«Коммерсантъ» в статье «Данные не ложатся в бюджет» пишет о том, каких потерь опасается Минэкономики от принятия «Закона Яровой».

«Аварийному жилью ищут подъемный механизм»: пока правительство продлит работу Фонда ЖКХ еще на год.

«"Почту России" поставили перед фрахтом»: Генпрокуратура подозревает руководителей ФГУПа в злоупотреблениях ведомственным авиапарком.

РБК: «В Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии»: документ подписали делегации из России, Ирана и Турции.

«СКР связал рост детских суицидов с активизацией "групп смерти"». В МВД и экспертной среде связь детских самоубийств с «группами смерти» отрицают.

«Известия»: «Европа чтит память советских героев». Мемориальные акции к Дню Победы запланированы почти во всех странах ЕС.

«"Роскосмос" потребовал от Спецстроя покинуть Восточный»: космическое ведомство готово взять объект в незавершенном виде.

«За отказ инвалиду в обслуживании введут штрафы»: с соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор.

«Газета.ru»: «Маккейн заходит с фланга». Джон Маккейн не оставляет попыток наказать Россию.

«Проблем еще очень-очень много»: новая программа расселения аварийного жилья может быть запущена в 2019 году.

«Трамп обделил Россию»: стало известно, в какие страны Трамп совершит первые зарубежные визиты.

The Economist: «Самый ценный ресурс в мире уже не нефть, а данные» (The world’s most valuable resource is no longer oil, but data). Экономика данных требует поиска новых подходов к антимонопольной политике.

«Реформа здравоохранения: республиканцы обрекли себя на политические неприятности» (Health-care reform: Republicans sign up for political pain). Даже если законопроект о медицинском страховании будет одобрен в палате представителей американского конгресса, его, вероятно, придется переписать на уровне сената.

Bloomberg: «Лидеры "Национального фронта" начинают признавать, что Ле Пен может проиграть» (National Front Leaders Start to Acknowledge Le Pen May Lose). Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не смогла нанести своему оппоненту Эммануэлю Макрону сокрушительный удар во время дебатов.

«Продажи электромобилей внезапно взлетели в Европе» (Electric Car Sales Are Suddenly Taking Off in Europe). После незначительного роста в 2016 г. текущий год начался бодро за счет того, что Renault стоит меньше и едет дольше, чем Tesla.

The Wall Street Journal: «Французская молодежь ищет кандидата, который поможет с работой» (French Youth Search for Candidate to Help on Jobs). В преддверии воскресного голосования молодежь демонстрирует поддержку центристскому кандидату Эммануэлю Макрону, но скептически относится к его планам по решению наиболее важной для них проблемы — стабилизации трудоустройства.

«Во Франции начато расследование предвыборных манипуляций» (French Probe Opened Into Vote Manipulation). Французские прокуроры начали расследование инцидента, который расценивается как попытка очернить кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.