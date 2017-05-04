ВЭБ опубликовал свой собственный макроэкономический прогноз на 2017-2020 гг. После того, как в «банк развития» пришла команда из Сбербанка, к его деятельности приковано особое внимание: считается, что глава Сбербанка Герман Греф имеет особое влияние на президента Владимира Путина, а раз так, то и с выходцев из его команды особый спрос.

В своем прогнозе ВЭБ не исключил наступления нового кризисного периода в мировой экономике в 2018–2019 годах. «Учитывая циклический характер мировой экономики, проявившийся в экономических кризисах в развитых странах в 2001 и 2009 годах, существует вероятность наступления новой кризисной волны в краткосрочной перспективе (в 2018–2019 годах), которая может сопровождаться новым понижением цены на нефть и торможением мировой торговли. В то же время, поскольку явных финансовых пузырей, похожих на предыдущие предкризисные периоды, не наблюдается, новая кризисная волна может сдвинуться за 2020 год», — считают эксперты ВЭБа.

Герман ГРеф (второй слева) н а заседании попечительского совета РГО kremlin.ru

При этом в 2017 году, согласно прогнозу, рост мировой экономики составит 3,4% и ускорится до 3,5–3,7% к 2020 году. В ВЭБе отмечают, что такой сценарий развития мировой экономики создаст «умеренно благоприятные условия» для экспорта традиционных российских товаров — то есть топлива и металлов. В прогнозе говорится, что экспорт товаров увеличится с $282 млрд в 2016 году до $328 млрд в 2017 году и до $380 млрд в 2020 году.

ВЭБ ожидает роста ВВП России в 2017 году в пределах 0,8% при цене на нефть на уровне $51 за баррель. К 2020 году, по базовому сценарию, рост экономики разгонится до 2,2%, но если цена на нефть будет ниже ожидаемой, то, по оценке ВЭБа, через три года экономика вырастет всего на 2%.

«При этом рост физических объемов экспорта на прогнозном периоде замедлится и в среднем будет составлять около 2% после роста на 6,3% и 4% в 2015 и 2016 годах. Во многом это замедление будет связано с исчерпанием позитивного эффекта, полученного от ослабления обменного курса в 2015–2016 годах», — говорится в документе.

Очередь желающих забрать вклады из-за ипотечного кризиса перед отделением банка в Бирмингеме, 2007 г. Lee Jordan

Благодаря всем этим факторам в будущем стоит ожидать крепкого обменного курса рубля: в 2017-2020 гг. за доллар будут давать 57–59 рублей, считают в ВЭБе.

При этом в ВЭБе не ожидают, что санкции против России вскоре будут отменены. «Антироссийские санкции в прогнозируемом периоде, скорее всего, продолжат действовать, что будет ограничивать масштабы притока капитала в Россию, хотя в 2018–2020 годах можно ожидать увеличения притока капитала с азиатских и арабских рынков», — говорится в прогнозе.

Интересно, что ВЭБ никак не объясняет то, почему санкции не будут отменяться — очевидно, что, по мнению экспертов, это по каким-то причинам само собой разумеется. Однако, не исключено, что вопросом снятия санкций с России сейчас занимаются на самом верху. Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов предположил, что Владимир Путин готов заключить сделку с Западом, в рамках которой он не пойдет в 2018 году на президентские выборы и передаст пост некоему преемнику, а взамен с России будут сняты санкции, которые тормозят развитие экономики страны.