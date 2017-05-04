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04 мая 2017, 15:23
Михаил Хазин

Кризис-менеджмент на примере «Роснефти»

Роснефть. Бурение в Северном Ледовитом океане
Роснефть. Бурение в Северном Ледовитом океане
rosneft.ru

Экономический кризис продолжается в мире уже много лет и, вопреки оптимистическим заявлениям властей разных стран, заканчиваться явно не собирается. Собственно, ожидается даже ухудшение ситуации, поскольку «пузыри» на финансовых рынках вечно существовать не могут.

Такая ситуация создает массу проблем, поскольку современная теория управления компаниями (которую, правда, с серьезным упрощением, изучают на курсах МВА) не очень умеет работать на падающих рынках. Столкнувшись с проблемами, менеджеры компаний (как крупных, так и мелких) начинают совершать ряд типовых ошибок — они режут затраты и минимизируют максимальные затратные статьи. Этим они, конечно, снижают темпы спада, но общую проблему это, разумеется, решить не может.

Нет, разумеется, кому-то повезет и именно в сфере его деятельности будут те точки роста (относительного, а то и абсолютного), которые помогут обеспечить прорыв и резкий рост компании даже в условиях кризиса. Беда в том, что заранее, сегодня, совершенно невозможно сказать, где будут эти точки роста. Ну, точнее, исследовать что-то можно, но в рамках официального консалтингового «мэйстрима» такого рода исследования не поощряются. Не нужны они, поскольку мэйнстримовская точка зрения утверждает, что кризис «вот-вот» (чтобы не сказать «уже») закончится.

Но вот с точки зрения реального бизнеса и реальных рынков нужно искать пути выхода — то есть, исходя из вышесказанного, не «зажиматься», а, напротив, максимально диверсифицировать свою деятельность. Собственно, именно готовность компании максимально диверсифицировать свою деятельность и показывает, насколько адекватен ее менеджмент и насколько она готова к кризису. Теоретически, еще раз повторю, кто-то все равно выкрутится, но в любом случае, это означает, что менеджмент бросил компанию на волю случая и удачи, что само по себе не очень правильно.

Пример другого рода - компания  «Роснефть». Обычно у нас (в том числе, под действием либеральной пропаганды, но причины тут не очень важны) слова «государственная компания» ассоциируется с косностью и бюрократизмом, но в данном случае все явно не совсем так. В чем тут причина — отдельный вопрос, фигура Сечина на многих действует как красная тряпка на быка, но суть-то от этого не меняется! 

Так вот, «Роснефть» в условиях кризиса наращивает бурение, в частности, в 1 кв.2017 г. она нарастила эксплуатационное бурение на 9% по сравнению с 1 кв. 2016 г. до 2,3 млн м. Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 23% по сравнению с 1 кв. 2016г. с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32%. При этом для повышения эффективности извлечения запасов месторождений Западной Сибири компания перешла от традиционных наклонно-направленных скважин к горизонтальным скважинам с многостадийным гидроразрывом пласта. Данная технология существенно повышает продуктивность скважин, охват запасов разработкой, а также позволяет повысить экономическую эффективность проектов. На фоне хищнической эксплуатации месторождений времен «Юкоса» пришли методы сдерживания естественных темпов падения добычи нефти.

«Роснефть» активно привлекает иностранных партнеров. Совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» и Statoil ASA -Domanik Oil AS (доля участия «Роснефти» - 51%, Statoil - 49%), начало в первом квартале бурение первой скважины в рамках геологоразведочных работ по изучению трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений в Самарской области. 

Разработка трудноизвлекаемых запасов является одним из главных направлений развития «Роснефти». Планируются увеличить объемы бурения на месторождениях, содержащих ТРИЗ, применять различные технологии интенсификации разработки. На данный момент доля ТРИЗ составляет около 24% от суммарных запасов нефти компании. Доля ТРИЗ в общей добыче нефти за период 2016-2020 гг повысится с 7,5 до более, чем 10%. (стоит отметить, что с 2014 года добыча ТРИЗ в компании выросла вдвое).

По отдельным категориям ТРИЗ, подпадающим под санкции ЕС и США, существуют ограничения по закупке оборудования для бурения и заканчивания скважин, а также привлечению сервисных подрядных компаний. Однако данные ограничения нивелируются за счет привлечения к работам отечественных подрядчиков и производителей оборудования, а также компаний из стран, не присоединившихся к санкциям. 

3 апреля 2017 года начато бурение первой скважины наХатангском участке недр на шельфе моря Лаптевых - самой северной скважины на российском арктическом шельфе. Подготовка к бурению была проведена компанией в рекордно короткие сроки: выполнены беспрецедентные работы по геологоразведке (21 тыс. пог. км. 2Д сейсмики, выявивших порядка 114 нефтегазоносных перспективных структур), завершена сложная логистическая операция по доставке буровой установки, необходимых материалов и оборудования к месту бурения. Бурение скважины, проектной глубиной до 5 тыс. м., будет производиться с берега с последующей боковой горизонтальной зарезкой. Имеющиеся у «Роснефти»технологии позволяют обеспечить отклонение от вертикали до 15 000 м. Такие технологии позволяет значительно сэкономить финансовые ресурсы, обеспечить эффективность и высокие экологические стандарты.  С 2012 года инвестиции «Роснефти» в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. Компания не собирается снижать темпы работ и с 2017 по 2021 год объемы инвестиций вырастут в два с половиной раза – до 250 млрд рублей.

Теперь о нефтепереработке. С учетом фактической интеграции новых активов с начала 4 кв. 2016 г. рост нефтепереработки по НПЗ компании в РФ составил 31%, а совокупный объем переработки увеличился на 25% по отношению к 1 кв. 2016 года. В результате оптимизации работы НПЗ компании выход светлых нефтепродуктов в 1 кв. 2017 г. увеличился до 58,6%, а глубина переработки - до 73,6%.

Компания активно развивает проекты в области нефтепереработки за рубежом.. Создание СП с Pertamina, вхождение в акционерный капитал Essar Oil Limited и строительство Тяньцзинского НПЗ – элементы долгосрочной стратегииРоснефть» играет важную роль и в европейской нефтепереработке. В конце 2016 года в ходе реструктуризации совместного с ВР нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Германии «Роснефть» получила доли (от 24% до более чем 54%) в трех немецких НПЗ. Формально находясь под санкциями, она контролирует более 12% нефтеперерабатывающей отрасли Германии (мощностью 12,5 млн тонн в год), что делает ее третьим игроком на немецком рынке нефтепереработки.

Можно еще сказать о зарубежных проектах (в том числе в Южной Америке), о трейдинге, да много еще о чем — желающие могут сами прочитать пресс-релиз о производственных результатах компании. Но я думаю, что суть вопроса понятна — «Роснефть» активно диверсифицирует свою деятельность, что в нынешней кризисной ситуации является демонстрацией высокого качества менеджмента. Чего, кстати, нельзя сказать о многих частных компаниях.

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