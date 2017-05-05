Президент России Владимир Путин намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах 2018 года, считает Аббас Галлямов, политаналитик, бывший сотрудник аппарата правительства России. По его убеждению, даже если вообразить себе ситуацию, в которой Путин примет решение не избираться, сейчас нет возможности сказать, кто мог бы стать его преемником, так как решение на этот счет Путин, вероятно, примет на основе собственных предпочтений.

Такое мнение Аббас Галлямов высказал «Полит.ру», комментируя тезисы статьи аналитика «Полит.ру» Василия Измайлова «Выборы-2018 без Путина?». В этой статье аналитик, ссылаясь на «косвенную информацию, поступающую из разных источников и впервые артикулированной в минувшую пятницу на телеграмм-канале «Давыдов-Индекс»», высказывает и исследует предположение о том, что «в окружении первого лица совершенно серьезно рассматривается вероятность его невыдвижения на выборы следующего года».

«Дело не только в том, что Владимир Владимирович Путин – человек очень неглупый и, скажем осторожно, очень искушенный в той политике, которую он сам отчасти и выстраивает. Дело в том, что он преследует несколько стратегических целей, одной из которых является – думаю, так это звучит в его интерпретации – некоторое устойчивое развитие системы, которую он заложил и отчасти выстроил.

Очевидно, что в нынешних внешнеполитических условиях об устойчивом развитии этой системы говорить не приходится, поскольку система, привыкшая работать за первые 13-14 лет на расширение и накачку денег, сталкивается с очень большими проблемами, когда оба этих фактора замедляются или отсутствуют», – размышляет Измайлов.

А.Навальный в своем офисе

Согласно его выводам, гипотеза о неучастии президента в предстоящих выборах позволяет объяснить происходящий в последнее время политический процесс в России, включая события вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также действия некоторых российских олигархов за границей. По мнению же Аббаса Галлямова, вопрос о преемнике, когда такой вопрос вообще возникнет, Путин скорее будет решать на основе не политических, а психологических соображений, руководствуясь собственными представлениями о том, кому может доверять.

«Во-первых, я уверен, что Путин все же пойдет на выборы – я просто не вижу причин, по которым он мог бы передумать. Да, сейчас определенные сложности с общественным мнением появились, протестные настроения растут и теоретически, конечно, можно было бы рассуждать о том, что лучше уйти на пике, чем наблюдать снижение собственного рейтинга. Но, как мы видели еще в 2011-2012 годах, снижения рейтинга Путина не смущает. У него есть задачи, которые перед ним стоят, он живет этим. И я не думаю, что здесь что-то изменилось. Раз ситуация ему это позволяет, то, думаю, он на выборы пойдет.

Если все-таки – гипотетически – предположить, что он не пойдет, то тем более нет смысла гадать о том, кто придет на его место. Кого он выберет преемником, сказать вообще невозможно: это не вопрос политики, это вопрос психологии. Вопрос, кому он доверяет больше всего. В принципе, Путин сейчас настолько легитимен, что кого бы он ни выбрал себе в преемники, этот человек почти наверняка победит на выборах, причем без особых проблем и в первом туре.

Словом, это вопрос всего лишь собственного выбора Путина. Нет внешних ограничителей, которые могли бы ему помешать. Так что оценивать какие-то конкретные кандидатуры пока бесполезно. Повторюсь: мы можем рассуждать, только исходя из внешних политических причин, но мы не будем знать, чем станет руководствоваться Путин при выборе», – считает Аббас Галлямов.

В.Путин и Д.Медведев на параде Победы / kremlin.ru

Напомним, тема неучастия российского президента в выборах действительно обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Сам Путин в интервью агентству Bloomberg в сентябре 2016 года, описывая, каким видит своего преемника на посту президента, заявил, что это будет человек «молодой, но зрелый». В апреле же 2017 года после того, как СМИ в этой связи стали упоминать имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, Путин заметил, что «преемника президента определяет только российский народ, и никто другой».

Ничего более конкретного российский лидер ни в том, ни в другом случае по традиции не сказал и сам никаких имен не назвал: политологи отмечают, что скрывать собственные намерения и делать высказывания или совершать шаги, которые могут даже ввести в заблуждение, Путину вообще свойственно.