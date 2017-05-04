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04 мая 2017, 11:34
администрация президента Владимир Путин выборы Россия
Екатерина Шульман

«Ожидать, что со сменой лидера режим в России рухнет, не стоит»

Человек сидит на брусчатке, на Красной площади
Человек сидит на брусчатке, на Красной площади

Разговоры о том, что некто может стать преемником президента России Владимира Путина, на время прекратившееся, возобновились. Однако не следует считать, что даже если лидер государства сменится, кардинально поменяется или рухнет и строй, убеждена Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС. Такое мнение она высказала «Полит.ру», комментируя тезисы статьи аналитика издания Василия Измайлова.

В статье «Выборы-2018 без Путина?» аналитик, ссылаясь на «косвенную информацию, поступающую из разных источников и впервые артикулированной в минувшую пятницу на телеграмм-канале «Давыдов-Индекс»», высказывает и исследует предположение о том, что «в окружении первого лица совершенно серьезно рассматривается вероятность его невыдвижения на выборы следующего года». По его оценке, именно эта гипотеза позволяет объяснить происходящий в последнее время политический процесс в России, а также действия некоторых российских олигархов за границей.

По мнению Екатерины Шульман, пока нельзя сказать, кто мог бы стать вероятным преемником Путина.

«Говорить о персоналиях тут – пустое дело, это не аналитика, а торговля сплетнями. Что можно сказать по сути?

До неожиданного исхода американских президентских выборов было очевидно, что внутри нашей политической машины обсуждаются разные сценарии 2018 года. В том числе – сценарий с преемником, в том числе – сценарий с досрочными выборами. Шло активное обсуждение этих вариантов. Потом выбрали Трампа – и по каким-то причинам, которые для меня являются загадочными и необъяснимыми, все эти дискуссии прекратились. Как если бы почему-то считалось, что раз выиграл кандидат от республиканцев, а не от демократов, то никаких вариантов перебирать уже не надо, а можно действовать по дефолтному сценарию.

Некоторое время назад эти разговоры возобновились. То, о чем вы упоминаете, – некоторые следы, пузыри на поверхности информационного потока, которые говорят о том, что эти обсуждения снова начались. Эта привязка к внешним факторам мне лично представляется совершенно абсурдной, но людям, которые внутри, она таковой не кажется. Нельзя не видеть, что опять эти разговоры пошли.

 
Заседание правительства РФ / /government.ru

Что можно сказать, не впадая в конспирологию? Степень персонализации нашего политического режима преувеличена пропагандой. Он совсем не так привязан к личности, как принято полагать. Существуют многочисленные примеры режимов такого типа, которые сохраняли себя, оставались прежними, сменив лидера. Некоторый пример этого мы видели и в нашей собственной истории – во время легислатуры Медведева. Такой фортель, в принципе, можно повторить. Из этого не следует, что такое случится – из этого даже не следует, что такое как-то особенно вероятно. Мой тезис состоит только в том, что это возможно и не предполагает разрушения либо качественного изменения режима. Хотя, конечно, он изменится – но он и так меняется, непрерывно трансформируется. Но ожидать, что со сменой лидера или даже с его уходом режим рухнет или изменится до неузнаваемости, не стоит.

Это мало кто понимает, но сама политическая машина своим коллективным разумом это сознает. Хотя никто этого в таком виде, естественно, не формулирует – во-первых, потому что это крамола, во-вторых – потому что это слишком высокий уровень абстракции, мало кто в состоянии подняться на такой уровень обобщения. Тем не менее, коллективный разум у системы есть – как, считается, есть коллективный мозг у муравейника, и по объему этот мозг сравним с мозгом человека, притом, что по отдельности муравей не обладает никаким мозгом. У системы тоже есть такой. Он нацелен на самосохранение, он существует и как-то подсознательно функционирует. Пока вся машина живет и действует, исходя из понимания, что будет воплощаться дефолтный, то есть, инерционный сценарий, когда инкумбент, действующий президент, идет на выборы и выигрывает. Все настроены на это. Хотя из этого не следует, что другие сценарии невозможны», – считает Екатерина Шульман.

 
Резиновая уточка - символ протеста / wikipedia.org

Напомним, тема неучастия российского президента в выборах действительно обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Сам Путин в интервью агентству Bloomberg в сентябре 2016 года, описывая, каким видит своего преемника на посту президента, заявил, что это будет человек «молодой, но зрелый». В апреле же 2017 года после того, как СМИ в этой связи стали упоминать имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, Путин заметил, что «преемника президента определяет только российский народ, и никто другой».

Ничего более конкретного российский лидер ни в том, ни в другом случае по традиции не сказал и сам никаких имен не назвал: политологи отмечают, что скрывать собственные намерения и делать высказывания или совершать шаги, которые могут даже ввести в заблуждение, Путину вообще свойственно.

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