и вернут деньги в США, то эти средства пойдут совсем не на создание новых рабочих мест, а на поощрение инвесторов. Редакция на это возражает, что независимо от того, куда именно пойдут эти деньги сначала, важно, что они пойдут в американскую экономику и будут циркулировать уже в ней.

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