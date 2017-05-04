Владимир Путин является безальтернативным кандидатом на выборах 2018 года. «Путинское большинство» остается стабильным и обеспечит действующему главе государства около 70% поддержки. Такие данные приводятся в новом докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), об этом в четверг пишут «Известия». Его эксперты пришли к выводу, что экономические трудности и санкции только сплотили умеренно-консервативный электорат вокруг президента.

ФоРГО в докладе описывает то самое «путинское большинство» накануне электорального цикла — региональных выборов 2017 года и президентских 2018 года. При подготовке исследования политологи опирались на исследования Romir, ВЦИОМ и ФОМ.

Новгородцы и Владимир Путин. Апрель 2017 kremlin.ru

Опросы показывают, что на выборах за Владимира Путина готовы проголосовать 61–66% граждан, а с учетом явки результат может достигнуть и 75% голосов. Причем путинский электорат достаточно равномерно распределен по всем типам населенных пунктов. ФОМ и ВЦИОМ фиксируют наибольший уровень поддержки в сельской местности (65–67%). Самый низкий уровень поддержки (59%) ФОМ отмечает в городах с населением до 50 тысяч человек. Romir — в городах с численностью населения от полумиллиона до миллиона человек. ВЦИОМ пришел к выводу, что до 69% жителей Москвы и Санкт-Петербурга также поддерживают Путина.

Интересно, что по данным Romir самая высокая поддержка Путина наблюдается в возрастной группе 18–23 года (64%), а ФОМ и ВЦИОМ считают, что действующий президент больше всего популярен у людей старше 60 лет (60 и 80% соответственно).

Владимир Путин в Севастополе. 2014 kremlin.ru

«Путинское большинство», считают эксперты, умеренно консервативно: главные ценности для него — укрепление государства (82%), спокойная жизнь (82%), укрепление обороноспособности страны (69%). Самые важные личные приоритеты — здоровье (65%) и рост доходов (60%). Информацию большая часть избирателей Путина получает по телевидению. Даже те, кто активно пользуются интернетом в YouTube, например, склонны смотреть ролики и записи с телеканалов.

Полученные данные говорят о том, что выборы 2018 года будут носить референдумный характер, заявил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин. «Есть лидер, которому доверяет абсолютное большинство населения. Это серьезный ресурс развития, — отметил эксперт. — Благодаря такому высокому рейтингу доверия в следующем президентском сроке он может решить наиболее актуальные задачи, стоящие перед страной: изменение структуры экономики, выравнивание дисбаланса в развитии регионов через новые подходы к территориальному развитию, повышение доходов и качества жизни россиян, а также смена поколения управленцев».

Плакаты о разгоне митингов 26 марта 2017 года в Екатеринбурге на пикете 6 апреля 2017 года Иван Абатуров / Wikimedia Commons

Интересно, что одновременно с публикацией исследования ФоРГО ВЦИОМ представил результаты свежего опроса, которые показали снижение рейтинга доверия госинститутам и политпартиям со стороны россиян в апреле. Впрочем, по оценкам социологов, показатели упали не сильно: так, подавляющее большинство россиян — 81,6% — по-прежнему одобряют работу президента, правительства — 56%, главы кабинета министров — 52,1%. Рейтинг политиков, которым граждане доверяют, вновь возглавил Владимир Путин, на втором месте — Дмитрий Медведев, на третьем — министр обороны Сергей Шойгу.