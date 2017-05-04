Топ новостей 4 мая

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия подписала меморандум о создании в Сирии зон безопасности, организаторы «Евровидения» пообещали наказать Россию и Украину, ФоРГО оценил электоральную поддержку Путина в 61-66%.

Военнослужащий РФ в Сирии / mil.ru

Россия, Турция и Иран утвердили меморандум о создании в Сирии зон безопасности. Документ подписали заместители глав МИД трех стран, а также спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Франк-Дитер Фрайлинг, глава оргкомитета Евровидения

Россию и Украину ждут санкции из-за невыполнения требований Европейского вещательного союза (ЕВС), который организует «Евровидение». Об этом заявил глава оргкомитета союза Франк-Дитер Фрайлинг. По его словам, правила вещательного союза предусматривают широкие возможности для того, чтобы наказать нарушителей — от денежного штрафа, до запрета участвовать в конкурсе в течение нескольких лет.

Работу президента России Владимира Путина одобряют 81,6% российских граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом в конце марта — начале апреля работу президента России положительно оценивали 82,7% респондентов, к середине апреля — 81,6%.

Кадры из фильма про химическое оружие

Российские информагентства распространили сообщение со ссылкой на военно-дипломатический источник о том, что в трех городах сирийской провинции Идлиб прошли съемки постановочных сцен, призванные доказать применение сирийской правительственной армией химоружия.

Турецкие власти отменили заградительные пошлины на импорт пшеницы из России. Об этом заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

А.Навальный в офисе ФБК

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный смог получить загранпаспорт: «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил».

Тот-кого-нельзя-называть доказывает, что существует прямая связь между количеством зеленки и упоминаемостью в СМИ. pic.twitter.com/Ju32Dctvjd — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 мая 2017 г.

Палата представителей американского Конгресса создала межведомственный комитет для «противодействия предпринимаемым Россией активным мерам по оказанию скрытого влияния» за рубежом.

Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею вошла в первую тройку фаворитов чемпионата мира, который стартует 5 мая. Выше всего букмекеры оценивают шансы на победу Канады, действующего чемпиона мира (коэффициент на победу – 3,00), а также Швеции (4,00). Коэффициент на победу сборной России, обладателя бронзовых медалей ЧМ-2016, – 5,00.

Завтра начнётся ЧМ-2017 в Кёльне, завтра же сыграет свой первый матч сборная России. Арены и команды готовы к старту.



А вы готовы? pic.twitter.com/xBFsJkrE4k — Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2017 г.

Нога Р.Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил травму ноги, играя в футбол с командой специльного отряда быстрого реагирования «Терек». Об этом он сообщил в Instagram, разместив свое фото с палкой, на которую положил поврежденную ногу.

Минкомсвязи РФ предлагает с 2019 года ввести в стране аналог грин-карты, говорится в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленный ведомством. В документе в разделе «Привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» отмечается, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ.