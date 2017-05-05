ЕГЭ открыл дорогу абитуриентам

С момента введения единого государственного экзамена (ЕГЭ) мобильность российских учащихся — то есть склонность к смене места жительства ради образования — в больших городах повысилась на 4 процентных пункта, а в малых — на 12 процентных пунктов. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», свидетельствуют данные Высшей школы экономики.

Более того, введение ЕГЭ также стало косвенной причиной роста трат домохозяйств — на 40-50% увеличилась вероятность возникновения у них дополнительных расходов на переезд абитуриентов и на 70% — на их подготовку к экзамену.

Основой исследования «Тренды высшего образования в РФ: исследуя последствия реформы единого государственного экзамена» стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 1994-2014 годы.

Как и ожидалось, менее всего введение ЕГЭ затронуло абитуриентов, которые проживали в городах с крупными университетами, Москве и Санкт-Петербурге, а также тех, кто оканчивал школы в наименее населенных сельских районах.

Английский язык в сельской школе

Но мобильность тех, кто проживает в других крупных городах возросла на 4 процентных пункта (до 5,3%), жителей маленьких — на 12 процентных пунктов (до 17%). Авторы указывают, что, например, в Соединенных Штатах мобильность абитуриентов достигает 60%, но резкий рост этого показателя в России все равно впечатляет. В докладе отмечается, что увеличение географической мобильности может способствовать росту мобильности социальной, хотя и не обещает ее.

Резкое увеличение вероятности переезда, в свою очередь, повысило и возможность возникновения у домохозяйств дополнительных расходов, которые идут на на обеспечение поступления абитуриентов в вуз и переезд к месту учебы. Вероятность финансовых трансфертов родителей детям, направленных на помощь в переезде, выросла на 40-50%. А вероятность расходов на подготовку к экзаменам выросли сразу на 70%.

Ранее эксперты исследовали финансовую доступность высшего образования (показатель учитывал долю бюджетных и платных мест, число общежитий и прожиточный минимум региона). Лучший результат оказался у Санкт-Петербурга, где стоимость обучения и аренды жилья относительно невысока по сравнению со среднегодовым доходом домохозяйств (391 тысяч рублей). На втором месте — Амурская область, которая может полностью обеспечить потенциальных студентов местами в общежитии при невысокой стоимости года обучения (39 тысяч). Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане (из-за высокой стоимости обучения), Ингушетии (из-за невысоких доходов) и Чечне (там высокие расходы на жилье).

Алексей Кудрин

Интересно, что на деньги родителей абитуриентов уже есть претенденты. В «Стратегии-2035», которая разрабатывается Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина, говорится, что повышение расходов на образование должно оплачиваться не только за счет бюджета, но и за счет родителей. По расчетам экспертов, к 2024 году доля частных средств в образовании вырастет в 2,3 раза (до 1,7% ВВП), в том числе за счет обеспечения массовости вузовского образования на фактически платной основе и переноса расходов на дополнительное образование детей на семьи.