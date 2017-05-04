В России могут ввести процедуру присвоения ученой степени без защиты диссертации. Такое предложение содержится в законопроекте о научной и инновационной деятельности, подготовленном Минобрнауки. Документ прошел обсуждение 26 апреля на закрытом заседании Экспертного совета при комитете по образованию и науке Госдумы.

О сути одного из предложений, включенных в документ, журналистам рассказал руководитель департамента науки и технологий Министерства образования и науки России Сергей Матвеев. По его словам, в ведомстве посчитали нужным упростить порядок получения ученых степеней.

«Активный и результативный исследователь, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты, формирует научный коллектив – таких людей просто необходимо "разгрузить" от лишних формальностей, упростить процедуру публичного признания их квалификации. Поэтому предложено достаточно простое решение – по совокупности работ», – цитирует информационное агентство ТАСС его высказывание.

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Идея ввести в России подобную систему присвоения ученых степеней не кажется разумной. Такое мнение высказала «Полит.ру» Александра Васильева, кандидат исторических наук, специалист в области истории Сибири, преподаватель исторических и юридических наук.

«Уместна ли отмена ныне существующих процедур присвоения научных степеней в России? На мой взгляд, нет.

Во-первых, сразу оговорим: существующая сейчас процедура в форме защиты диссертации, то есть цельного научного труда, обладающего определенной степенью новизны и значимости – процедура традиционная для большинства современных государств. Возможны вариации в рамках этой системы, однако вряд ли вот так сходу удастся припомнить, есть ли государства, в которых для получения научных степеней не требуется представить некий научный труд. Таким образом, присвоение научной степени повсеместно осуществляется в результате очной, открытой, отработанной процедуры оценки исследовательских навыков и достижений молодого соискателя имеющимся научным сообществом в лице некой комиссии ученых, обладающих достаточным авторитетом и квалификацией для такой оценки.

Во-вторых, в европейском научном пространстве давно, веками буквально, складывался определенный порядок оценки качества научного исследования путем определения степени его востребованности в научных сообществах (оценка количества обращений к научному труду), который сейчас упрощенно понимается как “индекс цитирования”. Это определенная методика со своими достоинствами и недостатками, и в силу наличия этих недостатков мировое научное сообщество, как правило, не находит возможным присваивать научные звания исключительно по факту высокого индекса цитирования, например.

Теперь возвратимся к ситуации в современной России. Предлагается отменить процедуру защиты диссертации как порядок присвоения научных степеней, а в качестве альтернативы – присваивать научную степень по некоему факту "вклада в развитие науки" через систему оценки публикаций конкретного исследователя. То есть, фактически, предлагается присваивать научные степени в соответствии с количеством и качеством публикаций.

Возникает масса вопросов, первый из которых, конечно, выглядит следующим образом: а кто и по каким критериям будет оценивать? Фактически, опыт других государств показал, что единственной более или менее достоверной методикой оценки "вклада в науку" остается определение объема цитирования конкретного труда.

На наших почвах уже достаточно давно пытаются ввести оценку эффективности деятельности конкретного ученого (прежде всего, ВУЗовского преподавателя, конечно) через определение объема публикаций и тот же самый “индекс цитирования”. Не идёт процесс.

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Причина проста: в СССР сформировалась система тотального контроля (и финансирования. разумеется) всей научной сферы исключительно из государственных источников. Журналам не приходилось заботиться о своей продаваемости и прибыльности, университетам – о "самоокупаемости". При такой системе журналы и иные научные издания могли не слишком задумываться о реальной практической и научной значимости публикуемого материала, поскольку им не угрожали рыночные факторы спроса и предложения. К публикации принимались любые достаточно грамотные и научно достоверные исследования, поэтому молодым исследователям было достаточно легко набрать нужное для допуска к защите диссертации количество опубликованных статей.

Но СССР развалился, часть журналов просто прекратила существования, другая лишилась поддержки государства полностью или частично. А требования к количеству публикаций (в том числе так называемых "ВАК-овских публикаций") не только не исчезли, но возросли.

Что произошло дальше?

Толпы исследователей со своими трудами выстроились в очередь на публикации в конкретных, указанных в списке ВАК, журналах. Им предложили публиковаться в порядке очередности – через год, два, пять… Не у всех есть возможность ждать, а журналам нужна прибыль. Так что спрос и предложение нашли друг друга: нетерпеливым предлагается заплатить за публикацию (официально это называется "взносом за работу редактора и корректора"). Стоимость такого "взноса" составляет сейчас, кажется, от 8 до 16 тыс. руб (издания местного уровня, публикующие всякого рода "сборники статей", предлагают молодому исследователю опубликоваться за символические 500-600 рублей, которые проходят по категории "оплата авторского экземпляра"). Но… Нет публикации – нет защиты. Круг замыкается.

Речь уже не идет о каком-то реальном отборе самых качественных исследований – печатные издания выживают, соискатели научных степеней хотят поскорее защититься. Здесь бы скорее задать другой вопрос: а нужны ли вообще такие мучительные, натужные публикации? Говорят ли они о реальных исследовательских качествах конкретного соискателя? И, кстати, стоит ли удивляться, что едва “остепененные” молодые исследователи не спешат продолжать публиковаться?

Но это только одно "но".

Второе – цитирование в России. Со времен СССР считается хорошим тоном для аспиранта процитировать своего научного руководителя, а для коллег – друг друга. Стоит ли говорить, что индекс такого "дружеского" цитирования никаким образом не указывает на научный вклад каждого конкретного исследования? Согласна, большая часть цитирований все же вполне заслужена и достаточно объективна, но… кто и как будет отделять агнцев от козлищ?

И третья – признание научных достижений российских ученых в международном сообществе. Очевидно, что для присвоения конкретной научной степени по совокупности публикаций понадобится и учет востребованности идей исследователя не только в российской, но и мировой науке. Однако, думаю, ни для кого не секрет, что российские ученые не слишком известны в европейском научном сообществе. И это не вопрос качества российских исследований, а вопрос исключительно языковых барьеров – значительная часть ученых по-прежнему не владеет языками международного общения на уровне, достаточном для публикаций за рубежом. Соответственно, и индекс цитирования российских исследований "там" очень низок.

Подводя итог: нет, на настоящий момент, с имеющимся комплектом проблем, введение альтернативной системы присвоения научных степеней не только вредно, но и невозможно. Либо, как вариант, возможно только для тех, кто "равнее"», – объяснила Александра Васильева.

Добавим, что в законопроекте, на который ссылался Матвеев, сдержится еще ряд нововведений, которые замминистра называл «системными решениями для эффективного взаимодействия науки, бизнеса, государства». По его утверждению, в ходе обсуждения на экспертном совете эти предложения оценили высоко.