«Коммерсантъ» в статье «За Сирией присмотрят в четыре зоны» пишет, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности.

О том, почему в российской авиации назревает кризис персонала, можно почитать в статье «В беспилотном режиме».

«Единороссы не хотят референдума для Санкт-Петербурга»: его вопрос о судьбе Исаакиевского собора рассмотрит суд.

РБК: «День Победы в Москве обойдется государству в полмиллиарда рублей». Больше всего денег — порядка 150 млн — потратят на перевозку военнослужащих на парад.

«Приехали: Gett и Сбербанк раскрыли условия сотрудничества». В конце ноября 2016 года Gett получил от Сбербанка семилетний венчурный кредит на $100 млн.

«Веганомика: как растет бизнес, ориентированный на вегетарианцев». В России, как и по всему миру, растет популярность вегетарианства и веганства.

«Извесия»: «Россияне гордятся своей историей и армией». Подавляющее большинство граждан, по данным «Левада-центра», испытывают чувство патриотизма.

«Деньги госпрограмм переведут в проектные фонды»: правительство предлагает механизмы оперативного распределения средств внутри госпрограмм.

«Трамп записал CNN в главные цензоры США»: противостояние американского президента и традиционных СМИ закручивает маховик информационной войны.

«Газета.ru»: «США готовятся к войне с Россией и Китаем». Сухопутные войска США корректируют доктрину для войны с Россией и Китаем.

«Безальтернативное большинство»: «Близкий к Кремлю фонд пришел к выводу о безальтернативности Путина».

«Помидоры дружбе не помеха»: Путин заявил о снятии основных ограничений в торговле с Турцией.

The Economist: «"Хамас" заявил о новой политической платформе» (Hamas announces a new policy platform). Исламистская группировка пытается убедить мир, что она способна договориться с Израилем.

«The Economist объясняет: почему борьба с бедностью скоро станет труднее» (The Economist explains Why the war on poverty is about to get harder). Борьба с бедностью в мире шла весьма успешно, однако сейчас прогресс постепенно замедляется.

Bloomberg: «Мэй обвинила команду Юнкера в том, что они пытаются саботировать британские выборы» (May Accuses Juncker Team of Trying to Sabotage UK Election). Премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и его помощников в том, что информация о конфликте на переговорах на прошлой неделе была передана прессе нарочно, чтобы внести хаос в британскую предвыборную ситуацию.

«Ле Пен против Макрона: французские президентские дебаты» (Le Pen Against Macron: The French Presidential Debate). Bloomberg продолжает отслеживать динамику французской предвыборной гонки.

The Wall Street Journal: «Мэй раскритиковала чиновников из ЕС в связи с Brexit'ом» (May Hits Out at EU Officials on Brexit). Напряженность между Британией и ЕС в среду усилилась: британский премьер-министр обвинила европейских чиновников и политиков в том, что они пытаются угрожать Британии.

«В Европе настала инвестиционная весна» (It’s Springtime for Investing in Europe). Европа, при всех своих политических невзгодах, постепенно повышает конкурентоспособность. Данные показывают, что экономический рост в еврозоне обгоняет таковой в США.