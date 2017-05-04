Новость дня

Россияне уже не столь активно прибегают к услугам микрофинансовых организаций (МФО), как в предыдущие два года. В 1 квартале 2017 года темпы роста портфеля займов МФО снизились до «рекордных» 7,3%, отмечают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С начала 2017 года самая высокая динамика портфеля займов МФО среди 20 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования отмечена в Удмуртии (+16,4%), Белгородской (+16,2%), Архангельской (+15,2%) и Вологодской (+14,2%) областях.

При этом в трех регионах страны впервые за 2 года отмечено снижение объема портфеля микрозаймов: в Москве (-2,8%), Московской области (-2,1%) и Республике Татарстан (-0,7%).

Средний размер микрозайма (займа «до зарплаты») не изменился и составил в среднем 10,5 тысячи рублей.

В Топ-10 самых «закредитованных» в МФО регионов страны по общему объему выданных на конец 1 квартала займов вошли Республика Башкортостан, Москва, Подмосковье, Алтайский край, Ростовская, Кемеровская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области и Краснодарский край.

Аналитики отмечают, что хотя заемщики постепенно возвращаются в банки, которые «постепенно восстанавливают "докризисный" аппетит к риску», микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться. По итогам первого квартала 2017 года каждый третий займ в сегменте беззалогового розничного кредитования был выдан микрофинансовыми организациями. В целом по России объем рынка микрозаймов составил 248 млрд рублей.

Эксперты предрекают, что дальнейшее развитие рынка микрофинансирования грозит невозвратами взятых под драконовские проценты займов и последующим ужесточением требований к участникам рынка.

Антиновость дня

В Башкирии при крушении вертолета Robinson погибли три человека. Вертолет, принадлежащий компании «Лайн Эйр», вел разведку лесопожарной обстановки. После того как он не вышел на связь, диспетчеры поймали несколько сигналов аварийного маяка.

Крушение вертолета "Робинсон"

Упавший вертолет удалось обнаружили в 20 км от города Белорецка при обследовании местности с воздуха. Все находившиеся на борту - три человека, включая пилота - погибли.

Приволжское управление следственного комитета (СКР) на транспорте начало доследственную проверку произошедшего.

Непонятная новость дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня сообщил в Instagram, что получил травму ноги во время очередной игры в футбол с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек».

«На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!» — написал Кадыров.

Одновременно с главой Чечни охромел и глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Сегодня он пришел в Кремль на заседание Госсовета на костылях.

«Сустав заменил. Это нормально», — пояснил министр в беседе с журналистами.

Ассорти

В Крыму строители завершили возведение половины опор моста через Керченский пролив - из 595 опор исполнено 298. По информации представителей проекта, выстроены в том числе все сухопутные опоры автодорожной части. Более 3 км моста уже перекрыты пролетами - на готовые опоры, по информации представителей проекта, опущено уже почти 70 пролетов.

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Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал заявление об отставке вице-губернатора Станислава Гребенщикова, подозреваемого в растрате более 14 млн рублей из бюджета. Против чиновника возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Гребенщиков организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что этот подрядчик не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

Деньги выделялись на реконструкцию столетнего здания страхового товарищества «Саламандра» под музей имени Врубеля с центром «Эрмитаж-Сибирь». В итоге сдача юбилейного объекта оказалась провалена.

Если вина чиновника будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Однако следователи приняли решение не задерживать вице-губернатора, который дал силовикам обещание не покидать город на время расследования уголовного дела.

На этой неделе помимо Гребенщикова также по собственному желанию ушли в отставку и два министра Омской области - культуры и строительства.

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В Астрахани студенты Института градостроительства изобрели принципиально новый облицовочный материал для фасадов зданий, который позволит превратить многоэтажки в живые вертикальные газоны, на которых трава будет расти прямо из стен.

Дизайн помещений. Трава на стене

Новый вид облицовки, созданный студентами для многоэтажек с вентилируемыми фасадами, состоит из плиты-основания и наружного слоя специально разработанного биологического материала фитопласта. Сама плита крепится к вентилируемому фасаду, а фитопласт, являющийся питательной средой для растений, укрепляется сверху и снабжается системой автополива.

Грунтовую основу фитопласта также разработали астраханские студенты, но уже на кафедре биотехнологии АГТУ. Фитопласт не вываливается и не рыхлится. Его не вымывает дождь, не выбивает град и не выдувает ветер. Как отмечают разработчики, фитопанели станут хорошим защитным экраном от солнца - растения на стенах позволят сохранить прохладу внутри дома даже в самую сильную жару. Кроме того, «облицованные» травой или вечнозеленым мхом многоэтажки восполнят хронический недостаток живой зелени на улицах городов.