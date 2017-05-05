Президент Владимир Путин в четверг, 4 мая, провел в Кремле совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Именно она должна отслеживать реализацию «майских указов». Накануне правительство опубликовало отчет о выполнении указов.

Согласно принятой ранее программе, до сентября 2017 года необходимо было расселить 11,15 млн кв. м аварийного жилья, на которых проживало более 700 тысяч человек. По данным главы государства, на 1 апреля этого года расселено только 73% от намеченного.

«Обращаюсь к губернаторам, к руководителям регионов, которые в сроки явно не укладываются, причем по известным причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе из-за очевидных управленческих промахов. Прошу взять на себя персональную ответственность за ситуацию, не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье», — сказал президент.

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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень пояснил, что со сроками не справляются 11 регионов. Позднее в беседе с «Известиями» он уточнил, что трудности возникли в Тверской, Ивановской, Тульской, Сахалинской и Амурской областях, Забайкальском крае, Туве, Пермской крае и Еврейской автономии.

В итоге глава государства решил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства на год, до 2019 года — поиск постоянного механизма расселения аварийного жилья также откладывается до этого времени. Как сообщили «Коммерсанту» в Минстрое, ведомство совместно с экспертным сообществом продолжит работать над вариантами таких механизмов — несколько предложений обсуждались вчера на заседании Госсовета. Пока в министерстве говорят лишь о том, что «необходимо использовать имеющийся потенциал привлечения частных инвестиций и комплексного освоения территорий». На продолжение дискуссий у ведомства остается чуть более года — итоговый вариант правительству поручено разработать к июлю 2018 года.

«Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу "возьми, Боже, что нам негоже", ну и просто чтобы отчитаться. Хочу повторить, важны не только сроки, но и качество жилья», — предупредил президент.

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Также в четверг президент обсудил эффективность независимой оценки организаций, оказывающих социальные услуги. По словам президента, важно обеспечить действительную, а не номинальную независимость этой оценки. «Сейчас еще, к сожалению, встречаются такие случаи, когда бюджетные организации устраивают так называемый междусобойчик: опрашивают и оценивают сами себя. А потом получается, что у поликлиник, например, формально высокая оценка, а на деле к специалистам не попасть, да и вообще уровень обслуживания достаточно низкий. Нужно исключить конфликт интересов в ходе независимой оценки. Для этого расширить участие в ее проведении "Общероссийского народного фронта", социально ориентированных НКО, общественных палат в регионах», — подчеркнул президент.

Позже глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что в 46 регионах оценка проводится в рамках госзадания — худшей формы аффилированности. В свою очередь, губернатор Псковской области Андрей Турчак пояснил, что общественные советы, также оценивающие работу структур по оказанию соцуслуг, формируются «по принципу лояльности». Чтобы исправить ситуацию, Турчак предложил наделить функциями независимой оценки федеральную и региональные общественные палаты.