Опрос ВЦИОМа показал: 81,6% респондентов одобряют деятельность президента Владимира Путина, хотя решение государственных вопросов ему готовы отдать только 48,7% опрошенных. Но в любом случае, никто из политиков не может похвастаться хотя бы близкими к президентскому рейтингами.

С одной стороны, это значит, что Владимир Путин легко выиграет выборы 2018 года, для этого даже особо не нужно вести кампанию. С другой стороны, если Путин решит вместо себя отправить на выборы преемника, то россияне о нем, скорее всего, услышат впервые — настолько фигура президента затмевает собой всех остальных.

Осталось понять, зачем вообще еженедельно проводить опросы, если от их результатов все равно ничего не зависит.